Leandro Martínez: "Las Llanas es un campo especial; se le va a hacer complicado al Depor”

El Sestao River finalizó la primera vuelta en el penúltimo puesto del grupo con 16 puntos. En esta segunda, ya suma 22, una cifra que le ha permitido abandonar la zona de descenso. Uno de los artífices de esta reacción es Leandro Martínez, pichichi del equipo vasco con siete goles, seis de ellos en las seis últimas jornadas. Hablamos con el delantero cántabro para analizar el duelo del sábado con el Depor.

¿Qué ambiente se respira en Sestao con la visita del Depor?

Desde que acabó el partido en Cornellà, ha habido un aluvión de pedida de entradas tanto a jugadores como al club y se ven colas porque este sábado es Medio Día del club y los socios también tienen que pasar por taquilla. Hay colas en la tienda del club y cuando pasa eso, es que va haber un ambiente muy bueno.

Llegas enchufado al duelo. ¿Te ves alargando la racha el sábado?

Sí, hombre, la idea es poder seguir alargando la racha. Poder hacer un gol en casa contra el Depor y que valga para conseguir algo, un punto o mejor los tres, sería maravilloso porque, además, en casa somos muy fuertes y necesitamos sacar lo máximo para conseguir la salvación.

El equipo coruñés se juega el retorno al fútbol profesional y vosotros, la permanencia. ¿Qué puede pesar más?

No lo sé, ellos juegan fuera de casa y eso les va a afectar. Además, Las Llanas es un estadio especial, con un ambiente que ya vais a comprobar, es un campo que achucha y confío en que les pueda afectar.

Ese 2-2 encajado por los blanquiazules ante el Arenteiro en Riazor en el minuto 94 ha permitido que el Barça Atlètic le recorte dos puntos y se ponga a cuatro. Estarán enrabietados, pero a la vez algo más tensos que si hubieran sumado esa sexta victoria seguida. ¿Mejor así para vosotros?

Prefiero que estén con nervios, que esperemos que sea así, que se pongan nerviosos, que vean que les va a costar mucho llevarse el partido, que se les haga bola y poder nosotros meterles mano.

En la primera vuelta, empatasteis en Riazor (1-1), aunque en aquel momento, el Depor atravesaba una situación muy diferente, sin regularidad y fuera del playoff. Ahora, en esta segunda vuelta lleva doce victorias y tres empates. ¿Sirve ese duelo de referencia?

No sé porque el campo es muy distinto, las dimensiones, la situación del Depor era muy distinta... ellos estaban en una mala dinámica y peleaban por reengancharse a los puestos de arriba y era muy difícil pensar que estarían en esta situación que están ahora, y nosotros también es verdad que estábamos mucho peor. Ahora estamos completando una segunda vuelta muy buena, así que todo lo que engloba el partido va a ser distinto.

¿Con qué te quedas de aquel encuentro?

Si me tengo que quedar con algo es con que rascamos un punto contra todo un Depor y con las sensaciones, que fueron muy buenas, por eso el equipo también confía en llevarse algo positivo este fin de semana, por el buen partido que hicimos allí.

¿Crees que al equipo de Imanol Idiakez pueden valerle esos cuatro puntos de margen para lograr el asenso directo?

Espero que se les ponga más tensa la cosa porque significaría que les hemos quitado tres puntos, pero si es por el Depor, que el Barça B no gane al Tarazona y le siga llevando al menos tres puntos de ventaja y que luego el Depor le gane en Riazor a la siguiente semana. Ojalá ascienda, pero que los tres puntos de este sábado se queden en Las Llanas.

Estáis en la zona baja, pero en vuestra casa os mostráis muy fuertes últimamente. No perdéis desde el 2 de diciembre, encadenáis nueve jornadas sin conocer la derrota en Las Llanas y habéis ganado los cuatro últimos partidos. ¿Estarías nervioso si fueras el Deportivo y tuvieras que visitar Sestao?

Hombre, no sé si nervioso, pero son datos muy a tener en cuenta, porque desde el partido que ganamos a Osasuna Promesas a finales de diciembre, no hemos perdido y la racha es muy buena. Nuestro debe es fuera de casa, donde tenemos que mejorar nuestros números en estos últimos partidos para mantener la categoría por si fallamos en alguno de los dos en casa. Pero si fuera el Depor, tendría el dato muy en cuenta.

Tras la jornada 25 erais penúltimos, a seis puntos de la salvación, pero ahora estáis fuera del descenso, con un punto de ventaja. ¿Cuál ha sido la clave de esa reacción?

Son dinámicas. Ensamblar un equipo totalmente nuevo no fue fácil, porque nos quedamos sólo siete jugadores del año anterior, eso nos pesó mucho al principio, pero a partir de diciembre hemos empezado a engranar las piezas y el equipo ha comenzado a funcionar. Ahora estamos en el momento bueno y tenemos que aprovecharlo para poder salvarnos, que es el objetivo del club y por lo que estamos comprometidos todos los jugadores.

¿Qué partido esperas?

Eso es muy complicado. Espero que a ellos se les haga bola, que en los primeros minutos haya un aluvión del River. No encajar y meterles mano al principio sería ideal, pero si no es así, por lo menos conseguir que no sean capaces de hacer gol y que vean que se les va haciendo cada vez más difícil y aprovechar nuestras armas para ganar, porque el partido en Las Llanas se les va a hacer muy complicado.

¿Qué te gusta más de la escuadra coruñesa?

Es algo muy a destacar que hayan mantenido el proyecto, al entrenador, con unas ideas muy claras, aun estando como se encontraban en la clasificación. Le han dejado trabajar y con los jugadores que tienen, muchos de categoría superior e incluso de Primera, como Lucas, pues les convierte en el mejor equipo. De hecho, no es un equipo para jugar en esta categoría y, para mí, antes de que ascienda el Barça Atlètic, que suba el Depor.