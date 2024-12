El 1x1 del rival del Dépor | Veteranía y juventud en un Ourense CF en línea ascendente

El Ourense CF de Pablo López se encuentra en una dinámica positiva en Liga que espera prolongar ante el Dépor en Copa. Juanma Bravo y Moisés Rodríguez son las bajas de una plantilla compensada que mezcla veteranía con la juventud y proyección de futbolistas como Fidalgo y Jairo.



1. Raúl Marqueta. 30 años. El zaragozano es el portero titular. Ex del Arzúa y el Compostela, lleva desde 2021 en el Ourense CF. Es un guardameta ágil bajo palos, cuenta con capacidad de mando y es indiscutible en el equipo de O Couto. Las salidas por alto es quizá su principal punto de mejora.



13. Pato Guillén. 39 años. Militó en el CD Ourense, en la UD Ourense y ahora se encuentra en su segunda etapa en el Ourense CF. El portero argentino, ex de otros clubes gallegos como Boiro y Compostela, tiene opciones de jugar en la Copa. Se trata de un arquero sólido que no hace grandes alardes y que aporta veteranía a la plantilla. No suele cometer errores graves debido a su sobriedad.



2. Fernando Andrada. 29 años. El lateral derecho de Écija cuenta con una amplia trayectoria en la división de bronce e incluso jugó un partido en la Europa League con el Lincoln Red Imps de Gibraltar. Es el segundo curso en el Ourense CF de un lateral con mucho recorrido. Le gusta subir la banda, aunque con Pablo López está más centrado en tareas defensivas y se suelta menos. Cuenta con una gran capacidad física y destaca por su buen golpeo en los centros.



15. Álex Zalaya. 26 años. Formado en la cantera del Zaragoza, también pasó por los filiales del Sporting y el Barça. El central zaragozano destaca por su jerarquía, su poderío aéreo y su posicionamiento táctico ante balones por alto.



4. Fran Carmona. 25 años. Formado en la cantera del Sevilla, el central también pasó por Las Palmas Atlético y Teruel. Se trata de un defensa de unas características similares a Zalaya y Moisés Rodríguez. Contundente, fuerte y alto, aunque quizá con una propensión mayor al despiste en el plano táctico.



3. Hugo Sanz. 22 años. El lateral izquierdo ourensano militó en la cantera del Celta y pasó por el Real Murcia y el Hércules entre sus dos etapas en el Ourense CF. Es un perfil similar a Andrada. Con facilidad para subir la banda y aportar en ataque, con Pablo López ha mejorado en el plano defensivo. Además, cuenta con un guante en la zurda y destaca en acciones a balón parado.



6. Álex Fidalgo. 23 años. El mediocentro ourensano debutó con el primer equipo del Lugo durante su paso por la cantera rojiblanca. En el Ourense CF es capitán e indiscutible como hombre de contención. Inteligente en el aspecto táctico y con criterio con balón, Fidalgo destaca por su solidaridad y despliegue defensivo. Es uno de los destacados del equipo de O Couto y un jugador con gran futuro.



8. Jerin Ramos. 28 años. El centrocampista de nacionalidad caboverdiana fue uno de los líderes en los dos ascensos del Ourense CF a Segunda y Primera Federación. En este curso le está costando más hacerse con un puesto en el once. Aúna calidad, visión de juego, capacidad de pase, tanto en corto como en largo, y despliegue físico.



22. Jairo Noriega. 21 años. Una de las perlas de la cantera del Dépor, campeón de España juvenil en 2021, salió en verano del club después de 13 años en Abegondo. El joven zurdo se puede adaptar a distintas posiciones del centro del campo. Gran trato de balón, visión de juego e intuición para lanzar desmarques sobre la última línea del rival. Está creciendo con Pablo López, actuando como interior en un 1-4-3-3, tras un inicio difícil de curso.



23. Francesc Fullana. 35 años. El veterano centrocampista mallorquín cuenta con una larga experiencia en la división de bronce. Ha ganado protagonismo con el cambio de técnico. Pausa y control en el centro del campo.



11. Álex Gil. 27 años. El extremo valenciano, con pasado en la cantera del Levante, destaca por su tendencia a partir de banda e irse hacia dentro para asociarse gracias a su calidad técnica. Es un perfil similar a Alberto Gil.



21. Raigal. 25 años. El futbolista de Mula, que militó en la cantera del Real Murcia, es el típico extremo que aporta desequilibrio. Suele actuar por la banda izquierda, con Pablo López está jugando con asiduidad y llega con facilidad a la línea de fondo.



10. Alberto Gil. 27 años. Es la segunda etapa del valenciano en el Ourense CF tras una carrera extensa en la categoría de bronce. Puede jugar de extremo o de mediapunta por su capacidad para combinar. Si juega en banda, también le gusta, como a Álex Gil, centrar su posición y dejar espacio para las subidas de su lateral.



7. Javier Carbonell. 27 años. El ariete de Jaén, que militó en el Unión Adarve y el Getafe B, es el actual killer del Ourense CF. Destaca en el remate, tanto con la cabeza como con el pie, y también sabe caer a las bandas. Marcó un golazo el pasado fin de semana ante la Ponferradina y ya lleva seis dianas en Liga.



9. Gonzalo Di Renzo. 28 años. El punta argentino es un trotamundos del fútbol. Jugó en la primera división argentina y también compitió en Estados Unidos y Venezuela. Es un delantero más fijo que Carbonell, más referencia, ideal para el juego directo. Esta temporada aún no ha marcado.