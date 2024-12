Lucas Pérez, en el once ideal de Sofascore

Como no podía ser de otra forma después de su espectacular actuación del pasado sábado en el Nuevo Mirandilla de Cádiz, con un triplete ante su ex equipo, Lucas Pérez se ha colado en el once ideal de la plataforma deportiva Sofascore.

El atacante coruñés se fue ovacacionado del feudo amarillo, en donde militó entre las temporadas 22-23 y 23-24, antes de dar el salto en enero de 2023 de regreso al Deportivo para intentar reflotar al club desde Primera RFEF.

En una segunda parte para el recuerdo, Lucas demostró todo su olfato de gol para batir en tres ocasiones al meta local Gil y para liderar un importantísimo triunfo (2-4) con el que superar en la tabla al Cádiz y poner tierra de por medio respecto a los puestos de descenso.

Sofascore también se rindió a la actuación personal del delantero de Monelos, habida cuenta de que otorgó por primera vez esta temporada un 10 al citado jugador como nota por su espectacular encuentro.

Junto a Lucas Pérez, también entraron en la alineación de la jornada un futbolista coruñés como Miguel Loureiro, defensa del Huesca, y un futbolista exdeportivista como Alberto Quiles, del Albacete, autor del tanto de penalti con el que el cuadro manchego se impuso el pasado fin de semana en La Romareda al Zaragoza (0-1).

Además de esta terna de jugadores, el once se vio completado por el meta Cuñat (Cartagena), los defensas Aguilar (Albacete) y Édgar González (Almería); los medios Curro Sánchez (Burgos), Álex Fernández (Cádiz) y Espí (Levante); y los delanteros Dubasin (Sporting de Gijón) y Sergi Enrich (Huesca).