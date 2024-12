Gilsanz: "La Copa no es un examen para nadie"

El técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, dice que afrontan la eliminatoria de Copa del Rey contra el Ourense con "mucha ilusión", asegura que el objetivo del equipo es "pasar las mayores eliminatorias posibles" y resta presión a los menos habituales, que tendrán protagonismo, pero niega que el duelo sea "un examen" para ellos.

Semana cargada:

"se afronta sabiendo que a los futbolistas les gusta siempre jugar, les estimulan, con más trabajo para todos, pero ilusionados con la Copa".

Bajas:

"En principio, los lesionados que ya teníamos el fin de semana pasado, Bouldini, Barcia y José Ángel. Además, está sancionado por la expulsión del año pasado. Los demás están todos disponibles".

El rival de Copa:

"El Ourense es un equipo bastante conocido para mí, sobre todo porque últimamente nos enfrentamos varias veces cuando estaba en el Fabril. Con el ascenso empezó con una mala serie de resultados, pero ahora con Pablo están en una buena racha, en su mejor momento de la temporada. Es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, muy combinativo, que juega con un 4-3-3, intentando darle mucha importancia al balón, jugando con extremos muy abiertos, que dejan espacios para las rupturas de los interiores. Es un equipo que está dando muy buen nivel en estas últimas jornadas. Va a ser un partido complicado, es un rival de Primera RFEF que me merece toda la atención. Queremos preparar muy bien el partido porque queremos pasar la eliminatoria y para eso tenemos que darle importancia al partido y darle importancia al rival".

Chavales del Fabril para la convocatoria:

"En principio, algún jugador del filial estará con nosotros. Tenemos esa limitación de que solo seis jugadores con ficha del filial pueden estar inscritos en el partido y hay que tener siempre a siete futbolistas con ficha del primer equipo en el campo. Es una limitación, sobre todo para ver en qué partes del campo nos hacen falta los jugadores y, sobre todo, dónde los podemos aprovechar. No se trata de dar descanso, la Copa nos ilusiona a todos, es un partido exigente y trataremos de poner a los jugadores que más preparados estén para el partido. Es cierto que jugadores con menos minutos es posible que tengan esa opción porque creemos que están preparados para ser los que mejor van a competir el partido, porque los futbolistas que van a jugar mañana, con que hagan lo que están haciendo en los entrenamientos, van a dar muy buen nivel. Pondremos a los que consideremos que mejor preparados están para ganar al Ourense".

Descanso para Yeremay:

"No es una cuestión de descanso, porque cuando no tenemos competición, los jugadores entrenan. Más que descanso, hay que tener en cuenta que tenemos dos partidos en muy poco tiempo y los jugadores más preparados serán los que jueguen. No sé si Yeremay descansará más o menos, pero hay jugadores que no están teniendo minutos que están demostrando en el día a día que están preparados para jugar y trataremos de aprovechar esa situación y esa competitividad que hay dentro del plantel".

Oportunidad:

"Tampoco creo que sea una oportunidad. Cuando los futbolistas con menos minutos tienen la oportunidad de jugar, simplemente tienen que hacer lo que hacemos en el día a día porque si el entrenador los pone es porque cree en ellos. A los jugadores que jueguen mañana, se les va a pedir lo mismo que los que jugaron el fin de semana pasado contra el Cádiz o a los que jueguen el sábado contra el Zaragoza, que hagan lo que hacen en el día a día. Los partidos son culminar la semana de trabajo. Solo hay que poner en práctica lo que se le exige a los jugadores".

¿Cuánto ilusiona la Copa?

"La ilusión está en el partido de mañana, no sé lo que puede pasar en enero, pero ahora nuestro objetivo tiene que estar en el Ourense, que va a ser un rival muy complicado, y creo que la competición ilusiona a todo el mundo, desde el club hasta los propios futbolistas y a la gente que estamos alrededor. Es una competición siempre ilusionante y hay que tratar de hacer un buen papel y pasar las mayores eliminatorias posibles".

¿Qué Dépor quieres ver?

"Espero un partido donde el rival quiera ser protagonista con balón, nosotros queremos ser un equipo como queremos ser en nuestra competición, un equipo agresivo, que quiera ser solvente en las distintas situaciones del partido, que tenga personalidad, sea capaz de atacar con la pelota y que sea capaz de ser agresivo en la presión y sabiendo que el rival nos lo va a poner complicado. Vamos a tratar de imponernos en O Couto, que el campo es de los mejores que pueda haber en cuanto a césped y ambiente de fútbol. Siempre es un placer jugar allí. Creo que hay muchos deportivismo en Ourense y vamos a estar muy arropados por la gente de A Coruña y la que se vaya a acercar de las localidades más próximas. Es una buena noticia y tenemos que aprovecharnos y que esa gente que se acerque, disfrute del juego".

Jairo Noriega:

"Vi varios partidos y sobre todo está teniendo mucho protagonismo, está jugando en una posición que se le hace familiar, como interior, con mucho contacto con balón, exige los desmarques por ruptura, que es algo que se le da muy bien. Nos alegramos porque es un chaval que sale de aquí y quieres que le vayan las cosas bien. Le deseo mis mejores deseos".

Patiño:

"Charlie está jugando pocos minutos, pero no solo él. Todos están preparados para jugar mañana y otros partidos. Creo que Charlie está más que preparado y se le va a exigir que haga lo que haga en el día a día. No es un examen para nadie, para él tampoco. Tiene que salir a hacer lo que hace en e día a día, no va a ser un examen para nadie y desde la prensa se debería valorar en esa medida porque a veces poner el foco sobre alguien, no suele ser beneficioso para el jugador. Hay que tener tranquilidad y sobre todo dar tiempo con esas cosas".