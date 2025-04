El Uno x Uno del Fabril ante el Salamanca (0-1)

El Fabril no tuvo su día ante el Salamanca (0-1) y, aunque sus jugadores no protagonizaron errores garrafales ni actuaciones deficientes, el filial no mostró un buen nivel general en el plano individual.

Hugo Ríos (5)

Apenas tuvo trabajo. Paró un remate a bocajarro a Rubén de Tomás, pero no pudo hacer nada en el golazo de Galvar.

Adrián Guerrero (5)

El extremo volvió a actuar de lateral derecho. No pasó apuros en defensa, pero tampoco apareció en ataque. Tímido.

Samu Fernández (6)

El central, que portó una máscara en la cara, exhibió solvencia en los duelos y calma en salida de balón. Sobrio.

Damián Canedo (7)

Fue el líder de la zaga. Atento al corte, bien en la conducción y valiente en los duelos, tanto aéreos como terrestres.

Iker Vidal (5)

El lateral pasó algo inadvertido. Apenas tuvo trabajo en defensa y no se le vio su habitual empuje por banda.

Jaime Garrido (5)

Cometió errores en el pase en la primera media hora, aunque trató de ofrecer siempre una línea de pase. Fue sustituido en el 68.

Álex Alfaro (5)

Incómodo. No entró en juego en el primer tiempo. Erró en el 0-1 con un pase fallido. Lo intentó en la recta final, pero no fue su día.

Manu Ferreiro (5)

De los tres del medio, fue de nuevo el encargado de saltar más arriba a la presión. Intensidad, pero no tuvo claridad con balón.

Mane (4)

Dejó sensación de peligro en alguna acción, aunque no estuvo inspirado ni en la toma de decisiones ni en la ejecución.

Fabi (5)

Jonvi le ganó la partida en una ocasión clara tras un robo suyo en campo rival. Tampoco tuvo protagonismo y fue cambiado.

Kevin Sánchez (5)

Partido difícil para el ‘9’, sin contacto con balón. Tuvo dos ocasiones: una se fue fuera y otra contra Jonvi. Al final pasó a la banda.

SUPLENTES

Luisao (5)

Se situó en la banda izquierda. Trazó un par de diagonales al área, pero no pudo concretar.

Kike Fernández (5)

El pivote trató de dar mayor fluidez al juego, pero el filial se precipitó en la recta final.

Bil Nsongo (5)

No tuvo opciones de remate. Un centro suyo no encontró rematador tras una mala salida de Jonvi.

Darío Germil (S.C.)

Sin centros laterales, sufrió. No entró en juego.

Dipanda (S.C.)

No pudo influir en el partido.