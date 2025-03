Un noble más para seguir la senda marcada

Que el Deportivo se crece ante los grandes ya es un hecho. Y hoy se le presenta una nueva oportunidad de seguir atormentando a los conjuntos que merodean los puestos nobles de la clasificación. Esta vez será ante el Athletic Club, en Lezama (12.00 horas).



Las de David Aznar son cuartas, a cuatro puntos de esa tercera posición que da acceso a jugar la previa de la Women’s Champions League, una competición que las vascas no juegan desde hace nada más y nada menos que ocho años, en la temporada 2016-17. Ahora, acarician de nuevo el sueño de jugar en Europa y, para hacerlo, todavía dependen de ellas mismas. Se les presenta así un tramo clave que iniciará con el Deportivo como primera piedra en el camino.



Las de Fran Alonso, aunque el técnico ya ha asegurado en numerosas ocasiones que tendrán que pelear la salvación hasta la última jornada, buscan certificarla cuanto antes. Las derrotas este sábado de Levante y Betis les dan la oportunidad este mediodía de abrir hueco con el descenso. Trabajo hecho no corre prisa y, venirse del País Vasco con tres puntos supondría tocar la permanencia con la punta de los dedos.

Fran Alonso ya lo avisó en la rueda de prensa previa al duelo. Será un reto difícil, pero el Dépor confía plenamente en sus posibilidades de traer un resultado positivo.

Una mejora que vale oro



Si en algo han mejorado ambos conjuntos, eso es en la contundencia defensiva. Las de David Aznar, en esta segunda vuelta, han encajado un total de seis tantos en ocho partidos. De hecho, solo el Real Madrid fue capaz de pasar la barrera de un gol ante el Athletic Club. Fue en la jornada 20 cuando las de Alberto Toril, en el verde de San Mamés, tuvieron que sudar la gota gorda para remontar el tanto inicial de Nahikari.

El conjunto vasco, en lo que va de segunda vuelta, ha perdido tres partidos. Y en todos ellos lo ha hecho por la mínima: 0-1 contra el Eibar en Lezama, el ya mencionado 1-2 ante el Real Madrid en San Mamés y 0-1 frente al Sevilla, otra vez en Lezama.



Allí intentará ganar el Dépor, que llega al encuentro con unos números defensivos idénticos a los de las leonas. Las de Fran Alonso también han encajado solo seis goles en ocho partidos y merced a esa contundencia defensiva, han logrado sacar puntos ante rivales a priori de una calidad superior. El técnico blanquiazul insiste en que el poco acierto de cara a puerta que está teniendo su equipo no es algo que le preocupe siempre y cuando logren generar ocasiones.



Sin embargo, de oportunidades no se vive. Ni mucho menos se mantiene un conjunto en Liga F. El generar posibilidades de gol no da puntos. Las dianas sí. Y el Deportivo, aunque es cierto que ha aumentado su renta goleadora con Fran Alonso, sigue teniendo problemas a la hora de materializar sus situaciones ofensivas. Inició la segunda vuelta de forma espléndida de cara a puerta. Hizo dos dianas ante el Betis (0-2), una contra el Valencia (1-1) y otro par a la Real Sociedad (1-2). Tres partidos seguidos celebrando al menos un gol.

Ahora, con ocho disputados, parece que el bagaje goleador vuelve a estancarse: ocho tantos en el mismo número de duelos. Algo similar le ocurre al Athletic, que ha visto cómo se le escapaban los puntos ante el Sevilla (0-1) por no ser capaz de aprovechar sus ocasiones. A pesar de ello, las de David Aznar llevan mucho peligro. Todas sus jugadoras aportan al casillero goleador. Son pocas las futbolistas de la plantilla que no han celebrado una diana en esta temporada. De todas aquellas que han disputado algún minuto, solo quedan cinco por abrir su cuenta particular. Destacan, eso sí, por encima del resto, Clara Pinedo, Ane Azkona y Nahikari García, todas con cuatro dianas en su haber.



Para intentar parar a todo ese arsenal ofensivo, Fran Alonso no podrá contar con una de sus jugadoras inamovibles siempre y que se encuentra actualmente en un gran estado de forma. Por un tema contractual, Marina Artero, jugadora que está cedida por el Athletic Club, no podrá estar sobre el verde. Es probable que su lugar lo ocupe Lucía Martínez, haciendo regresar así a Olaya al centro del campo.