Fran Alonso: "Competimos ante cualquier rival independientemente de la situación en la tabla"

Fran Alonso compareció en la rueda de prensa previa al duelo ante el Athletic Club (domingo a las 12.00 horas en Lezama). El técnico blanquiazul destacó la creatividad del equipo de David Aznar y advirtió de la necesidad de estar al 100% para poder sacar algo positivo.

Semana de trabajo: "Estoy contento con la aplicación del equipo. Es una semana larga para nosotras, hemos entrenado un día más porque es de sábado a domingo. Se han aplicado muy bien. Tenemos el plan de partido muy claro. Los entrenamientos han reflejado que hay mucha concentración, muchas ganas de hacerlo bien. Vamos a jugar contra un gran equipo que está en la parte alta de la tabla, pero creemos en nuestras posibilidades e iremos a intentar traernos un resultado positivo. Para conseguir eso habrá que hacerlo muy bien y estar al 100%".

Enfermería: "Las bajas siguen siendo las mismas. Cris todavía no está entrenando con el grupo por temas médicos. Henar tuvo la operación el miércoles y todo salió muy bien. Ya ha empezado con el proceso de vuelta, pero esta temporada no podremos contar más con ella. Tenemos muchas ganas de que vuelva con el grupo porque es una jugadora muy importante para nosotras. Carmen cada vez está más integrada con el grupo, entrenando más y espero que pronta pueda entrenar sin ningún tipo de limitaciones. El resto sigue todo igual".

Athletic Club y Dépor, dos de los mejores equipos efensivos de la segunda vuelta: "Es un equipo con mucha movilidad, son rapidísimas sobre todo arriba. Es un equipo muy peligroso y que está bien trabajado. Nosotras hemos mostrado una solidez defensiva tanto en casa como fuera, contra equipos de la parte alta de la tabla. El plan de partido puede ser muy similar. Intentar ser muy sólidas, explotar sus debilidades, que no tienen muchas. Queremos los tres puntos y si no es posible, por lo menos traernos un resultado positivo. Tenemos posibilidades pero tenemos que estar al 100%. Todo lo que sea menos del 100%, nos va a costar".

Déficit goleador: "Me acuerdo que cuando empecé aquí esa era una de mis preocupaciones. Llevábamos solo 5 goles en 10 partidos. Creo que el equipo ha crecido en ese sentido. Por supuesto que hemos fallado ocasiones pero hemos marcado más, los números son mejores. ¿Podemos mejorar? Por supuesto que sí, de hecho lo trabajamos todas las semanas. También eso va un poco por sensaciones. El éxito está en el crecimiento del equipo, competimos ante cualquier rival independientemente de la situación en la tabla. Hemos sacado resultados positivos en campos dificilísimos. Nos encantaría meter más goles, pero mostrando esa solidez defensiva, esa competitividad, esa energía, creo que podemos competir contra cualquiera. Seguimos trabajando para intentar mejorar".

Balón parado del Athletic: "Es un equipo muy creativo, no solo a pelota parada, sino en juego dinámico. Nosotras todas lase semanas trabajamos con bastante detalle la pelota parada tanto en el aspecto defensivo como ofensivo. No ha sido distinto esta semana. Es un equipo que, aunque no tiene mucha altura en la zona delantera, son muy buenas en segundas jugadas, están muy vivas y se mueven muchísimo. Eso nos obliga a estar muy concentradas. Lo hemos trabajado mucho y esperamos no conceder y sobre todo no encajar ningún gol".