“En el Deportivo es donde más feliz he sido jugando al fútbol”

La carta de presentación es en vano cuando se trata de la máxima goleadora de la historia del Deportivo. Ainize Barea (Arrigorriaga, País Vasco, 1992), más conocida como ‘Peke’ está más cerca de volver a jugar, algo que le hace especial ilusión tras ser madre. Sobre todo porque ahora tendrá a su pequeño gran aficionado en la grada. Desde que se marchó del Deportivo, en verano de 2021, juega en el Athletic, pero este fin de semana no estará todavía disponible para enfrentarse a su exequipo.

¿Cómo se encuentra después del proceso de ser madre gestante?

Ahora estoy en la recta final de la recuperación. En nada empiezo ya con el grupo y con mis compañeras. Después de más de un año de inactividad, tenía ganas de empezar a hacer ejercicio, que llevo haciéndolo toda la vida. Me reincorporé en enero y me encuentro muy bien. Como madre, me gustaría que mi hijo me viese jugar al fútbol.

Está entrenando al margen de sus compañeras. ¿Cómo está siendo la vuelta?

Mejor de lo esperado. Al principio me costó muchísimo volver a hacer ejercicio. El cuerpo tiene memoria, y ahora me encuentro muy bien, con muchas ganas e ilusionada. Creo que vamos bien con los tiempos, no sabemos cómo manejarlo porque es algo nuevo tanto para mí como para el Athletic, pero vamos bien encaminados.



¿Cómo ha llevado el estar lejos del verde?

Al principio se me hacía raro. Sobre todo porque, sin estar lesionada, tienes que parar de hacer ejercicio casi por completo. O hacer lo que el embarazo te vaya permitiendo. Te vas acostumbrando, pero porque no te queda otra. El embarazo ya te exige parar. Entonces, lo he llevado bien, pero porque no dejé de hacer cosas. Caminaba mucho, iba a clases de parto y eso me ha dejado llevarlo mejor.

Cada vez son más las mujeres que dan el paso a ser madres. ¿Cómo ha sido su caso?

Yo tomé la decisión de ser madre y me quedé embarazada. Hay mucha falta de información. Te quedas embarazada y dices “y ahora qué pasa?”. Entre todos intentamos dar los pasos adecuados porque no dejas de ser una futbolista profesional. Tenemos que seguir luchando para que esa preparación y esa información sea cada vez mayor. Aquí en el Athletic, entre todos, hemos intentado que todo fuese de la mejor manera posible. Seguro que hay muchísimas cosas por mejorar. Poco a poco irá todo a mejor, pero ahora mismo hay mucha falta de información.

¿Le comunica al club antes sus intenciones?

Un año antes de quedarme embarazada se lo comunico al club. Les comento que tengo esa intención porque es lo mejor para todos. Lo hice para que tuviesen en cuenta que se podía dar el caso. Han sabido en todo momento que podía pasar. Cuando me quedé embarazada se lo comuniqué y en ningún momento ha habido problema. Luego, depende de cómo vaya el embarazo, tienes que intentar mantenerte físicamente lo mejor posible, pero es muy difícil porque no depende solo de ti.



¿Cómo fue la actuación por parte del Athletic Club?

El problema ha sido la falta de información sobre, una vez que te quedas embarazada, qué hacer. Pero lo que he necesitado, lo han hecho. El club ha estado a mi disposición incluso económicamente. Al final eso está muy bien. Pero lo que digo, falta mucha información.

Ya a nivel deportivo, ¿Cómo está viendo la temporada de sus compañeras?

Este año las jugadoras jóvenes han dado un paso hacia adelante. Estamos en pelea con el Atlético por ese tercer puesto. A ver si pinchan algún partido y conseguimos llegar al final con opciones. Encima nosotras, en el último partido tenemos al Barça y va a ser complicado. Tenemos mucha ilusión por luchar este mes que queda.

En San Mamés estuvieron a punto de sacar algo positivo contra el Barcelona.

Fue una pena porque luchas y corres durante los 90 minutos y al final se nos va el partido. Son pequeños detalles los que te hacen estar arriba. El Barça es lo que tiene, son las mejores. A ver si allí tenemos la suerte de sacar algo.

Se han hecho fuertes en casa.

En casa este año nos hemos hecho muy fuertes y ese era uno de los objetivos con David Aznar, que a la gente le cueste ganar en Lezama y vamos a ir a por todas.

El domingo se medirán a su ex equipo. ¿Será especial?

Sí, sí. Las sigo mucho y me encantan. Es especial. Pero tenemos que ganar y luego ya que ellas ganen el resto de partidos (risas).

Ojo que este Deportivo puntuó incluso en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid.

El Dépor está haciendo muy buenos partidos, están sacando puntos muy importantes, aunque esperemos que aquí no pase (risas).

¿Hay alguna futbolista del Dépor con la que deban tener el domingo un cuidado especial?

Me está gustando Millene. También Ainhoa Marín. Paula también me encanta en el medio del campo. Inês está haciendo muy buena temporada. Están jugando bien y consiguen hacer mucho daño en los contraataques, pero también les sale muy bien la salida de balón. Son muy completas, pero al final los puntos que han perdido en las primeras jornadas les han hecho mucho daño.

¿Cree que el Dépor sufrirá para lograr la salvación?

Tuvieron un inicio complicado y con el cambio de entrenador les está yendo bien. Han sacado puntos muy importantes contra equipos de arriba. Están a 4 del descenso, pero están haciendo muy buena temporada. Es muy complicado estar en Liga F. Se van a salvar seguro, están haciendo muy buena segunda vuelta con este entrenador. He visto el calendario y está muy bien lo que le queda. Veo que también están renovando jugadoras importantes y eso significa que están contentas.

En 2019 consiguieron un ascenso inolvidable para la ciudad de A Coruña.

Llegué cuando aún estábamos en Segunda. Encima venía de una rotura de ligamento cruzado en el Santa Teresa y tenía la ilusión de volver a tener minutos y volver a disfrutar. Conseguimos el ascenso. Nunca había tenido un ascenso y vivirlo… Ha sido casi lo mejor que me ha pasado. Fue increíble. Lo peor fue el último año, porque el descenso fue duro para todas y encima nos fuimos muchas. La recuerdo como una etapa muy bonita en la que volví a disfrutar del fútbol.

En la primera temporada en la máxima categoría rompieron su propio techo.

Acabamos cuartas y no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Nos quedaban rivales difíciles, pero nunca lo sabremos. Luego se fueron jugadoras importantes. Teníamos un bloque de Segunda División y eso se notaba, nos conocíamos jugando. Pero lo perdimos todo.

Era un poco inevitable.

Sí, así es. Algunas en el Madrid, otras en el Sevilla, Atlético de Madrid… Fue una pena, pero cada una teníamos que hacer nuestro camino intentando buscar lo mejor futbolísticamente porque esto es muy corto.

¿Mantiene el contacto con alguna excompañera?

Mantengo mucho contacto con Sullastres. Luego cada vez que voy a A Coruña, con Estefi.

¿Un equipo como aquel queda marcado para siempre?

Para mi fueron mis mejores años en el fútbol. Llegué a ir convocada con la selección española. Ahora eso ya no va a volver a pasar. Fueron los años en los que más he disfrutado futbolísticamente. Lo jugaba prácticamente todo y cuando juegas, puedes dar tu mejor nivel. El equipo acompañaba. Es donde más feliz he sido jugando al fútbol. Aquí en el Athletic también estoy muy contenta, aunque deportivamente tengo un rol diferente.

La que se quedó marcada en el Deportivo es Peke Barea. Es la máxima goleadora de la historia del club.

Me hace ilusión, claro. Sé que algún día eso pasará porque alguna lo logrará. Pero me da orgullo estar ahí, porque eso significa que aporté gol al Dépor, que es lo que tenía que hacer. Para mí es un orgullo.

Hubo rumores de su vuelta al Dépor. ¿Fue una posibilidad real?

Yo firmé por 4+1 años de contrato. Después no sé qué pasará. A ver deportivamente cómo me encuentro. Tampoco sé si el Athletic querrá seguir contando conmigo o no. Vengo de un año de inactividad y no sé lo que va a pasar. La situación es esa. No sé tampoco el Dépor qué necesidades tendrá ni lo que yo podré aportar al fútbol cuando vuelva. Yo soy una persona que escucha y veremos qué pasa. Con el embarazo es todo un poco incertidumbre. El Dépor es un equipo que me gusta en una ciudad que me gusta y no sé lo que va a pasar en un futuro.