Solo un equipo empata más a cero que el Deportivo

“Cuando no se puede marcar gol, lo importante es que no te lo marquen a ti tampoco”. Fueron las palabras de Fran Alonso tras el empate a nada cosechado ante el Costa Adeje Tenerife el pasado sábado en Riazor.

El Deportivo certificó su octava igualada de la temporada, la cuarta con el casillero ofensivo a cero. Lograron las blanquiazules, en lo que va de campaña, sacar cuatro puntos en cuatro partidos en los que se vieron negadas ante el gol. Solo un equipo de la Liga F saca más puntos en estas circunstancias. Y ese es, precisamente, el Costa Adeje Tenerife (5).



El primero fue en la jornada 3, con Irene Ferreras todavía a los mandos del conjunto blanquiazul. El Betis pisó Riazor y, en un duelo de toma y daca, el electrónico terminó sin moverse. El Deportivo sumó hasta quinceremates, siete de ellos a puerta; las béticas, 17, pero solo cuatro fueron entre los tres palos.



Fue el primer encuentro en el que las jugadoras blanquiazules se quedaron con la miel en los labios, a un paso de saborear sus tres primeros puntos, que terminaron convirtiéndose en solo uno. La inconformidad se reflejó en las caras de las futbolistas de Ferreras, aunque fue un resultado que permitió estrenar el casillero de los puntos.



El siguiente 0-0 se dio en la séptima jornada. Aunque a diferencia del anterior, esté sentó mejor. El Deportivo no hizo su mejor partido en Ipurua, pero hizo valer su contención defensiva para arrebatar al Eibar cualquier opción de quedarse con los tres puntos.



Si no puedes ganar, al menos empata. Y eso fue lo que consiguieron las de Fran Alonso en la visita del Atlético de Madrid al feudo blanquiazul. Fue en la jornada 19 y el Deportivo plantó sobre el verde un entramado defensivo que alejó a las colchoneras de la portería de Inês. Sabía el técnico deportivista que hacer daño al equipo rojiblanco no sería tarea fácil, así que optó por conformar un esquema con pocos espacios, con Millene como primer dique de contención.



La última fue ante el Costa Adeje Tenerife. Pero las sensaciones se parecieron más a las que imperaron tras finalizar el partido contra el Betis. La impresión general fue la de no haber sido capaces de convertir el dominio en goles; de no poder materializar las ocasiones y, sobre todo, de no aprovechar la oportunidad para sumar tres puntos que ahora mismo aportarían mayor tranquilidad.

Un mal menor



La jornada acabó siendo más positiva de lo esperado merced a la derrota del Betis a manos del Eibar y ese punto que parecía poco después del duelo contra las isleñas, termina acercando un poco más al Deportivo a la salvación.



Pero ahora los equipos de la zona baja apuran sus opciones para lograr la permanencia. Y la sensación es que sumar de punto en punto puede traer a tierras coruñesas algún susto que otro. O quién sabe si incluso ser insuficiente.