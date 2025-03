Vera: "Siento al Dépor como si fuese mi casa"

Tras su renovación hasta 2026, Vera Martínez compareció en rueda de prensa, junto a Kevin Cabado, para hablar de su extensión de contrato por un año más. La central deportivista se mostró muy feliz y agradecida por la acogida.

El responsable de la sección femenino dio inicio a la comparecencia alabando el comrpromiso de Vera, así como su adaptación al equipo: "Lleva poco con nosotros, pero parece que lleva muchas temporadas. Ha encajado en el grupo desde el primer momento, ha sentido el deportivismo como suyo y la importancia se ve en que ha disputado todos los minutos de Liga F. Estamos muy orgullosos de que siga con nosotros. Más allá de lo futbolístico, representa unos valores humanos que queremos tener siempre en el vestuario del Dépor. Ojalá estemos aquí más veces para anunciar que sigue más años con nosotros".

Pasó el turno a la central, que reconoció su felicidad por alargar un año más su vinculación al club: "Estoy muy feliz de poder estar un año más. Fue una decisión fácil. Es un club donde he encajado bien, tanto con las compañeras como con los cuerpos técnicos que han estado. Estoy feliz de poder competir junto con mis compañeras y de estar aquí un año más porque lo siento como si fuera mi casa, y así lo intento demostrar cada fin de semana".



Protagonismo en el césped: "No es que lo esperase o no. Todas venimos con esa idea, de intentar ganarnos la posición e intentar hacerla nuestra y que el cuerpo técnico decida que sea así. Es por lo que lucho día tras día y ese trabajo diario se ve reflejado. Gracias a la confianza que ponen en mi puedo disfrutar de ello".



¿Qué le aporta el Dépor?: "Muchas cosas. Y todas buenas. Desde el primer momento lo sentí así, la acogida por parte del club y de mis compañeras era sentir que estaba en casa, que no me faltaba nada y que tenía el apoyo por todas las partes. En el campo, la oportunidad de aprender, de seguir creciendo te hace sentir como en casa, el sentir que estás donde quieres estar y que no necesitas nada más".



Incluso en los peores momentos: "Sin duda. Aunque las cosas no fueran como quisiéramos, el grupo estaba tan unido que no parecía tan malo. Estábamos en una dinámica que no era la que deseábamos, pero el grupo estaba unido, salíamos a entrenar con una sonrisa y eso es lo que hace que consigamos lo que estamos consiguiendo ahora".



Objetivos hasta 2026: "Lo primero que me marco es poder seguir disfrutando aquí muchos más años. Después, lo principal de este año es mantenernos en Liga F. Y los años siguientes, además de mantenernos, conseguir mirar hacia arriba en los puestos de la clasificación y conseguir títulos con este escudo y esta camiseta".



Athletic Club, próximo rival: "En Liga F todos los partidos son muy competidos, todos los rivales son difíciles. Creo que tenemos que afrontarlo como los anteriores, intentar hacer lo que sabemos, lo que trabajamos día tras día y seguir enseñando la imagen de equipo que damos cada fin de semana. Con eso es con lo que salen los resultados. A veces sacas puntos donde no esperas. Tenemos que ir con esa idea, de seguir plasmando la imagen que estamos dando como equipo e intentar sacar el +3, que es lo que queremos".



Ganas de sumar tres puntos: "Ojalá. Es por lo que luchamos, cada fin de semana queremos esos tres puntos. Lo importante es seguir haciendo lo que estamos haciendo, trabajar cada día en el campo como equipo junto con nuestro cuerpo técnico, seguir mejorando, seguir aprendiendo y que nos sigan inculcando todas las ideas que tienen. Creo que el equipo ha crecido mucho, seguimos en una buena línea y los resultados se van a dar, cuando las cosas se hacen bien".



El Athletic, mejores resultados fuera que en Lezama: "Ojalá que así siga siendo y que nosotras podamos ir allí y traernos los puntos para casa. A eso es a lo que vamos y es lo que intentaremos".