Este Dépor es de Primera (0-2)

Este Dépor es de Primera, pues jugando así no va a tener ningún problema para mantenerse en la Liga F. Con goles de Paula Gutiérrez y Ainhoa Marín logró ante el Betis (0-2) su cuarta victoria de la temporada, lo que le permite superar a las de Heliópolis en la clasificación y poner tierra de por medio con la zona de descenso, dejando al Levante a cinco puntos.

Pese a la victoria ante las granotas de la semana pasada, Fran Alonso optó por hacer cambios en la alineación. Uno obligado, por la lesión de Lucía Martínez, regresando de esta forma Marina Artero a la zaga, pero en la banda izquierda las modificaciones fueron puramente tácticas. Tanto Pancha Lara como Bárbara sufrieron con el ritmo del anterior partido y esta vez la oportunidad fue para Samara, que cambió de perfil y Olaya.

Ambos equipos partieron con un esquema muy parecido —defensa de cinco— y con una jugadora algo más libre en su posicionamiento. Olaya en el Dépor, siempre tendente a ir hacia dentro por sus características, y Rosa Márquez en el Betis, una jugadora con gusto por ofrecerse, recibir al pie y buscar en todo momento línea de pase.

El equipo coruñés ha ganado confianza en las últimas jornadas y no tardó en quedar patente. Se ve en la decisión con la que las jugadoras realizan las acciones de ataque. Buen ejemplo como carta de presentación fueron una serie de disparos potentes, destacando el de Samara, que habría marcado de no ser porque Noelia Gil metió lo justo la mano para que el balón terminara en el larguero. Pero no era solo eso, también mostraban ese empuje las carreras en profundidad de Millene o los cortes de las centrocampistas cuando el Betis trataba de montar alguna contra.

El Dépor era dueño de la posesión y cada vez más jugadoras demandaban su cuota de protagonismo. Ainhoa Marín comenzó a encontrar su sitio y pasado el minuto 20 soltó en el momento justo para Cris Martínez, que sin demasiado ángulo sacó un tiro que mandó la portera a córner. Y poco después, la más clara hasta el momento, en un mano a mano que no pudo resolver la '14'. Dominio total, pero había un riesgo, que cada vez se agigantaba más la figura de Noelia Gil.

Quien perdona... esta vez no lo paga

Tardó media hora en llegar la primera del Betis, pero fue clarísima. Rosa Márquez optó por un chut con rosca tras recibir el rebote de su propio pase y se encontró con el palo mientras Inês Pereira hacía la estatua. Habría sido un palo duro para el Dépor encajar tras perdonar anteriormente, situación que le penalizó mucho en otras ocasiones.

Siguió a lo suyo el Dépor, agarrado sobre todo a las combinaciones entre Ainhoa y Millene para plantarse en la zona peligrosa, pero en los últimos diez minutos de la primera parte el partido entró en una fase de imprecisiones y ninguno de los dos equipos amenazó de verdad.

Diez tiros de las blanquiazules, cinco entre palos, por solo tres del Betis, que solo hizo trabajar en una ocasión a Inês Pereira. Números esperanzadores de cara a una segunda mitad en la que no podía pasar lo de Tenerife, donde el equipo se cayó tras no trasladar al marcador su dominio hasta el descanso.

La mejor noticia

Y que mejor, para espantar posibles fantasmas, que lograr el 0-1 nada más volver de vestuarios. Millene guió con criterio el ataque y abrió para Samara, que desde la izquierda centró con derecha para que Paula Gutiérrez le ganara la espalda a Dorine en el segundo palo antes de meter la cabeza para marcar. Lo más difícil estaba hecho.

Pero el Dépor lo tenía clarísimo, más que nunca. No hizo ningún amago de dar un paso atrás, volvió a acercarse con un intento de Millene y puso tierra de por medio con el 0-2 sin dar tiempo a la reacción al Betis.

Fran Alonso es uno de esos entrenadores a los que le importa mucho el cómo, por lo que habrá quedado más que satisfecho de como llegó ese segundo tanto, pues sus jugadoras interpretaron a la perfección la verticalidad que predica. Tras una intercepción de Henar en el centro del campo, cuatro toques bastaron para lograr el tanto. Millene de primeras para Olaya, quien hizo lo propio para dejar en ventaja a Ainhoa, que se acomodó el balón para mandarlo al fondo de la red con la diestra.

A partir de ahí, el resto de partido fue bastante cómodo para el Dépor. Cierto que el Betis tuvo una buena opción para recortar distancias en las botas de Carla Armengol, pero las coruñesas no dejaron de sumar disparos —hasta 23 en el cómputo global—, disfrutando en el campo.

Hubo tiempo para que debutara Blessing Nkor, reciente fichaje, y para que Inês Pereira dejara también su sello, ya que debió meter la mano abajo para evitar un gol de Alba Rodao que habría puesto picante a un largo descuento.

Finalmente 0-2, golaveraje ganado con el Betis tras el empate sin goles de la primera vuelta y dos victorias consecutivas que incluso acercan a las deportivistas a un nutrido grupo de equipos que va desde Sevilla, noveno, hasta Espanyol, decimosegundo. El próximo sábado el Dépor recibirá al colista Valencia (Riazor, 16.00 horas).