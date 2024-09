El Dépor empieza a sumar (0-0)

Ya no está a cero el Deportivo en la Liga F tras empatar ante el Betis en Riazor (0-0). Sabor agridulce para el equipo y sensación de que serán las próximas jornadas las que determinen si es buen o mal resultado. En lo positivo, la solidez defensiva del equipo; en el debe, la falta de precisión y la sensación de que pudo ganar en el descuento, cuando ADT se encontró con Paula Vizoso.

El 5-4-1 claramente circunstancial utilizado ante Barcelona y Atlético de Madrid quedó atrás de cara a este partido. Irene Ferreras prescindió de una de sus centrales (Elena) para dar entrada a una tercera centrocampista (Lucía Martínez). Una declaración de intenciones de que quería que su equipo tuviera el balón y, por ende, un mayor volumen de ocasiones. La otra novedad del once fue la vuelta al lateral derecho de Cris Martínez en lugar de Samara. Donde no modificó nada la entrenadora fue en las jugadoras ofensivas de banda (Hmírová y Bárbara), quizá con la idea de que los refuerzos no se queden descolgados en este inicio de temporada. Que tengan los minutos suficientes para ir encontrando sensaciones.



La disposición de ambos equipos era similar, bloque medio, aunque el Betis presionaba algo más arriba en la salida de balón. Le costó al Dépor interpretarlo en los primeros compases y el conjunto andaluz tuvo un par de ocasiones con las que se pudo adelantar. Primero en una buena acción colectiva en la que Esther centró desde banda izquierda y Naima remató alto en posición muy clara después de que Zouhir la dejara pasar con calidad. Y unos minutos más tarde en un disparo de la propia Naima desde fuera del área que se perdió por poco.



Pese a esos avisos, el Dépor no cejó en su empeño de sacar el balón jugado y poco a poco fue haciéndose con el ritmo del partido. Hasta la media hora tuvo más control que ocasiones, reducidas a un par de intentos de Millene, pero logró alejar al Betis de su área. Eso sí, las verdiblancas volvieron a rozar el tanto en una acción aislada en la que Raquel midió mal en el salto. El balón fue a parar a Naima, que desde dentro del área centró para Carla, quien ya casi cantaba gol pero encontró la respuesta bajo palos de Cris. Salvadora la capitana.



Pero el partido había girado y el Dépor estaba mejor. Fue entonces cuando hizo sufrir de verdad al Betis. Hmírová, con poca presencia hasta entonces, sacó un disparo con rosca y solo el larguero le privó de estrenarse como blanquiazul. Y en el córner posterior, Vera y Bárbara remataron cerca de portería. Se animaba Riazor.



De ahí al descanso, poco más. El Betis cerró las puertas para sobrellevar ese mal momento y Raquel y Vera estuvieron atentas para solventar un par de errores en el centro del campo que podrían haber complicado a Inês.



Para la segunda mitad, Irene Ferreras tenía varios ases en la manga y los fue sacando poco a poco. De inicio introdujo a Ainhoa Marín; en el 60 a ADT, goleadora el pasado domingo; y poco después a Olaya Rodríguez, centrocampista cedida por el Real Madrid a la que había ganas de ver en Riazor, pues aún no había jugado ningún partido oficial por el Mundial sub-20.



Ainhoa mostró su habitual electricidad, pero quería hacer demasiadas cosas muy rápido y el partido se enredó durante unos minutos por la banda derecha, lugar por el que pasaban casi todas las acciones.



Aunque ADT estiró algo más al equipo por banda izquierda, los minutos pasaban sin que el Dépor consiguiera poner en aprietos a Vizoso. Al menos Inês estaba inédita también.

Millene se retiraba lesionada a quince minutos del final y seguramente le habría gustado estar en el campo, porque en ese tramo el partido volvió a coger temperatura y tuvo claro color blanquiazul.

Si algo tiene Ainhoa es que no deja de intentarlo y siempre genera cosas. En una de sus arrancadas dejó atrás a su par y envió un centro al área en el que ADT primero y Lucía depués en el rechace vieron como entre la defensa y Vizoso les negaban el tanto.

La portera del Betis parecía dubitativa en sus intervenciones, pero nada más lejos de la realidad. Todavía tendría tiempo para despejar de puños un remate de cabeza de Altuve y sobre todo para la parada clave del tiempo de descuento.



Olaya se llevó el balón con fuerza entre dos béticas y tuvo la precisión para sacar un centro raso que superó a Nana. El balón le llegó a ADT, en posición franca para el disparo. Un poco más atrás del punto de penalti. La ibicenca tiró con pierna izquierda pero no esquinó lo suficiente y Vizoso mandó el balón a córner. Los golpes en la cara posteriores reflejaron su frustración. La de que fuera un punto y no tres. Pero el Dépor compite y no va en mala línea en este inicio de Liga F.