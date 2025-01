Un Dépor de dos caras encaja otra dañina goleada (5-1)

¿Cómo explicar que un equipo puede estar muy bien en la primera mitad y desastroso tras el descanso? Así se mostró un Deportivo de dos caras en Tenerife. El problema es que en su tramo de dominio marcó uno y en el de sometimiento encajó cinco. Faltó lo de siempre, efectividad, y lo que es más preocupante, capacidad para agarrarse al partido una vez este da la espalda. Resta uno para terminar la primera vuelta y el bagaje es muy pobre, nueve puntos, los mismos que un Levante que marca la salvación y que jugará mañana frente el Atlético antes de visitar el próximo viernes Riazor.

No hubo demasiadas novedades en el once inicial, donde entró Henar, pero sí en la convocatoria. Fran Alonso comentó ayer en rueda de prensa que no tenía bajas, por lo que descartada esa hipótesis, las ausencias de Carlota, Bárbara, ADT y Altuve responden a una decisión técnica o de reducción de costes ante la lejanía del viaje.

Por sorprendente que parezca en vista del marcador final, el Dépor tuvo una puesta en escena magnífica. Toda su primera parte fue de mucho mérito, pero especialmente los primeros 25 minutos, en los que llamó a la puerta del gol hasta encontrarlo.

Se fueron sucediendo las ocasiones. Primero Millene filtró un gran balón al hueco para Ainhoa, que estrelló su disparo en el cuerpo de Noelia Ramos y marcó en el rechace, invalidado por mano. Poco después, disparo de la delantera brasileña con la zurda que la guardameta, en una buena estirada, envió a córner.

Iba ganando metros el equipo coruñés, profundo sobre todo por banda derecha. Por ahí apareció dos veces Olaya para sacar centros consecutivos que Millene remató sin éxito, primero de volea y después de cabeza. El último se quedó muy cerca.

Estaba negada de cara a gol la '10', que dispuso de la más clara en el ecuador del primer acto. Estuvo atenta para cazar el rechace de un tiro de Henar y con todo a favor quiso ajustar demasiado y su tiro en área pequeña se marchó fuera.

El peligro de todo esto era que se hiciera realidad una de las clásicas máximas del fútbol, el que perdona lo paga, pero por suerte para el Dépor no hubo tiempo para lamentaciones y llegó el 0-1. Fue tan rápido que ni la realización televisiva, aún en la repetición de la acción anterior, lo emitió en directo.

En la salida de balón del Costa Adeje, Noelia Ramos se quitó la pelota de encima ante la presión de Millene y lo hizo de forma defectuosa. Ainhoa se hizo con el cuero, levantó la cabeza y encontró a Henar sola, quien no perdonó con un disparo cruzado desde la frontal del área.

Como no podía ser de otra forma, el conjunto local se estiró, aunque el Dépor, fuerte en los duelos, consiguió mantener el partido igualado hasta el descanso. El Costa Adeje lo intentó con centros peligrosos desde la izquierda de Babajide que repelieron Vera y Marina Artero. Por parte visitante, una buena salida a la contra que terminó en una dejada de Olaya para Millene, quien disparó centrado.

Rápida reacción

Sabía Eder Maestre que debía cambiar algo tras ser su equipo inferior en el primer acto, y optó por realizar una sustitución al descanso y pedir a sus jugadoras que insistieran en el juego por banda. De esta forma llegaron tres córners en los primeros minutos y el gol del empate.

Aleksandra encontró camino para correr por derecha y sacó un centro que no pudo embocar Gift Monday de primeras ante la parada de Inês Pereira, pero sí en el rechace ya sin oposición.

El partido tenía mal color ya desde ahí, pues las siguientes acciones también fueron acercamientos locales. Debía serenarse el Dépor, que hizo todo lo contrario. Lo que en la primera mitad había sido orden, coraje y fuerza tornó en desorden, distancia entre líneas y bajada de brazos.

Pudieron hacer el segundo Blom y Bicho, pero quien dio la vuelta al marcador fue la autora del primer gol, Monday. Tras una pérdida de Lucía Martínez, Castelló encontró a la nigeriana con un pase a la espalda de las centrales y esta no perdonó.

Hubo una sola noticia del Dépor en ataque en la segunda mitad, una jugada a balón parado que terminó en centro de Vera y remate fuera de Millene. Un espejismo previo a un tramo terrible en el que tres goles más mudaron el resultado de una derrota que se podía dar a una goleada que hace daño.

En el 3-1 estuvo blanda e indecisa la defensa, sobre todo Vera y Pancha Lara, y Monday aprovechó para habilitar a Babajide, que empujó el balón en el área pequeña. Todo lo demás ya sobraba, pero por desgracia para el Dépor quedaba tiempo y todavía encajaría dos más en sendos zapatazos de Aleksandra y Ouzraoui.

Quíntuple cambio

Y entre el cuarto y el quinto gol, una decisión un tanto inexplicable. Todas las jugadoras de campo del corto banquillo que presentó el equipo blanquiazul en Tenerife ingresaron a la vez al terreno de juego. Cuando ya no había nada que hacer, cuando ya era demasiado tarde.