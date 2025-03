El Dépor rasca un punto en casa del Real Madrid (2-2)

Volvió a sumar el Deportivo, que avanza hacia la permanencia en la Liga F gracias a un trabajado empate (2-2) en casa del Real Madrid. Dos veces se adelantaron en el marcador las blanquiazules, dos veces le empataron las blancas, pero tampoco se puede dar por malo un empate tras goles que llegaron por groseros errores del rival en un partido unidireccional en el que unas atacaron y las otras se defendieron. Este último rol le tocó al equipo de Fran Alonso, laborioso y esforzado. Trabajaron bien su recompensa las jugadoras, la obtuvieron y el equipo retoma su buena dinámica, la que muestra que en las últimas ocho jornadas, después de la goleada sufrida en Tenerife, apenas ha perdido un partido, el de la pasada jornada en Riazor frente al Eibar.

El Deportivo salió plegado. Se armó en torno a una línea zaguera con cinco futbolistas. Por delante cerraba, sin gran separación, otra de cuatro. Millene era el primer dique de contención más que nada para colaborar en las ayudas cuando la rebasaban. Sufrió el equipo de Fran Alonso porque no cesó de darle facilidades al rival durante un inicio estresante. Apuró el Madrid al Deportivo en todos los sectores, por ejemplo en el lateral derecho, donde Athenea generó incendios desde el primer minuto. Dos veces llegó a la línea de fondo la extremo cántabra antes de que el Deportivo pasase del centro del campo, pero sus centros no encontraron remate. Los problemas también se acumulaban en la salida de balón porque las jugadoras blanquiazules tenían la consigna de generar espacios desde atrás cada vez que ponían la pelota en juego desde su área, pero lo que propiciaban era una sucesión de desastres en la circulación de la pelota. El Madrid la recuperaba arriba y solo la falta de acierto de sus atacantes, de Athenea o de Angeldhal, impidió un castigo. Por si acaso también estaba, firme, la portera Inês Pereira, aplicada para repeler un remate de Carla Camacho tras un error de Vera.

Camacho fue por primera vez titular en lo que va de temporada. El partido contra el Deportivo le llegó al Real Madrid en un momento crítico, justo tres días antes del duelo de cuartos de final contra el Arsenal en la Champions. Así que guardó y dosificó a varias de sus piezas. Con todo, alineó a unas constelación de estrellas. Algunas como Caroline Moller apenas aparecieron, otras se difuminaron entre la impaciencia porque el Dépor firmó un partido que impactó en el sistema nervioso de sus rivales.

Marcó el Deportivo en su segunda llegada al área. La primera, en el minuto 18, fue un centro de Latorre que se marchó desviado. En la segunda, un saque de banda aparente inocuo que buscó el pico del área, la central blanca Antonia Silva agarró y zarandeó a Millene. La árbitra se fue hacia el punto de penalti y tras ella Olaya, una futbolista cedida por el Madrid, que envió la pelota a la red.

El gol le sentó mal a las locales y el Deportivo empezó a matizar la salida de balón porque además Ainhoa mostró en un par de acciones que también se podía salir a través de ella, con un desplazamiento en largo y su capacidad para ganar duelos. La ventaja reafirmó además la fe deportivista, por más que siguiesen los padecimientos en el flanco por el que percutía Athenea, que no dejó de generar opciones que sus compañeras no finalizaron. Mal que bien llegó el descanso y tras el una reanudación en la que el equipo que prepara Fran Alonso quiso hacerse más fuerte con balón. Pareció lograrlo, pero en una acción a baló parado le empataron y todo pareció entonces más complicado. Marcó Carla Camacho, que conectó un excelente cabezazo ante el que Pereira respondió de manera mejorable porque dibujó la palomita, pero el vuelo no le sirvió para acabar de desviar la pelota.

Para entonces ya había reestructurado el Madrid su alineación. Lakrar, Toletti y Caicedo entraron en el descanso. Olga Carmona lo hizo tras el gol. Piernas frescas ante el desgaste, pero nada está escrito en el fútbol, que dibujó una nueva pirueta inesperada cuando un centro de Paula Novo lo remató hacia su propia portería la central Antonia Silva, que firmó un partido catastrófico.

De nuevo mandaba el Deportivo, otra vez se apuró el Madrid, que se desesperó en la búsqueda de los puntos y para entonces ya encontraba muchas menos facilidades que en la primera parte. Minimizó riesgos el Dépor, que juntó piezas por delante de su portera para tratar de llegar a la meta sin cometer muchos errores. Tuvo uno y lo pagó con dos puntos, un penalti de Lucía sobre Caicedo, una acción evitable porque la colombiana ya no tenía opciones de jugar la pelota. El empate llegó con nueve minutos por jugar que en realidad fueron 16, una agonía porque el Madrid se lanzó con Athenea y Olga, dos campeones del mundo, como puñales. También con Caicedo, que lo intentó en una acción individual postrera ante la que contestó, este vez sí con acierto, Inês Pereira justo antes de que sonasen los tres pitidos.

Ficha técnica

Real Madrid: Misa; Sheila García, Antonia Silva, María Méndez (Lakrar, m. 45), Yasmin; Irune (Olga Carmona, m. 59), Angeldhal (Toletti, m. 45); Eva Navarro (Linda Caicedo, m. 45), Caroline Møller (Redondo, m. 74), Athenea; y Carla Camacho.

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Raquel, Lucía Martínez; Olaya, Marina Artero (Elena, m. 90+3), Paula Gutierrez, Paula Novo; Bárbara Latorre (Pancha Lara, m. 86), Millene (Bennett, m. 71) y Ainhoa Marín (Hmirová, m. 86).

Árbitra: Sánchez Miguel (Comité Catalán) Amonestó al técnico local Alberto Toril y a Antonia Silva, Lucía Martínez y Paula Gutiérrez

Goles: 0-1, m. 21, Olaya, de penalti; 1-1, m. 53, Carla Camacho; 1-2, m. 62. Antonia Silva, en propia puerta; 2-2, m. 81, Olga Carmona, de penalti

Incidencias: Alfredo Di Stéfano. 1.123 espectadores