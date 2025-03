Fran Alonso: "Tenemos que ir a Madrid a competir de tú a tú"

Tras la dolorosa derrota ante el Eibar, el Deportivo viaja esta semana a la capital para enfrentarse a uno de los retos más vertiginosos de la Liga F: el Real Madrid. Y Fran Alonso se mostró, en la rueda de prensa previa al duelo, confiado en que las suyas pueden plantarse sobre el césped del Alfredo Di Stéfano y hacer un buen partido.

Semana de trabajo: "Fue diferente por ser una semana corta. Jugamos el domingo y ahora sábado. Estuvimos decepcionadas por el resultado y por el punto de vista del dominio de las dos áreas. El rival estuvo mejor que nosotras en esas acciones concretas. Eran tres puntos que nos hubieran ayudado mucho, era un paso muy grande hacia el objetivo, pero no se consiguieron así que desde el lunes estábamos con la cabeza puesta en el partido del sábado. Lo afrontamos con muchísima ilusión y con ganas de traernos algo positivo de vuelta".

Cortar la racha como invictas: "Sabíamos que algún día iba a llegar. El perder un partido dentro de 7 entra dentro de lo normal para un equipo recién ascendido. Estábamos en una dinámica buena y queríamos extender esa racha lo máximo posible. No pudo ser y ahora tenemos que intentar, lo antes posible, iniciar otra buena racha. Hicimos autocrítica, hemos corregido algunas de las cosas que debíamos corregir. El grupo está fuerte y con confianza para hacer un buen partido en Madrid".





Bendita racha: "Hace 7 partidos estábamos en descenso y ahora estamos fuera, temporalmente. Esa racha fue muy buena, de resultados y de actuaciones. Ahora tenemos la oportunidad, después de una derrota, de intentar tener una buena actuación y ojalá traernos puntos de vuelta para A Coruña".





Peligros del Real Madrid: "Tiene una plantilla muy muy fuerte. Tiene dos opciones por posición muy buenas, que encima les dan diferentes cosas. Es cierto que estaban en tres competiciones, ahora les quedan dos y eso son muchos partidos. Pero bueno, tienen una plantilla muy completa. Es un equipo que en Liga está en una racha espectacular, es de los rivales más difíciles a los que te puedes enfrentar. Es cierto que en Riazor, durante 80 minutos hicimos un partido muy serio y competimos muy bien. En los últimos 10 minutos estuvimos mal. Tenemos la confianza de que si estamos a nuestro mejor nivel podemos hacer un buen partido y sacar algo".



En la sección masculina, el Dépor fue un dolor de cabeza para el Real Madrid: "No tiene nada que ver el masculino, con todos los años de historia. El Real Madrid femenino no tiene tantos años de historia. Nosotras somos recién ascendidas. Lo que nos importa son las referencias que tenemos, son las sensaciones, que aunque es muy difícil, si estamos a nuestro mejor nivel, podemos sacar algo positivo. Pero será muy difícil porque es un equipazo. Si el plan A no les sale bien, tiene jugadoras que pueden salir del banquillo y resolver. Así pasó en Riazor, con cuatro cambios el partido cambió totalmente. Hay que tener mucho respeto al rival por la calidad y por la dinámica que llevan, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que competir de tú a tú e intentar rascar lo que podamos".

Bajas: "Igual que la semana pasada. Todas las que estaban la semana pasada están disponibles. Al ser un partido fuera habrá que hacer una selección y habrá jugadoras que no puedan viajar con el equipo. Tenemos opciones de hacer un buen partido".





Renovación de Eva Dios: "Estamos súper contentos. Son jugadoras que sabemos que hay otros equipos interesados, pero ellas están contentas aquí, están creciendo. Ya hemos visto a varias este año que quieren continuar aquí. Encima firman por varios años, ven que su futuro está aquí y eso es muy especial. Y ya cuando son jugadoras de la casa, pues un poquito más especial incluso. Estoy muy contento por Eva porque creo que se lo merece. Y contento porque las jugadoras que están aquí no se quieren ir a otro sitio".