A la capital con licencia para soñar

Más que probable es que salte al césped, vestida de blanco, eso sí, Athenea del Castillo. La exjugadora del Deportivo cumple su cuarta temporada en el Real Madrid y, aunque el inicio de la presente campaña no fue sencillo, la ‘22’ del conjunto madrileño parece estar recuperando poco a poco su mejor nivel.

El pasado 6 de noviembre, la cántabra se enfrentó a su primera lesión de gravedad. Sufrió una fractura de clavícula en una acción fortuita en una sesión de entrenamiento. Sin embargo, en poco más de un mes, Athenea rompió hasta las previsiones más optimistas, que fijaban su recuperación en un plazo de un mes y medio y destrozó las más agoreras, que predecían su vuelta para el 2025.

No es una de las futbolistas con más minutos de la plantilla merengue, pero a la hora de la verdad, se convierte en imprescindible para Toril. El técnico echa mano de ella para disputar los choques más trascendentales como son los de Champions League. Ahora y tras un arranque irregular, Athenea echa brotes verdes que recuerdan a su mejor nivel. Ante el Sevilla, en la jornada 24, lo certificó con un gol y una asistencia.

Encontrar la regularidad que le permita volver a ser esa jugadora peligrosa en el desborde y decisiva en el área rival es su acometido. Y su próxima víctima es nada más y nada menos que su ex equipo.