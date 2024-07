París 2024 | Nadal sucumbe ante Djokovic y el paso del tiempo

Nunca antes una segunda ronda olímpica había generado tanto hype. A un lado, Nadal y sus 22 títulos de Grand Slam, 14 en esta misma pista, una Philippe Chatrier a reventar. Al otro, Djokovic, 24 grandes, el goat, mal que nos pese. 60 duelos directos que son historia viva del tenis y el deporte mundial: 31 para el serbio, 29 para el español. En la (pen)última batalla gana Nole (6-1 y 6-4). La alopecia y las lesiones de un Rafa acartonado nos recuerdan el inexorable paso del tiempo. No perdona.

Saltan a la arena los dos mitos, ambos de rojo: el manacorí con un aparatoso vendaje en su cuádriceps derecho, el de Belgrado con una protección en su rodilla, también la derecha. Nadal repite después de batir el domingo al modesto Fucsovics y de estrenarse el sábado con el ilusionante dobles junto a Carlos Alcaraz. Tres partidos en 72 horas. No es una excusa, es la realidad. Djokovic no compite por parejas y se presenta más descansado, con sólo una plácida primera ronda ante el desconocido Ebden en sus piernas.

Rafa sufre para desplazarse detrás de la línea, ya no es aquel tenista que corría y llegaba a todas las bolas, el gladiador que nos levantaba con golpes imposibles y remontadas impensables. Nole no le da ni una opción en el primer set. Domina a placer, suda lo justo. Es un martillo con el revés y la derecha, maneja los tiempos con su saque y al resto, las dejadas y el juego en la red. La diferencia es abismal, una mancha injusta en el cara a cara más repetido en los libros del tenis. Nadal lo sabe. Y en el segundo parcial reacciona como hace siempre. Pasa del 4-0 al 4-4, cambia la energía del partido y de la pista central de Roland Garros. No es suficiente. Djokovic sofoca la rebelión y abrocha su pase a octavos de final.

Incontestable

El partido empieza con un 40-0 del serbio, pero el español iguala con un smash, su derecha liftada de toda la vida y un error no forzado de Nole, que no concede más. Cambio de lado y se adelanta 0-30, pero el español se defiende. Primer punto de break, primer momento delicado. Se lo lleva el serbio, que acelera en su segundo turno de saque y pone el 3-0, una declaración de intenciones.

Sufre Nadal al servicio y salva otras dos pelotas de rotura, la segunda con un revés que el juez de línea canta fuera, pero el Djokovic le otorga, pisando la huella de la bola sobre la misma raya. Tiene una tercera oportunidad. El zurdo de Manacor salva el rosco y la Chatrier celebra tímidamente su primer juego después de media hora larga. Necesita poco para venirse arriba el español. Y lo hace con el 0-15, pero es un espejismo. Nole no quiere darle vida y sentencia el primer set con un 6-1 categórico.

El último coletazo de Nadal llega con 4-0 abajo en el segundo set. Saca adelante su saque y rompe por vez primera en el partido. El serbio le regala el break con una doble falta y ruge la Chatrier: “Rafa, Rafa”. Es su momento. Aprieta y se acerca un paso más con su servicio. 4-3.

Espejismo

El español inicia el resto con su banana shot para el 0-15 y sigue arriba con una dejada para el 15-30. Saca el puño y Nole se desconecta con un revés largo. Dos puntos de rotura, pero el serbio evita el primero con un saque abierto. No puede con el segundo: renace Rafa, una vez más, que responde a un revés cruzado y dos derechas del serbio, también a un smash, para pasarlo, vendido en la red. El punto del partido y un partido nuevo. 4-4.

Aún hay más. Nadal levanta un 15-40 y otra ventaja de Djokovic, pero no puede con la cuarta bola de break, una espectacular dejada que el serbio celebra con un innecesario gesto a la grada. Se gana algunos abucheos. No le importa. Es el número uno y cierra el partido con dos aces. Rafa sucumbe al paso del tiempo, pero no del todo. Aún le queda una opción de medalla: el dobles con Carlitos, la gran esperanza en el cuadro individual, que sólo se cruzaría con el serbio en la final.