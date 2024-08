El remo español se despide de París con cuatro diplomas

Virginia Díaz, duodécima en skiff tras la disputa de la final B, ha puesto el cierre a la actuación del remo español en el estadio náutico de Vaires-sur-Marne, escenario de la competición de París 2024, que se ha saldado con cuatro diplomas.



No pudieron las cinco embarcaciones españolas clasificadas para la cita olímpica acabar con la sequía de cuarenta años desde que Luis María Lasurtegui y Fernando Climent lograron la plata en el dos sin de Los Ángeles 1984, pero aunque en algunos casos no consiguieron el objetivo que se habían marcado el tono general fue bueno.



Los sevillanos Jaime Canalejo y Javier García, subcampeones mundiales en Racize (República Checa) en 2022, mejoraron un puesto su clasificación respecto a Tokio 2020 al ser quintos en esa misma prueba del dos sin en una final en el que fueron perdiendo opciones según avanzó la regata pero lucharon para superar a Irlanda y ganar esa plaza.



Rodrigo Conde y Aleix García también alcanzaron ese mismo lugar en la final de doble sculls. El gerundense y el pontevedrés, vigentes subcampeones de Europa, ya piensan en el oro en Los Ángeles 2028.



Aina Cid, esta vez junto a Esther Briz, consiguió el tercer diploma de su historial olímpico. La catalana y la aragonesa, no obstante, no pudieron estar en la final A, pero al menos se consolaron con una autoritaria victoria en la B y la séptima plaza.



Dennis Carracedo y Caetano Horta también se vieron abocados a la final B tras no poder alcanzar la A. Fueron segundos tras ser superados por los franceses Hugo Beurey y Ferdinand Ludwig y por lo tanto octavos.

Virginia Díaz estuvo lejos este sábado del diploma. No tuvo posibilidad. Desde la partida fue última y no pudo progresar. La cántabra cerró la participación española en París con el duodécimo puesto..