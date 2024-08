Rahm acecha a dos golpes de los líderes en Le Golf National

Jon Rahm mantiene todas las opciones de darle a España su primera medalla olímpica en golf. En el segundo día del torneo, cubrió el recorrido de Le Golf National con 66 golpes, uno menos que el jueves. Con un acumulado de nueve bajo el par, empezará el domingo (12.28 horas, RTVE Play) la tercera jornada a sólo dos de los líderes: el estadounidense Xander Schauffele, el japonés Hideki Matsuyama y el inglés Tommy Fleetwood, los tres con -11.

El vizcaíno salió a por todas, con birdies consecutivos en los hoyos 2, 3 y 4 e incluso tuvo un par de oportunidades con el putter para hacer alguno más, pero la cosa se enfrió en el 8, con un bogey –como el primer día–, y el 9, un par 5 que no aprovechó para restar.

Rahm mantuvo la calma y en las segundas nueve banderas cogió casi todas las calles, se lució con los hierros y afinó en los greenes. Volvió a encadenar tres birdies (14, 15 y 16) y acabó el día con -5 (sólo seis jugadores volaron más bajo) para un total de -9, en la lucha por las medallas.

“Ha sido un gran día; no me ha hecho falta rubricar con golpes espectaculares algunos hoyos como en la primera jornada para alcanzar un buen resultado. Me he colocado en muy buena posición. A ver si sigo jugando bien de tee a green, la clave en este campo”, argumenta Rahm, que alzó el puño al aire en el 18. “Fue más por alivio que otra cosa”.

David Puig, el otro español en Le Golf National, empata en la 19ª posición con un acumulado de -4 tras una jornada de -2, idéntica tarjeta que el jueves. “Tengo mejores sensaciones que el primer día a pesar de haber conseguido el mismo resultado. Quiero aspirar a más”, ambiciona el catalán.