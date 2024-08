Ana Peleteiro se mete de un salto en la final olímpica

Ana Peleteiro-Compaoré ya está en la final olímpica. La triplista gallega superó el corte con su primer salto: 14.36 metros, un centímetro por encima de la marca mínima. Bronce en los Juegos de Tokio 2020 y flamante campeona de Europa, es una de las favoritas al oro en París ante la baja de Yulimar Rojas, defensora del título.

La de Ribeira se declaró encantada con la energía del estadio olímpico Saint-Denis, prácticamente lleno en la primera jornada de atletismo: "Me siento como Taylor Swift en el Bernabéu. En Tokio fue increíble, pero no había este ambiente. Ya lo hablé en casa con Benjamin [Compaoré, su marido] en casa, los franceses aman el deporte. Me dijo 'ya verás' y tenía razón: esto está lleno, no tengo palabras. ".

Mañana, sábado 3 de agosto, a partir de las 20.20 horas, Peleteiro luchará por la medalla de oro con otras once deportistas (o todas las que superen el corte de 14.35m). La gallega advirtió que "el oro va a estar por encima de 15 metros y lo mantengo" y se restó presión: "Cada día es diferente en la competición".