OPINIÓN | Si quieres, ¿puedes? No siempre

“Si quieres, tú puedes. No, si quieres no necesariamente puedes. Si Djokovic quiere ganar Roland Garros y Sinner también uno de los dos no va a poder, seguro”. Toni Nadal, el exentrenador de Rafa proclamaba esto en el podcast Nudeproject, desmontando para él una de las muchas frases que nos llevan al autoengaño.



En la sociedad actual, donde impera un tipo de mensajes que erróneamente invitan a pensar que si te esfuerzas y lo manifiestas siempre consigues lo que deseas, la realidad siempre se impone.

Porque deportistas de cualquier disciplina pueden prepararse de la mejor manera posible (todos quieren ganar) pero al final solo uno lo logra. Y da igual los méritos que se hayan hecho, la justicia en el deporte y en la vida es algo relativo. No se trata entonces de dejar de esforzarse, intentarlo y no dar el máximo, pero eso no significa que con eso ya tengamos garantizado que lo vamos a conseguir. “En la vida yo tengo que ser lo suficientemente valiente para aceptar la realidad y lo suficientemente decidido para intentar modificarla”, sigue Toni Nadal.



Aceptar es el primer paso para tratar de cambiar las cosas, no existe evolución ni crecimiento en el exceso de autocomplacencia. El expreparador de Nadal asegura que una de los mantras que más le repetía era el de “hacer las cosas bien no nos va a garantizar el éxito, hacerlas mal casi siempre te garantiza el fracaso”. Y eso es algo que la inmensa mayoría de deportistas asumen. Quizá sea también una buena enseñanza que podamos aplicar en nuestra vida: ganes o pierdas quédate con la satisfacción de que lo has dado todo.