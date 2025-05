Playoffs Preferente | San Tirso y Sofán inician en casa el camino hacia Tercera RFEF

San Tirso - Atios (O Monte, 18.00 horas)

Sin presión, pero con ilusión. Aunque ese es el lema del San Tirso para el playoff de ascenso a Tercera Federación, a buen seguro que no hay un solo miembro del equipo que no tenga la ambición de jugar la próxima temporada en categoría nacional, pues la autoexigencia de plantilla y cuerpo técnico ha sido la base del crecimiento y los éxitos de los últimos años. El primero de los dos pasos comienza esta tarde con la ida ante el Atios (O Monte, 18.00 horas).



El equipo de Mabegondo merodeó la zona alta durante toda la temporada y una gran racha en los últimos ocho partidos —cinco victorias y tres empates— le permitió asegurar la cuarta plaza. La imposibilidad del Sigüeiro de disputar la fase de ascenso por la caída del Compostela a Tercera hace que se enfrente ante el cuarto del otro grupo, pero será local en la ida por haber hecho un par de puntos menos (60 frente a 62). En su último partido oficial, en los cuartos de Copa de A Coruña, el San Tirso vio como se rompía una racha de dos años sin caer en una eliminatoria, derrota ante el Espanyol en Copa del Rey aparte.



Por su parte, el Atios mostró una gran regularidad a lo largo del curso. Era cuarto en la novena jornada, cuarto también en la 18ª y tercero en la 27ª. Finalmente acabó fuera del podio, pero con los mismos puntos que el Beluso. En la Copa Diputación de Pontevedra cedió ante el Atlántida Matamá en octavos de final.



Fabio Rodríguez cuenta con las bajas del lateral derecho Jorge González, del central Unai Mato y del centrocampista Antón Cambeiro. Todas ellas responden a lesiones. Recupera al delantero Denis López, que fue reservado por precaución en el anterior partido.



El conjunto visitante no tiene ninguna baja por sanción, por lo que su once no variará mucho al que ganó en la última jornada al Portonovo. Quien no se podrá sentar en el banquillo es su entrenador Jonatan López, expulsado en dicho duelo en los minutos previos al descanso.

Amenazas

El Atios es un conjunto que se maneja bien en el fútbol que suele proponer el San Tirso en O Monte y que cuenta con los extremos y su delantero como jugadores más peligrosos. Destaca especialmente el ariete Edu Otero, cuarto en la tabla del pichichi del grupo 2 con un total de 19 goles.



Para el técnico local, los fallos pueden tener un peso decisivo: “La verdad es que es un equipo muy parecido a nosotros. Vertical, sólido y muy competitivo a balón parado. Pienso que va a ser una eliminatoria muy igualada y en la que el que menos errores cometa será el que se la lleve”.



Los atacantes del equipo visitante presentan mejores números este curso que los del San Tirso, pese a que Denis terminó con once dianas y que Segade o Xian suelen dan un paso adelante en estos partidos. Más allá de eso, la fortaleza con respecto a los de O Porriño puede estar en la portería, defendida por Adri Castro, o en el sólido doble pivote que forman Christian y Meijide.

Sofán - Beluso (O Carral, 18.00 horas)

Tres años después, el Sofán busca regresar a una Tercera Federación en la que tuvo un breve paso de una temporada. Es una bonita opción que se ha ganado el grupo entrenador por Pablo Torreira, que esta tarde abre el playoff ante el Beluso (O Carral, 18.00 horas).



Con respecto al duelo de la última jornada de temporada regular ante el Ribadeo, el Sofán recupera a los centrocampistas Pablo e Iván Parafita y al mediapunta Paulo. Se caen de la convocatoria el central Álex Sánchez, que cumple ciclo de amonestaciones, y el delantero Javi Souto, aquejado de una lesión en el gemelo.



También regresan bastantes jugadores en el conjunto de Bueu, que ha logrado meterse en el playoff solo un año después de regresar a Preferente. Están de vuelta Jardi y Parada, que estaban sancionados; y Bruno, Iker, Álex y Barre, quienes no estuvieron por molestias en el último duelo liguero ante el Rápido de Bouzas. Por contra, son baja Dieguito y Raúl Paredes.



Su entrenador, Rafa Villaverde, explica lo que espera de la eliminatoria. “Va a ser muy igualado, porque nos medimos ante un muy buen equipo, equilibrado en todas sus líneas, y que nos va a poner las cosas muy difíciles”, analiza.



Por su parte, Pablo Torreira confía en su equipo. “Si estamos concentrados, compitiendo y haciendo las cosas como sabemos, creo que vamos a tener opciones de pasar la eliminatoria. Demostramos un nivel defensivo bastante alto durante todo el año y parte de las aspiraciones creo que pasan por eso”, reflexionó en una entrevista en este diario.



En el apartado goleador, el jugador más destacado de la temporada en el Sofán ha sido Martín Pereira, con siete, mientras que en Jorge, Jardí y Pasto, con nueve, han sido lo más artilleros el Beluso.