Pablo Torreira: “La mejor versión debería ser con todos sanos, pero a veces es al revés”

Pablo Torreira (A Coruña, 1984) dirige a un Sofán que ha dado un gran paso adelante en su tercera temporada al mando. Pese a que no quiere la presión de ser candidato al ascenso, sabe que el segundo puesto que atesora en estos momentos llama la atención. Y a falta de una jornada para terminar la primera vuelta, casualidades las justas.

¿Son candidatos a jugar en Tercera el próximo curso o aún es demasiado pronto para pensar en eso?

La verdad es que no es el objetivo principal del club y hay equipos que están más hechos para eso. Intentaremos quedar lo más arriba posible, evidentemente, y más tal y como estamos a estas alturas.

¿Cómo valora estos meses?

Empezamos un poco justos de efectivos por las lesiones que arrastrábamos del curso pasado. Además, tuvimos una pretemporada algo accidentada con alguna otra baja de larga duración. Igual nos penalizó un poco al inicio, pero nunca se sabe. Cuando vamos muy justos de efectivos es cuando mejor está funcionando el equipo.

¿Cuál era la idea inicial?

La intención de este año era tener una plantilla más compensada, más equilibrada. Es verdad que solo tenemos veinte jugadores, pero la competencia es alta.

¿Qué valor le da a haber alcanzado el segundo puesto tras ganar al Lalín? Solo se lo puede quitar el Sigüeiro si gana su partido aplazado.

Fue un poco sorpresa, porque íbamos con cinco bajas. Por una gastroenteritis perdimos dos jugadores entre la noche del viernes y el sábado y tuvimos que ir con dos juveniles. Además, Pablo no podía participar y Javi llevaba cinco meses prácticamente parado. Pese a todo eso, el equipo estuvo muy bien ante una de las plantillas que están confeccionadas para ascender. Es cierto que en la última jugada tuvieron un larguero, pero prácticamente no nos crearon ni ocasiones de gol y los controlamos muy bien. Creo que fue merecida la victoria y la posición que tenemos.

Normalmente las lesiones debilitan, pero da la sensación de que al Sofán no.

Sí... No sé si es casualidad o no (ríe), pero cuando hay lesiones y cuanta mayor sea la dificultad, más se une el equipo. Digamos que corre más, que defiende mejor, que está más junto. La mejor versión debería llegar con todos sanos, pero hay veces que es al revés.

Esta es su tercera temporada en el club. ¿Cómo se siente al estar inmerso en un proyecto relativamente largo?

Estoy acostumbrado, porque en Baio estuve cuatro. Sí que tiene sus pros y contras. Los jugadores con los que llevas desde el inicio te conocen muy bien y tú lo mismo a ellos, pero estoy muy contento. De hecho, veo futbolistas con experiencia que han dado un paso al frente e incluso están mejorando sus prestaciones en detalles que antes no hacían. Tengo un trato bastante cercano al jugador, por lo que sin problema.

¿Hay algo de desgaste?

No percibo mucho, la verdad. Tenemos mejores números que nunca y este año hemos dado un salto de calidad con la incorporación de un analista, que es una herramienta más para mejorar.

¿Es este el Sofán con más recursos desde que lo dirige?

Creo que sí. Es el año en el que, sobre todo a nivel de plantilla podemos adaptarnos mejor a diferentes contextos y situaciones. En lo que respecta al cuerpo técnico estamos casi igual, pero con la incorporación del analista intentamos profesionalizar un poco más.

Como coruñés, ¿nota alguna diferencia entre sus paisanos y los de la zona de la Costa da Morte o es un mito eso?

No, no creo que sea mito. En la Costa hay muchísimo más sentido de pertenencia que en la ciudad, así como una gran cantidad de jugadores de calidad que se pierden por el camino. Eso podría decirse de A Coruña también, pero creo que en la Costa hay mucho talento desperdiciado. Muchas veces viene dado porque no son muy dados a entrenar (ríe). Equipos como Corme, o Esteirana tienen jugadores que podrían estar mucho más arriba.

Le gusta el juego combinativo, pero en O Carral no es la mejor idea. ¿Ha renunciado a practicarlo?

Los que me conocen saben que es el tipo de juego que más me gusta, pero es un campo con unas características muy especiales, por lo que es tremendamente difícil filtrar balones por dentro si te aprietan. Tenemos ciertos mecanismos y automatismos para atraer y después jugar otra vez directo, pero creo que es el año que más nos está penalizando. Si te fijas en nuestros números, ganamos más partidos fuera que en casa. Luego también tienes que adaptarte a los jugadores que tienes y a los que estaban, que tenían la costumbre de buscar balones directos, segundas jugadas, aprovechar la pelota parada...

¿Prefiere ascender a Tercera o ganar la Copa da Costa?

Me quedaría con mínimo jugar la fase de ascenso y ganar la Copa. Es una espina que tenemos del año pasado, que nos ganó un Segunda, y es una competición que en A Coruña no se sabe lo que es. Los que llegamos a la final (ganaron en 2023) sabemos que es un torneo muy especial, diferente.

PLANTILLA Y CAMPO

“Braian rinde en cualquier posición”

Con tantas lesiones en los últimos tiempos, muchos de sus jugadores tienen un máster en actuar fuera de posición. ¿Cuál es el caso más extremo?

Sobre todo Braian. Aparte de ser un chico espectacular, rinde en cualquier posición. Una vez en pretemporada lo había puesto de central hace unos años (coincidió con él en el Baio), pero es que ahora ya lo ha hecho a un gran nivel en dos o tres partidos de Preferente. Ha sido central, lateral, media punta, extremo... Nos da mucho y rinde muy bien en cualquier sitio en el que juegue.

También está brillando Marcos Montero.

Ya el año pasado fue, junto a Martín, el máximo goleador del equipo pese a jugar en una posición a la que no estaba acostumbrado. Venía de la Primera Galicia Juvenil, era un salto muy grande de categoría y por dentro estaba un poco superado; mientras que en banda lo hacía muy bien, aportando goles. Tiene un gran golpeo, por lo que nos aportaba mucho también en los centros. Este año ha dado un salto de calidad increíble. Lleva cuatro tantos y siete u ocho asistencias actuando ya en el centro del campo.

Y ahora me voy a uno de los fichajes, Eloy. ¿Qué le está aportando al equipo?

Es una de nuestras sorpresas. Quizá podría estar un poco de vuelta por su edad (35) y todos los equipos en los que ha estado, pero nada de eso, le pone una ilusión tremenda a entrenamientos y partidos. Nos da un plus a todos. Sí que es cierto que a día de hoy le pesa un poco a nivel psicológico no haber marcado aún, pero nos aporta muchísimo en el juego. En el aéreo, de espaldas...

¿Qué se le nota a un delantero cuando no consigue el ansiado gol?

En los últimos partidos está un poco frustrado, ya lo dice él. También creo que está acostumbrado a jugar con puntas de referencia que van a ir al espacio y él ejerce como el segundo punta, de venir a recibir, pero nosotros no tenemos ese perfil de jugador. Es probable que eso le penalice un poco. Cuando logre el primero, caerán más.

¿Cómo ha quedado O Carral?

La reforma es algo que hacía falta porque la grada anteriormente se quedaba corta. Quizá nos penalizó un poco al inicio de liga porque podía asistir poca gente, pero es una mejora más del club. Más allá de la grada, la parte de abajo se ha reforzado con gimnasios y vestuarios. Hay muchos niños en la base y era prácticamente imposible organizar toda la actividad de la semana, por lo que ha sido muy necesario.

RIVALES

“Ningún equipo tiene el tipo de jugador que son Cano o Pape”

¿Por qué le lleva tantos puntos el Montañeros a los demás equipos?

Es evidente que es el equipo más cercano a lo profesional que hay en la Liga. Proponen un juego muy bueno, han mantenido la base del año pasado y los que suben de cantera tenían a Jairo como entrenador, por lo que es un salto más sencillo. Y después están los fichajes a medida que han hecho, de mucho talento. Ningún equipo tiene el tipo de jugador que son Cano o Pape.

De los cuatro equipos que están ahora mismo descolgados por abajo, ¿cuál es el que más la sorprende?

El Mugardos es una de las sorpresas negativas. Lo veía para estar mucho más arriba, pero aunque suene a tópico, así son las dinámicas.