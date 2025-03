La segunda parte mágica que dispara la confianza del Sofán

El Sofán ha dejado atrás su mal momento de la temporada. Y además, a lo grande. Si tras la vuelta de Navidades una racha de una victoria, dos empates y cuatro derrotas le descolgaron de la pelea por el playoff, ahora tres triunfos consecutivos le sitúan de nuevo quinto. El último de ellos llegó con un 6-1 ante el Sigüeiro en el que cinco goles fueron en la segunda mitad.



La primera parte no fue sencilla, como cabía suponer ante el tercer clasificado. Eloy adelantó a los carballeses y Cristian puso el empate para los de Oroso. Pero tras el descanso el Sofán se desató y marcó una y otra vez, siempre con distintos protagonistas: Javichu, Braian Martín Pereira, Becerra y Fabián. Tres de ellos reflexionan sobre un partido que el técnico Pablo Torreira define como uno de los mejores desde que llegó al club en 2022.



“Veníamos en una buena dinámica, pero las sensaciones positivas son de más atrás, incluso de cuando no acabábamos de sacar resultados positivos”, explica Javichu.



“En la segunda parte el Sigüeiro tuvo un poco más de balón, pero supimos esperar muy bien ordenados y aprovechamos las transiciones con las bandas tan rápidas que tenemos. Apretamos en cualquier acción y no dejamos de mirar portería. También lo hicimos bien a balón parado, que es muy importante en un campo como O Carral. Fue todo rodado”, narra el lateral derecho, que siente haber encontrado un club que cree en él.



“Estoy muy bien y muy cómodo en Sofán. Desde que llegué en octubre, me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la confianza que no había sentido antes. Por ejemplo, este es el primer sitio en el que me han elegido como lanzador de balón parado. Es muy agradecido ser centrador en este equipo con los grandes rematadores que hay”, añade.



Y si Javichu hizo el 2-1, el Braian puso tierra de por medio. “A segunda parte foi espectacular. Eleximos o momento exacto no que había que saltar á presión e fixémolo mellor imposible. Non desperdiciamos nin a máis mínima ocasión, cousa que nos penalizou noutros partidos”, valora el extremo izquierdo.

Enrabietado

Su celebración, cargada de rabia, en la que gritó con fuerza y agarró la parte inferior de la camiseta con los brazos, tiene una explicación. “Non voltei moi ben das Navidades, creo que por falta de confianza en min mesmo. Sentíame bastante frustrado porque non estaba a dar o mellor e además tivemos unha xeira na que perdíamos partidos pola mínima merecendo máis”, apunta.



Cabe destacar también a Dani Becerra, autor del quinto de los seis tantos del Sofán. Un gol que le da confianza tras una etapa difícil. “Despois da operación de xeonllo, cando as cousas comezaban a ir ben, rompín o cuarto metacarpiano... Leveino moito mellor por todo o apoio que sentín da xente que forma o Sofán. Este gol é un premio a todo o sacrificio que me supuxo”, asegura.

Otros protagonistas de la jornada

Pape Gaye (Montañeros)

“Sabíamos que no iba a ser un partido fácil y se confirmó. Estábamos preparados para ello e íbamos con la intención de morder y correr. No podíamos tener menos intensidad que el rival. La primera parte fue buena, pese al 0-0, y luego los que entramos desde el banquillo, como Real y yo, ayudamos a ganar”.

Carlos Díaz (San Tirso)

“Creo que sobre todo en la primera parte llevamos a cabo el partido que habíamos planeado e incluso estuvimos a punto de ponernos 0-2 en dos ocasiones, pero luego cometimos dos errores puntuales. No es la situación que queremos, porque van varias oportunidades desperdiciadas, pero confío en entrar en playoff”.

Jorge Raña (Paiosaco)

“Partido duro en un campo difícil, que conseguimos llevarnos tras hacer una primera media hora muy buena y saber sufrir cuando nos tocó. En cuanto a la situación del equipo en la clasificación, estamos en una buena dinámica e intentaremos hacer los máximos puntos posibles, a ver a dónde podemos llegar”.

Brais Bouzas (Órdenes)

“Nuestra acción fue bastante mala. El campo estaba muy mal y no pudimos realizar nuestro fútbol, mientras que ellos a través de juego directo y balón parado nos generaron problemas. Estamos en una mala racha de la temporada, pero totalmente tranquilos porque seguimos más cerca del playoff que del descenso”.