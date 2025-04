Óscar de Castro: “Nuestro objetivo es el ascenso directo”

El Victoria es uno de los clásicos del fútbol coruñés. Sin embargo, tras cinco temporadas de manera consecutiva en Preferente, en la 2023-24 descendió a Primera Futgal.



El objetivo desde la jornada uno era claro, devolver al Victoria a Preferente y, a falta de tres jornadas para el final de la liga regular, esa meta no está muy alejada. El equipo es colíder, empatado a 61 puntos con el Cultural Maniños, aunque el golaveraje particular favorece a los de Fene.



Esta situación es nueva, ya que antes de la última jornada, el Maniños aventajaba al Victoria en tres puntos. Los coruñeses cumplieron con su deber, que era ganar al Eume Deportivo, y lo hicieron con un contundente seis a cero. “Estamos a final de temporada, así que hay equipos que ya vienen jugándose prácticamente nada o muy poco. El Eume está prácticamente salvado y nosotros necesitamos los puntos que quedan, así que estamos saliendo a morder y a morir, porque nuestro objetivo es el ascenso directo”, explica Óscar de Castro.

15 TANTOS

ha anotado Óscar de Castro en la presente temporada en 28 partidos con el Victoria, lo que le convierte en el máximo goleador de su equipo.



El delantero del Victoria fue el gran protagonista del triunfo ante el Eume Deportivo, siendo capaz de marcar cuatro de los seis goles de su equipo en el encuentro. “Bueno, uno se confunde un día y mete un par de goles (risas). La verdad es que se dio la situación y, cuando metí el segundo gol, dije ‘si tengo otra pues voy a tirar también’, y con suerte entró. Después del descanso salimos bien, me quedó otra y también entró, estaba ‘con la flor’. Un día de estos en los que te sale todo”, recuerda



Cuatro tantos que permiten a Óscar sumar quince en lo que va de temporada, el mejor dato de su equipo y el tercero mejor del Grupo Uno, igualado con Álex Pérez (Torre), Diego Quiza (Cedeira) y Rafael Florín (As Pontes).

Buenos amigos



Para igualar al Cultural Maniños a puntos, el Victoria necesitaba ganar, pero también que el líder perdiera su partido. Fue ahí donde entró en escena el Orillamar, rival del Maniños la jornada pasada. Los coruñeses perdían por dos a uno a escasos minutos del final, pero fueron capaces de darle la vuelta con los goles en el 87 y el 90 de Lucas Novo y Sergio Busto.



“Tengo un amigo en el Orilla. Le hablé y le dije que a ver si rascaban puntos, porque a nosotros nos venía bien y a ellos también. No me lo esperaba. Cuando me dijo que metieron en el 87 y el 90 fue una alegría, pero aún no dependemos de nosotros. Seguimos a expensas de lo que pueda hacer el Maniños”, afirma Óscar de Castro sobre el encuentro.



Sin embargo, el Orillamar dejará de ser amigo para pasar a ser enemigo del Victoria en semana y media, cuando ambos equipos se enfrentarán entre sí. “Cuando hubo el parón de invierno, que el Orilla se fue líder, yo di por hecho que iba a ser un equipo que iba a luchar la liga y que el playoff lo iba a tener asegurado. Fue un equipo que me gustó”, reconoce el delantero del Victoria.

“Venimos con una buena dinámica y queremos intentar ganar siete seguidos”



Antes de ese clásico coruñés, los blanquinegros deberán visitar al Ural, ubicado en la zona baja pero con cuatro puntos de margen (y nueve por disputar) con respecto al descenso a Segunda. En la última jornada, el Victoria visita al Olímpico, otro de los equipos que están peleando por el último puesto de playoff junto a Orillamar y Relámpago.



Por su parte, el Cultural Maniños cuenta con un calendario algo más amable, ya que se enfrentará a dos equipos de la zona baja como Cedeira y Oza Juvenil, además de al Olímpico este fin de semana. “A priori, tienen el calendario más fácil, pero aquí cualquiera te puede pintar la cara”.



A pesar de que la situación no es la más favorable, el objetivo del Victoria sigue siendo “el ascenso directo” y todavía cuenta con opciones y tiempo para lograrlo. En las tres jornadas que quedan, necesita sumar un punto más que el Cultural Maniños.



“A líneas generales creo que es una buena temporada de todo el grupo. Estamos juntos, sabemos a lo que vamos y todos vamos a lo mismo. Estamos intentando ir para delante y sacar todos los puntos posibles. Venimos en una buena dinámica, ganando cuatro seguidos, y queremos intentar ganar siete seguidos con los tres que nos quedan”, sentencia Óscar de Castro sobre la temporada 2024-25 de su equipo.