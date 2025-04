Juanjo Pardo: “Me encantaría marcar un hat trick en un partido importante”

Juanjo Pardo (Arteixo, 2001) es el máximo artillero del Culleredo. Estuvo fuera del fútbol los dos años en los que azotó la pandemia, pero tras ello ha encontrado su lugar en este club y tuvo la oportunidad de debutar en Preferente.

¿Fue su mejor partido de la temporada?

No. Tuve suerte de cara a gol, pero estuve mejor en otros en los que aunque no pude marcar, trabajé más para el equipo defendiendo o dando asistencias. Diría que el mejor fue contra el Órdenes B en casa, que ganamos 2-1.

¿Cómo fueron los goles?

El primero nace de una jugada que inicio yo por banda izquierda, donde estoy jugando al no estar Nils (Guve). Se la pasé a Adri (Méndez), que es nuestro medio, me la filtró y pude marcar tras un tiro que pegó en un rival. El otro viene de un pase por banda derecha, tras el que le pego, rebota en alguien y va para dentro. Tuve suerte este fin de semana.

¿Le definen como delantero ese tipo de tantos o los suele hacer distintos?

Va cambiando. No he metido ningún gol igual esta temporada: de falta, de cabeza... Todos los partidos intento meter los máximos posibles y a veces he tenido mala suerte esta temporada, porque le he pegado varias veces al palo.

¿Para cuándo el hat trick?

Hice alguno, pero de pequeñito (risas). Me encantaría hacerlo en casa, con la afición, y en algún partido importante.

Tiene especial mérito llevar 15 goles en un equipo que está en media tabla, ¿no?

Sí. Estoy teniendo más suerte que los otros delanteros del equipo, pero a mí me da igual quién marque, lo importante es ganar el partido y jugar bien.

¿Están dentro del objetivo o aspiraban a algo más?

Aspirábamos a algo más. El tema de mantenernos ya fue el año pasado, que éramos un recién ascendido. Este tuvimos una muy buena racha –crees que seis partidos sin perder– y miramos hacia el playoff, pero las lesiones nos lastraron mucho. Tuvimos partidos en los que solo éramos 13-14 jugadores, problemas para juntar gente en los entrenamientos... Se nos hacían muy largos los partidos con tan poca gente.

¿Cómo fue la experiencia en el Victoria?

Muy buena. Estuve con gente que ya conocía, como los hermanos Mandayo. Lo que pasa es que no estaba cómodo porque no jugaba en la posición que quería. Por mi estatura, no puedo jugar de delantero y esperar a que me caiga algún balón por ahí. Me gusta más jugar en banda, pero había jugadores que lo hacían bien y como el Culleredo estaba peleando por no descender preferí volver y ayudarles un poquito antes que estar incómodo allí.

¿Cree que le surgirán otras oportunidades en Preferente con estas actuaciones?

Si me surge alguna estaré súper agradecido, pero ahora estoy contento aquí, tenemos muy buen grupo y me hace mucha más ilusión estar cómodo en un Segunda con la gente que me lo paso bien que estar más arriba peleando por un puesto, tener que ir un fin de semana hasta no sé donde... Me gustó probar la experiencia, pero no repetiría.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Jano, del Sporting Coruñés. Por lo que vi, y voy a volver a ver este fin de semana, es una barbaridad.

¿Y alguien que no haya salido aún? (risas)

Entonces me quedó con Brais González, del Imperátor. Me encantó el otro día.