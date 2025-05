Jairo Arias expone sus ideas para Tercera tras el anuncio de su renovación con el Montañeros

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. Jairo Arias renueva con el Montañeros y será el encargado de guiar al equipo en Tercera Federación. Será su décima temporada en un club que conoce como nadie, pues ha pasado por toda su estructura de cantera. Como éxitos más destacables, los más recientes: un ascenso a División de Honor Juvenil y el campeonato de este curso en Preferente Futgal.



A la 2024-25 aún le falta la resolución de la Copa de A Coruña, pero el preparador asturiano ya tiene un ojo en el futuro. Reconoce que tendrán un presupuesto bajo, pero ambiciona dar una gran imagen. Para ello, no varía su receta, con el trabajo, la pasión y la cantera como ingredientes.



En primer lugar, Jairo hace balance de la Liga: “A los jugadores y al cuerpo técnico hay que darle mucho valor. Fue de un nivel muy alto, con 79 puntos, muchos goles a favor y pocos en contra”. Hay un detalle que resume lo que ha sido el curso del Montañeros, fueron líderes de principio a fin.



En cuanto al presupuesto y al objetivo, apunta: “Será bajo, porque no contamos de momento con taquilla ni un bar que te ayude a sumar. Somos un club como los de A Coruña, o incluso un poco más peculiar, porque tampoco tenemos muchos patrocinios. Pero bueno, el de este año no era para ascender y lo logramos sacando 12 puntos al segundo. Obviamente, necesitas de jugadores, pero lo fundamental es el trabajo. Hay que intentar, en la medida de lo posible, paliar esas diferencias con más ambición y ganas”.

“Creo que lo que hacíamos en Preferente es superior incluso a esta categoría”



Pese a ello, no establece techo a su equipo. “Soy sincero y lo mismo que digo eso, digo que tengo ilusión por hacer bien las cosas. Me comparo, por ejemplo, con el Noia de este año. No sé el presupuesto, pero no creo que lo tenga para jugar el playoff y sí otros equipos que se han quedado fuera. Le doy mucho mérito a eso y me quiero igualar con ese tipo de clubes. Si vamos un poco más arriba, ¿por qué no un Celta de Vigo? Mucha gente joven, con hambre, con un estilo de juego muy marcado, un modelo trabajado. Está peleando por jugar Europa sin tener en principio presupuesto para ello. Sé que el nuestro es bajo, pero confío en que lo que hacemos nos va a dar muchas alegrías”, sentencia.



“En la temporada que acaba de finalizar acertamos mucho con las piezas que incorporamos y tuvimos la suerte de renovar a todos los que quisimos. Buscaremos esa línea. Hablar ahora de objetivos es difícil, porque tienes que ver que plantilla tienes”, agrega.



El técnico explica que la planificación ya ha empezado: “No sabemos si vamos a terminar este domingo o el 6 de junio, que es la final de la Copa. Necesitas construir, porque no solo las renovaciones influyen en las propias renovaciones. También lo hacen en lo que tienes que fichar”.

No mira el DNI

Y en ella tendrá presente a los jugadores del Juvenil A —Óscar Fernández (lateral izquierdo), Nico Selvaggio (mediocentro), Diego Rodríguez (interior), Samu Vázquez (interior), Nico Mosquera (extremo), Iker Calleja (extremo o delantero) y Diego Enjamio (extremo o delantero)— que acaban de certificar la permanencia en División de Honor y están trabajando bajo sus órdenes.



“Tienen ganas de demostrar que pueden estar en el equipo. Son caras nuevas y estímulos para el día a día”, dice Jairo sobre la preparación para el duelo ante el Orillamar de Copa.



Pero no será algo puntual de este final de temporada. “No sé el número exacto, pero alguno va a haber, eso sí que lo puedo asegurar al 100%. ¿Si están preparados? Que le pregunten al Real Madrid o al Inter de Milán por Lamine Yamal. Da igual la edad. Conmigo va a jugar el que sea mejor en el hoy, independientemente de lo que haya hecho ayer”, enfatiza.

Argumentos

En la nueva temporada pasarán a entrenar cuatro días y eso les ayudará a diversificar mejor los contenidos, pero entiende que lo diferencial ya lo tienen. “Queremos seguir en la misma línea. Creo que lo que hacíamos en Preferente no se ve ni en Tercera Federación. Un nutricionista que te mida los pliegues, que te ayude con la tasa de deshidratación, con lo que tienes que comer y lo que no... Creo que es un salto de calidad que pocos clubes tienen. También análisis de vídeo propio, del rival, trabajo de los datos (cuántas pérdidas tenemos, quién las hace, por qué suceden...). Entendemos que lo que hacíamos el año pasado es incluso superior a la categoría en la que vamos a estar”, apuesta.

“No buscamos jugadores que sientan esto como algo recreativo; lo vemos distinto”



Unos argumentos para competir bien, que ligan con lo que busca en la confección de la plantilla. “Más allá de la edad, gente que se lo tome como lo hace el cuerpo técnico, con las mismas ganas e ilusión. Para nosotros el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Tiene que ser prioridad para ellos. El año pasado renovamos a Mauro con 35 años, pero tiene la misma ilusión que Marcos, el portero, que sube. Cuando me siento con los jugadores que no conozco, o los míos, lo primero que les pregunto es: ¿qué quieren hacer y qué buscan? Si para ellos esto es simplemente algo recreativo, nosotros lo vemos de otra manera. Es el perfil que queremos y tiene que ir acorde a nuestro modelo”, explica.



Por esto último, espera dar continuidad al grueso de la plantilla que ha logrado el ascenso: “Entienden la forma de jugar y me conocen a mí. A partir de ahí es cuestión de entenderse las dos partes”.