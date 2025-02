Jairo Arias, 450 partidos después

La temporada 2016-17 marcó el inicio del camino de Jairo Arias en el Montañeros. Este domingo (Visma, 12.30 horas) cumplirá 450 partidos, que se reparten entre los diez equipos del club que ha dirigido. Ante esta efeméride, en plena lucha por el ascenso a Tercera RFEF con el primer equipo, echa la vista atrás para recordar lo vivido en este tiempo, lo que sigue igual y lo que no.



En su primera campaña se puso al frente del Alevín A, al que dirigió durante 24 partidos. Un momento, el de su debut, en el que no podría imaginar todo lo que estaba por venir. “En el fútbol está todo tan ligado al presente que mirar más allá es muy difícil. Cada temporada me centraba en cumplir los objetivos, hacer crecer a los jugadores y en mejorar como entrenador. Las temporadas fueron pasando y tanto el club como yo hemos ido creciendo de la mano”, rememora.



¿Qué le diría al Jairo de su primer partido con el Monta? “Muchas cosas. Con el paso de los años, uno se va dando cuenta de las cosas, tanto de las que ha realizado bien como de las que no. Creo que lo mejor que nos podemos llevar es el ser capaces de reconocer ambas cosas e ir creciendo año tras año. El fútbol es una formación constante y no se detiene, por lo que nos obliga a estar día a día en un proceso de mejora continua”, contesta.



En las temporadas 2017-18 y 2018-19, acumuló ni más ni menos que 121 encuentros entre Benjamín A, Alevín C, Infantil B e Infantil A, con la salvación en Liga Gallega de este último, al que había cogido en puestos de descenso, como lo más destacado.



Ahí ya se le veía su hambre por entrenar, sin importarle las horas a dedicar. En eso dice no haber cambiado un ápice, pero sí en otras cosas. “Sigo manteniendo, e incluso diría que más aún, la ilusión por este deporte, que al final es el motor del día a día, ya que sin eso es muy difícil crecer y aportar a los jugadores. También mantengo la idea de ser protagonistas a través de la pelota, de ser un equipo muy agresivo sin ella. Lo que más he modificado es el manejo de la frustración, que he aprendido a llevar de otra manera, con más temple y sin canalizar hacia el exterior”.

Año clave

La 2019-20 fue una campaña marcada por la pandemia, pero fue muy fructífera para Jairo hasta que se paró todo en marzo. Siguió entrenando al Alevín C y vivió su primera experiencia en un cadete con el equipo principal. El balance: 36 partidos (23 victorias) y un ascenso a División de Honor.



Su éxito con el Cadete A le sirvió para dar el salto al Juvenil B y apenas unos meses después al Juvenil A, con quien no pudo evitar un descenso más que probable, pero hizo méritos para continuar. Doce meses después pudo devolver al equipo a Liga Nacional.



Fueron 146 partidos entre septiembre de 2020 y el verano de 2023, momento en el que llegó su gran reto, compaginar Juvenil A y primer equipo.

Las dos caras

Fue un año satisfactorio, pues llevó al principal equipo de la base a la División de Honor, pero también de estrés. “Tener que dirigir a los dos equipos más importantes del club me desgastó mucho a nivel mental, ya que no concibo el no exigirme al 100% y eso hacía que las semanas a veces fueran muy duras. En el plano logístico, era difícil salir de un partido en Ourense y coger el coche para ir a dirigir en Abegondo... Y después había cosas que no podía hacer como entiendo que se debe, como la interacción con el jugador, llegar el primero, hablar con ellos para percibir como están...”.



Fueron 92 partidos el curso pasado (hacía triplete con el Alevín D) y van 24 este, lo que sitúa el contador a un solo paso de los 450. Dice sentir “felicidad y orgullo” por ello y se agarra al presente, “lo único que importa”, ante la pregunta de si llegará a las 500 citas.