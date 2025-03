Una federación “negligente y de gestión deficiente”

El Comité de Competición y Disciplina de la especialidad de Fútbol Sala califica en una resolución a la Federación Gallega de Fútbol como negligente y apunta una “falta de diligencia” en la reasignación de un partido de la categoría Preferente Senior entre el Emden coruñés y el Ribeira de Lugo, aplazado en su día por la huelga que mantuvo cerradas las instalaciones en A Coruña. El varapalo del Comité se completa con una reflexión en la que se apunta que las responsabilidades que debe asumir una federación no pueden ser trasladadas a los clubes afectados, alude a irregularidades y exige a la federación “un mínimo de diligencia para evitar que sus propios errores perjudiquen a los clubes bajo su organización”. “Los efectos negativos de una gestión deficiente no pueden trasladarse a las entidades que participan en la competición”, se zanja en el escrito.



Todo empieza con la huelga de trabajadores de instalaciones deportivas en A Coruña. El Emden fue uno de los clubs más afectados porque tuvo que aplazar tres de sus partidos ante Pontedeume, Troula de Betanzos y Ribeira de Lugo. El reglamento apunta que la Federación debe encontrar soluciones si no se llega a un acuerdo entre clubs para fijar nuevas fechas.



El partido entre Emden y Ribeira tenía que haberse jugado el 23 de noviembre. La huelga lo impidió. La Federación no lo reasignó hasta el 17 de enero. Entre medias se pasaron tres semanas sin competición en las fechas navideñas. La resolución federativa colocó el partido el 15 de febrero a las siete y media de la tarde, un fin de semana en el que el Emden tenía que jugar la jornada 21 de Liga. Se planteó entonces un sinsentido porque el Emden se encontró con que tenía que jugar ese día dos partidos, uno en el pabellón de la Sagrada Familia a las cuatro de la tarde contra el Casás, también de Lugo, y el otro a las siete y media en Ventorrillo contra el Ribeira. El club coruñés consultó a la federación, que esbozó como solución que cambiase para el domingo el partido contra el Casás que según la norma federativa puede fijarse el sábado. El Emden tenía además un partido aplazado en Vilalba ese viernes 14, con lo cual tendría que jugar tres partidos en dos días, así que remitió un escrito a la Federación en el que solicitaba la intervención del Comité de Competición.



El comité consideró que la solicitud del Emden, que pedía aplazar y reasignar el partido contra el Ribeira, era “razonable”. Y consideró “un hecho probado” que la Federación Gallega de Fútbol “reasigna un partido, suspendido en su día, para una misma fecha que otro, el cual corresponde por calendario oficial de la competición a la jornada en curso”. Y a partir de ahí alude en su resolución a “una negligencia imputable a la RFGF, derivada de una falta de diligencia en la reasignación del partido”.



Pero nada acabó ahí. La resolución fijó el partido para el domingo 2 de marzo en un horario que debería de fijar el Emden, al que daba once días de plazo para fijarla. La Federación había asignado para el día 1 el partido aplazado entre Emden y Pontedeume, así que se puso en contacto con el club coruñés para explicarle que el partido con el Ribeira no se jugaría el día 2 y lo fijó, unilateralmente y contraviniendo lo indicado en la resolución, para el día 4 de marzo, martes de Carnaval, a las cuatro de la tarde. Lo hizo a través de la intranet federativa con un mensaje enviado a los clubs el 14 de febrero a las 13.23 del mediodía.

El Emden tenía hasta el día 25 para fijar la hora del partido, según le encomendó el Comité.

La Federación conculcó de esta manera la resolución en la que le llamaban negligente y se le señalaba por su falta de diligencia y no respetó el derecho otorgado al Emden por el Comité de Competición para fijar la hora del partido. El club coruñés además quería seguir el orden del calendario y disputar el partido contra el Ribeira antes que el del Pontedeume, de manera que lo que pretendía era jugar el día 2 contra la escuadra de Lugo y ya estaba hablando con el Pontedeume para encontrar una fecha alternativa. Al final la propia Federación fue la que movió su propio calendario.



Hay más. El Emden envió un escrito el 3 de marzo a la Federación y al Ribeira en el que pedía que se aplazase el partido. “La fecha fijada por la Federación a consecuencia de la huelga de conserjes instalaciones en A Coruña propicia que una gran parte de nuestros jugadores no estén disponibles”, explicaba. El Ribeira dio la callada por respuesta, la Federación replicó que sin acuerdo entre clubs no podía moverse el partido.

El Emden se presentó a la cita con los tres jugadores que tenía disponibles ese día a esa hora. Uno de ellos acababa de someterse a una intervención quirúrgica y tuvo que salir del partido al poco de empezar. Fue entonces cuando se decretó la suspensión.



El Emden asumía la derrota administrativa por 0-6, pero la sorpresa llegó después cuando le impusieron una multa de 120 euros porque uno de sus jugadores simuló lesión y le retiraron además tres puntos de la clasificación por conculcar el artículo 8.4a que sanciona por “la presentación al inicio del encuentro de un número de jugadores inferior al reglamentariamente previsto para que el partido dé comienzo y que cause la suspensión del mismo”. El partido, según se refleja además en el acta arbitral, no solo se inició sino que el reglamento general de fútbol detalla en su artículo 19: “el número máximo de jugadores inscritos en acta será de doce (12), y de tres (3) el mínimo para poder comenzar un encuentro”. El Emden, así lo refleja también el acta arbitral, se presentó al partido y lo inició con tres jugadores. Nada en el acta alude a una simulación de lesión. Hace dos temporadas en un partido del Emden contra el Monfero este último club se presentó con cuatro jugadores. En el primer minuto de partido dos de sus futbolistas alegaron lesión y se suspendió el partido, el comité se lo dio por perdido 6-0 al Monfero, pero no le retiró puntos de la clasificación.



“Obviamente el club va a presentar una apelación y los responsables de que sucedan cosas así deberían ser castigados con la máxima dureza, la que intentan aplicar contra nosotros sin hacer nada, Somos un grupo de chavales de 21 años, no un grupo salvaje o de tramposos y nos quieren hacer pasar por ello”, explica Japo, el capitán del equipo y justamente el jugador que acababa de ser sometido a una intervención quirúrgica. El Emden, como ya ocurrió no hace mucho con el Jogafán Ordes en otro litigio con la federación por medio, valora muy seriamente la posibilidad de abandonar la competición. “No hay ni equidad ni justicia, te quitan puntos de la clasificación, se rumorea que se los van a dar además a rivales directos por otros episodios de alineaciones indebidas... Eso hasta puede ocurrir, pero lo más grave de todo es que estamos sufriendo desde hace varias semanas unas decisiones tanto en los despachos como por parte de los árbitros que, según nos han comentado integrantes de otros clubs y nos han deslizado dos miembros de un par de estamentos federativos, nacen del deseo de algunas personas de que el equipo tire la toalla y salga de la competición”, explican desde el club coruñés.