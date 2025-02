El Hércules, una goleada en el despacho

Ganaron 4-7 en la pista y perdieron 6-0 en los despachos. El Hércules, un equipo coruñés de fútbol sala que juega en categoría autonómica Preferente Futgal, se llevó los puntos que había festejado tras el partido el Jogafán Ordes, que le derrotó en un encuentro celebrado el pasado 22 de enero en la pista de Os Rosales. Horas después llegó a la Federación una reclamación por alineación indebida del cuadro de Ordes y el Comité de Competición la estimó. En el acta figuraba un futbolista sancionado, Ismael Estévez, pero ese jugador no estuvo en el partido. El Hércules reclamó como si hubiera estado y el Comité de Competición le ha dado la razón: han ganado el partido.



Todo se explica, apunta Óscar Cores, presidente del Jogafán, por una negligencia arbitral y alguna ausencia de escrúpulos. “No se realizó la revisión de fichas inicial, que evitaría todo el problema. Nosotros podemos demostrar que nuestro dorsal número 9 comenzó el partido en pista, cuando en el acta no figura ningún jugador con ese número. Pero todavía hay más, ya que nuestro juvenil Noé estuvo en el partido y en el acta no aparece. Y hay dos jugadores que no estuvieron en A Coruña que sí salen en el acta, entre ellos el sancionado”.

POLÉMICA Una negligencia arbitral con un colegiado que permitió otra irregularidad apenas nueve días después El Jogafán apunta a varias irregularidades cometidas por los árbitros en los protocolos que se deben seguir antes, durante y después de los partidos. El dúo arbitral en ese partido estaba comandado por Alberto Calvo Pérez, un colegiado que nueve días después protagonizó otra incidencia que también acabó en el Comité de Competición. Sucedió también en A Coruña, en un duelo entre el Emden y el Lugo Sala B. El equipo local reclamó, sin éxito, la repetición del partido después de que los árbitros concediesen dos tiempos muertos al equipo visitante en la segunda parte (solo hay derecho a uno en cada período). En el último, con el cuadro local en inferioridad numérica, diseñaron la jugada que les dio la victoria a 20 segundos del final. El Comité apuntó que no tuvieron tiempo a hacerlo.



Los equipos asumen la responsabilidad de añadir de manera telemática sus alineaciones en la intranet federativa. Varias escuadras ya se han quejado a los árbitros de que la interfaz genera varios errores y que no se carga de manera correcta. Los árbitros deben hacer una revisión de fichas inicial, que no se realizó en este partido, y siempre deben de comprobar que el número de jugadores que figuran en el acta coincide con las que están entre la pista y el banquillo. El Jogafán se presentó con diez jugadores y en el acta salen once. El dorsal 10 no estuvo en el partido y aparece como titular en el acta. Jugó el 9. otro chico. Los clubes presuponen que ese trabajo se hace con solvencia, pero el Jogafán se sorprendió cuando al final del partido repasó el acta y vio al sancionado Estévez en ella. “Fuimos nosotros quienes nos pusimos en contacto con la Federación para informar de todo lo sucedido. ¿Qué sentido tiene autoculparnos de una infracción que hemos cometido?”, se pregunta Cores.



El Hércules se avivó y reclamó alineación indebida. “Las normas están para todos los clubes y el nuestro lo único que ha hecho es defender sus intereses, solamente eso”, explica Juan Carlos Esparza, su presidente, que asegura que le duele bastante “lo que se ha escrito en Internet”, sobre su club. El Jogafán publicó un comunicado en el que, con sorna, felicitaba al equipo que dirige Esparza “por levar por levar os puntos deste xeito tan honrado”. Y agregaba: “Nesta categoría, de carácter afeccionado, coñecémonos un pouco todos. [...] Saben tan ben coma nós que o xogador sancionado non participou no partido. Gran lección de honestidade e saber perder para ensinarlle aos rapaces da súa base”, zanja el club de Ordes.

“Pone lo que pone”



“En el Hércules no nos gusta ganar así los partidos, pero el acta pone lo que pone y lo señalamos. Creo que si en este asunto alguien ha cometido un error no ha sido el Hércules, ya que nuestro club se ha limitado a reflejar lo que pone el acta oficial del partido y en ella aparece un jugador del Jogafán Ordes que estaba sancionado”, incide Esparza, que concluye: “No creíamos que el comité nos fuese a dar la razón y no estamos satisfechos de ello, ya que nos daba igual”.



La modificación en el resultado acerca al Hércules al playoff en el que se dirimirá una plaza de ascenso a Tercera División. El quinto clasificado, ahora mismo el Jogafán, sería el último equipo que disputaría esas eliminatorias. Con el resultado logrado en la pista aventajaría en siete puntos al Hércules; con el marcador de los despachos le saca un punto y tendrá complicado superar en el golaveraje. “Ni les hemos llamado ni tenemos pensado hacerlo”, apunta Cores, que siente “rabia e impotencia”. Su club, sancionado además con una multa de 150 euros, meditó retirarse de la competición, pero ha buscado apoyo legal y presentará un recurso.