Estramil y Pablo Carro seguirán en el Silva

La plantilla del Silva para la próxima temporada 2025-26 sigue tomando forma. Tras anunciar ayer la continuidad del eterno capitán, Brais Lema, el club ha hecho lo propio este viernes con dos de los jóvenes de la plantilla como Dani Estramil y Pablo Carro.

"Para mí son dos cracks, amigos y jugadores excepcionales. Yo los llamo 'El team Carballo' y los quiero siempre en mi equipo", afirma de ellos el propio capitán silvista. "Carro tiene un uno para uno increíble, aunque a veces le tiro de las orejas con el tema de que debería atreverse más a tirar a portería, porque tiene un golpeo de la ostia. Pero a veces le gusta más regatear que tirar. Sobre Estramil, aunque compartimos posición, es una de las mejores personas que he tenido dentro del vestuario, nos llevamos muy bien y me pide consejos. Me parece un muy buen jugador, tiene bastante pie y físicamente es un monstruo", añade Lema.

Noé López ya cuenta con tres jugadores en nómina para su nuevo proyecto al frente del equipo silvista, uno de los más humildes a nivel presupuestario de todo el grupo gallego de Tercera Federación. En los próximos días se esperan más novedades dentro del club a nivel de plantilla, con más continuidades, así como incorporaciones. "Con el presupuesto más bajo de la categoría vamos a dar mucho que hablar en la confección de la plantilla", afirma a este respecto Brais Lema.