La directiva del Arteixo decepciona a la plantilla con el apoyo al cambio de césped tras el amago del sábado

La junta directiva del Atlético Arteixo apoya el cambio inmediato del césped de Ponte dos Brozos de hierba natural a sintética provocando una importante decepción en el primer equipo rojiblanco. Ese es el resumen, pero la historia tiene más chicha.

El cuerpo técnico y los jugadores del Atlético Arteixo, que compiten en Tercera Federación ocupando puestos de fase de ascenso a Segunda Federación a falta de seis jornadas para que termine la liga regular, siguen sin saber, aunque parezca increíble, si disputarán los últimos partidos de la temporada en casa sobre el césped natural del campo principal de Ponte dos Brozos, donde han disputado todos los encuentros como locales excepto uno o si tendrán que hacerlo en el anexo de Ponte dos Brozos (césped artificial) o tratar de buscarse la vida jugando de prestados en algún terreno de juego de césped natural de la zona que cumpla con los requisitos para poder acoger un partido de la categoría.

La incertidumbre comenzó a principios de la semana pasada. Días antes de tener que recibir al Polvorín en Ponte dos Brozos, el cuerpo técnico y la plantilla del Atlético Arteixo recibieron la repentina noticia de que el del sábado ante el filial del Lugo sería el último partido de la temporada del cuadro rojiblanco sobre el césped natural de Ponte do Brozos debido a que se había tomado la tomado la decisión de iniciar de inmediato unas obras para sustituir, entre otras cosas, la hierba natural por césped sintético y los trabajos deberían comenzar de inmediato, con seis jornadas de liga por delante y una posible fase de ascenso.

La decisión no sentó nada bien a la plantilla y los capitanes del Atlético Arteixo no ocultaron su malestar, primero por la decisión en sí -el cambio de césped y lo que supondría para el equipo- pero también porque no se contó con su opinión y, sobre todo, lo que más hirió a los jugadores rojiblancos fue que no se hiciese todo lo posible para que las obras se iniciasen una vez finalizada la temporada teniendo en cuenta el ambicioso objetivo por el que está peleando el equipo -disputar una fase de ascenso a Segunda Federación- después de una primera parte de la temporada complicada.

El primer equipo mostró una pancarta antes del partido del sábado ante el Polvorín

El revuelo que se creó, sobre todo en redes sociales, y la pancarta que mostraron jugadores e integrantes del cuerpo técnico del primer equipo del Atlético Arteixo tuvo efecto. Al menos a lo largo del pasado fin de semana. En primer lugar, los futbolistas recibieron una noticia no oficial por parte de la directiva: las obras del cambio de césped se paralizarían hasta que terminase la temporada. Por tanto, el Arteixo podría disputar los últimos partidos de liga y los de fase de ascenso, en caso de que consiguiese la clasificación para dicha promoción, en su campo de siempre.

En Arteixo -Concello y directiva del club de fútbol- parecen haberle cogido el gustillo a ir a contracorriente y también a darle la vuelta a los refranes. Es por eso que, para ellos, 'después de la calma llega la tempestad'. La directiva del Atlético Arteixo que encabeza el presidente Fran Martínez emitió un comunicado después de una reunión el lunes 8, sólo 48 horas después de calmar a los jugadores del primer equipo tras el partido ante el Polvorín. En dicho texto, los mandatarios sentencian que "tras la posible cancelación de la sustitución del campo de Ponte dos Brozos, hemos decidido comunicar al Concello de Arteixo que se proceda al cambio de este". De la redacción del comunicado y de ese "hemos decidido que se proceda al cambio" se puede entender que el club es parte implicada en una decisión que no ha sentado nada bien a la plantilla.

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ATLETICO ARTEIXO

Reunidos el lunes 8 de abril de 2024 y tras conocer la posible cancelación de la sustitución del césped del campo de fútbol natural de Ponte dos Brozos hemos decidido, por mayoría de junta directiva, comunicar al Concello de Arteixo que proceda al cambio de éste, como se nos comunicó el pasado 29 de diciembre de 2023. En esta reunión con la mayoría de la junta directiva se nos traslada que se cambiará el césped por uno artificial de última generación, decisión que no se corresponde con nuestra petición, pero tras las explicaciones del Concello acatamos por el bien común de todos los habitantes de Arteixo. Tras el paso de los meses, y viendo la situación actual de los campos, fuimos haciendo nuestra también esa decisión y a continuación detallamos los motivos que nos llevan a ello:

Sería la segunda vez que se pospone esta obra, la primera a petición de esta junta directiva, para no tener que disputar la gran parte de la temporada 2023/24 en el campo de césped artificial actual. Se nos comunica que sea cuando sea el cambio será a césped artificial de última generación.Que el estado del campo de hierba natural es delicado, esta temporada ya tuvimos que jugar un partido en el campo artificial, así como restringir los entrenamientos en el campo natural a un día y si se dan las condiciones óptimas. Al margen de esto solo se ha disputado un torneo en él (categoría biberón), un partido de liga del juvenil de gallega y otro del juvenil de segunda autonómica. El campo de hierba artificial se encuentra en este momento rozando el límite de ocupación, incluso hasta plantearnos la reducción de equipos y/o restringir la incorporación de niños/as en un futuro, siendo esta decisión totalmente injusta para los niños/as de este Concello. Que nos preocupa que la saturación del campo artificial acorte la vida útil del mismo acelerando su desgaste y viéndonos con dos campos mermados para la práctica del fútbol. Que es nuestra responsabilidad velar por que todos los miembros del club puedan disfrutar de unas instalaciones dignas no siendo esta obra determinante, pero si un paso para llegar a este objetivo. Es por todo esto y pensando en la viabilidad deportiva y económica del club es lo que nos lleva a tomar esta decisión.

Sabemos que esta decisión puede herir ciertas sensibilidades y para nosotros no es una decisión fácil y como explicamos anteriormente está meditada y tenemos nuestras razones las cuales creemos determinantes y que supondrán en un futuro una mejora como club en todas sus categorías. Pedimos disculpas de antemano a todos los que no compartan esta decisión, asumimos nuestra responsabilidad, nuestro objetivo es el bien de todo el Atlético Arteixo.

El siguiente paso al comunicado del Atlético Arteixo fue inmediato y el Concello ha adjudicado las obras para instalar césped artificial en el campo de fútbol Ponte dos Brozos. El Ayuntamiento contrató los trabajos un día después de que la junta directiva del club rompiese el silencio que mantuvo en los últimos días, por lo que los jugadores se sienten totalmente engañados y decepcionados por el cambio y también por el amago de su directiva, que se posicionó del lado de la plantilla el sábado y en el lado opuesto días después.