El Polvorín termina con la racha de un Arteixo que pagó la fatiga

La racha del Atlético Arteixo se quedó en doce partidos sin perder. Ayer cedió con justicia ante el Polvorín, en un partido donde pareció pagar todo el esfuerzo realizado durante las últimas fechas, en las que había sido capaz de sobreponerse en varias ocasiones a una plaga de bajas.



Tampoco ayudó la semana de incertidumbre y decepción con respecto al cambio de campo. En principio, ante el Polvorín ha sido la última vez que se juega en un Ponte dos Brozos de hierba natural. Será así siempre y cuando no tenga efecto la protesta que ha realizado la plantilla al completo al inicio del partido, sosteniendo una pancarta que tenía como lema: “Los jugadores dicen NO al cambio de campo”.



En lo que respecta al partido, desde un primer momento se vio que el Polvorín tenía un par de marchas más. No era fácil tampoco la labor de los titulares del equipo rojiblanco, con alguno de ellos tocado y sabedor de que no había demasiado sustituto en el banquillo. Pese a que había siete jugadores sentados al lado de Juan Riveiro, tres de ellos -Sergio, Iago y Vela- no estaban en condiciones de participar.



Con el viento en contra y la buena presión del Polvorín, el Atlético Arteixo no era capaz de superar la línea de presión. Había pocos duelos debido a que los jugadores del filial lucense se anticipaban antes de que se produjesen.



Pasada la media hora, en una acción de centro-remate, llegó el tanto de Mario. Esto complicaba aún más el partido al Arteixo, que sin embargo pudo empatar en una disparo de Otero que desvió Edu.



No habría sido justo con lo visto en la primera mitad, y lo que terminaría llegando antes del descanso fue el 0-2, con un gran gol de Lizancos.



Ya con poco que perder, el Arteixo salió a la segunda mitad a arriesgar. Los locales consiguieron ahogar la salida del Polvorín, pero no tuvieron demasiadas ocasiones más allán de algún barullo en el área o ciertos cabezazos.



Derrota del Arteixo, que necesita recuperar efectivos si quiere soñar con el playoff.