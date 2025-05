Darío Cotelo: “Intentaría mantener a muchos jugadores, pero no va a ser posible”

Darío Cotelo (A Coruña, 1989) es el director deportivo del Bergantiños. Fue uno de los artífices y creadores de la plantilla que ha logrado mantenerse en Segunda Federación esta temporada y ya está pensando en la próxima. El Bergan ha cuajado una gran campaña en su regreso a Segunda Federación, salvando la categoría con varias jornadas de antelación y llegando a soñar incluso con la clasificación para el playoff de ascenso o la Copa del Rey, que finalmente no fue posible. Un retorno exitoso a la cuarta categoría del fútbol nacional en el que tanto la plantilla como el entrenador funcionaron, a pesar de las rachas que sufrió el equipo a lo largo de toda la temporada 2024-25.

¿Qué resumen hace de la temporada del equipo?

Nosotros al principio nos marcamos el objetivo de salvar la categoría y estamos muy contentos porque la hemos salvado en un nivel que es muy difícil. Hemos cumplido el objetivo y con creces, porque las últimas jornadas teníamos una distancia como para estar más o menos tranquilos. El rendimiento que tuvimos fue algo irregular porque alternamos rachas de muchas victorias y otras de muchos partidos sin ganar. Te vas con la sensación agridulce porque veías que podías estar peleando por playoff o Copa del Rey y al final encadenas otra racha negativa.

¿Hubo algún momento en el que realmente cambió el objetivo del club?

Cuando ganamos el sexto partido seguido, aún quedaban muchos, teníamos bastantes puntos y creíamos que más o menos para salvarnos nos tenían que llegar. Es ese momento sí que te entra un poco la ilusión de pelear la Copa e intentar pelear el playoff, pero no se dio y tenemos que estar contentos igual.

Algunos vuelven de cesión, pero no tenemos jugadores con contrato en vigor

¿Está satisfecho con la confección de la plantilla?

El año pasado teníamos muchos jugadores con contrato para esta (renovación automática por ascenso), jugadores con calidad y talento. Cuando supimos que no continuábamos con el entrenador anterior, buscamos uno que encajara bien con ese perfil de jugadores. El equipo, a nivel ofensivo, ha sido uno de los más realizadores de la categoría. El míster nuevo hizo un gran trabajo. La plantilla creo que era de un nivel muy alto. Pienso que tuvimos un grado de acierto alto en los jugadores que incorporamos, vinieron jugadores muy buenos y creo que era una plantilla larga y completa. Teníamos jugadores diferenciales en la categoría y que van a dar el paso a una siguiente este año.

¿Cree que va a haber muchas salidas este verano?

Creo que hay varios jugadores que han hecho un buen año y van a subir de categoría. Hay otros jugadores que también han hecho buen año, pero que igual no les da para subir, pero que les va a dar para ir a equipos que tengan como objetivo prioritario el ascenso. Luego, hay otros jugadores que han jugado menos o que son de otros sitios y que, en ese sentido, también es más difícil que continúen. Creo que va a haber que hacer cambios.

¿Por qué no continúa Longo?

Es una decisión suya.

¿Cuántos jugadores le gustaría mantener?

Intentaría mantener a muchos jugadores, pero creo que no va a ser posible. Si pudiera, mantendría a muchos. No me gustaría hacer muchos retoques, pero eso es un ideal que no se va a dar. La realidad es otra y, en ese sentido, somos un equipo de escaparate y de proyectar jugadores, para lo bueno y para lo malo. Al haber hecho un buen año, los jugadores se promocionan y es otra característica positiva a señalar seguramente de lo que ha sido la temporada.

Lo primero que queremos cerrar es el entrenador para ir adelantando situaciones

¿Cuántos jugadores tienen contrato para la temporada que viene?

Ninguno. En la plantilla de este año no tenemos ninguna renovación automática ni nada de eso. Tenemos algunos chicos jóvenes que vuelven de cesión, pero no tenemos jugadores con contrato en vigor.

¿Se han sentado a hablar con Jorge Cuesta sobre su continuidad en el club?

Todavía no nos hemos reunido, pero nos juntaremos dentro de poco para hablar y valorar lo que ha sido la temporada y poder sacar conclusiones. Tenemos muchas cosas que hablar, él con nosotros y nosotros con él. A partir de esa conversación que tengamos, a ver si él tiene ganas.



¿La confección de la plantilla está parada?

En el caso de los jugadores, hay algún jugador tanto de equipo propio como de fuera que más o menos nos podemos hacer una idea de lo que pensamos todos. Pero tenemos que ir abriendo situaciones, abriendo mercado. También ir hablando con nuestros jugadores. No estamos cerrando nada porque lo primero que queremos cerrar es el entrenador, pero sí que estamos en el mercado tanto para renovar como para fichar. Lo primero que queremos hacer es tener el entrenador para luego ir adelantando situaciones.

¿Se marcan ya algún objetivo para la 2025-26?

El objetivo siempre es salvar la categoría. Si salvas la categoría pronto, significará que estás peleando por lo de arriba, así que tenemos que salvar la categoría lo antes posible. l