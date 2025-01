Bugy: “Pasamos muchas horas juntos y es vital que la relación sea buena”

David Martínez ‘Bugy’ (Ginebra, Suiza, 1993) está siendo en las últimas jornadas el portero titular del Silva. Su amplia trayectoria –ha pasado por más de diez equipos– le permite saber llevar con equilibrio tanto el protagonismo como la suplencia, pero se nota que está en un buen momento justo antes de un final de temporada en el que puede decidir parar por una buena causa.



“Sabíamos de la importancia de los tres puntos para seguir teniendo margen con los equipos que están por debajo y a la vez mantenernos en la zona tranquila de la tabla”, explica sobre la victoria ante el Valladares que les deja undécimos con seis unidades de ventaja sobre el descenso.



Uno de los goles del Silva fue obra de Rodri Parafita, el décimo en lo que va de Liga. “Que el lateral izquierdo a principio de temporada, ahora sea delantero, pichichi del equipo y segundo máximo goleador de la categoría es curioso. Tiene algo que hace que esté siempre en el lugar indicado para enchufarla”, valora.



Por esta y otras razones, Bugy confía en lograr la salvación. “Viendo como trabajamos todas las semanas, lo unidos que estamos y la forma de competir que tenemos, creo que deberíamos conseguir la permanencia sin pasar muchos apuros”, apunta.



Han terminado la primera vuelta con 21 puntos y cree que con 16 en la segunda les puede dar, pero prefiere una cifra más segura. “Creo que 37 puntos podría llegar, pero para no tener dudas por posibles arrastres sería bueno llegar a los 43 cuanto antes”.



Tras empezar la temporada como suplente, cree que ahora está jugando más porque ha estado “seguro” en los partidos y antes hizo lo que debía, “ser constante en el día a día”.



“Inconscientemente somos egoístas y siempre queremos jugar, pero es un deporte de equipo y por encima de uno mismo está el club, por lo que, siempre que no he jugado, he intentado estar enchufado con mi compañero de portería que jugase”, comenta sobre como se toma las suplencias.



“Me gusta que, aunque estemos compitiendo por un puesto, haya un ambiente sano. Pasamos muchas horas juntos a lo largo de una temporada y creo que es vital que la relación sea buena”, añade Bugy, que comparte meta con Cristopher Pallas y Carlos García.



Con respecto a cuales son sus mejores armas y algo que siempre ha tenido en el debe, el portero da su visión. “Diría que mis puntos fuertes son el uno contra uno, las acciones de reflejos y el juego de pies. Lo que más me cuesta son los balones aéreos, aunque esta temporada me estoy encontrando cómodo en ese tipo de acciones”, apostilla.



¿Y el futuro? “Probablemente al terminar esta temporada haga un paréntesis futbolístico ya que el próximo mes de junio voy a ser padre. No es una decisión definitiva pero si probable”, contesta.



Mientras tanto, disfruta en el equipo de A Grela. “Me encanta el día a día, entrenar. Que haya un buen ambiente en el vestuario y competitividad sana. En el Silva tengo todo eso. Somos como una familia”.