Borja Rey: "Si te gusta entrenar, disfrutas y sales reforzado aunque seas suplente"

Borja Rey Ramos (Santiago de Compostela, 20/01/1999) está teniendo un gran año, disfrutando de ponerse bajo palos en los partidos tras varias temporadas en las que debió acostumbrarse al banquillo. Fue el Silva, rival al que visitará en A Grela este domingo con el Boiro, quien le volvió a dar la oportunidad de hacer lo más bonito del fútbol, jugar. Venía de participar en diez partidos en tres cursos y medio, situación que afrontó con profesionalidad y sobre la que habla sin reparo, pero sin reproche.

¿Qué valoración hace del debut contra el Estradense?

Entramos muy bien en el partido. Seis de mis compañeros debutaban en la categoría y lo hicieron estupéndamente. Todo el equipo jugó una gran primera parte, aunque a raíz de un desajuste en salida de balón al inicio de la segunda nos metieron un gol. A partir de ahí, remontarle a un equipo como el suyo, muy serio y solvente, es complicado. Dimos la cara y como primera toma de contacto en la categoría me voy más que satisfecho con el equipo.

¿Y cómo marcha la preparación del partido ante el Silva?

Le damos muchísima importancia porque es uno de los campos más complicados y míticos de la Tercera Federación. Necesitamos sumar cuanto antes para reafirmarnos en que somos un buen equipo. Sabemos la seriedad que tienen y lo intensos que van a ser, con gente experimentada en la categoría.



Se inició como sénior en el Órdenes, jugándolo todo con 18 años. ¿Qué recuerdo tiene de aquella etapa?

A nivel personal muchísimo aprendizaje, pero a nivel de equipo no fue buena. Teníamos un buen equipo con muchas expectativas pero no cumplimos con lo que se debería haber hecho.

Luego le firma el Arenteiro y le toca ser suplente en el curso que no se completó por la pandemia. ¿Ya veía que había potencial en esa institución?

Mi sensación es que hacían las cosas muy bien. Era un equipo que quería, con un impulso desde dentro del club para apretarnos. Esa etapa fue muy buena, de aprendizaje. Primera vez que me veía en un rol tan de suplente, hasta que después me tocó empezar a jugar a causa de una lesión.

De ahí al Compostela, el equipo de su ciudad. ¿Tiene sentimiento de aficionado?

Sí, sí, obviamente. Cada vez que juega el Compos siempre estoy atento y quiero que le vaya lo mejor posible. Egoístamente me siento parte de sus éxitos. Tengo un vínculo con muchos amigos.

¿Le quedó una sensación agria después de tres temporadas y media en las que solo pudo disputar diez partidos?

Sí. Me gustaba ir cada día y la gente me hacía estar muy a gusto, pero tenía muy complicado jugar. Sé que soy pesado con el tema del aprendizaje, pero así fue allí también. Y más cuando tuve la suerte de ir a campos míticos contra equipos muy buenos, en lo que es casi una experiencia profesional. Pero sí que es cierto que a medida que pasaban los años se hacía bastante duro y creo que me pasó factura en ciertos momentos del año, que estaba más decaído o un poco triste, aunque todo se levanta.

Tras un periodo tan largo de suplencia, ¿se puede salir siendo mejor portero?

Personalmente yo creo que sí. Reconozco que desde mi experiencia me noté hasta raro dentro del campo, pero si de verdad te gusta el fútbol y entrenar lo vas a disfrutar igual y sales reforzado.

Me llama la atención lo de que se sentía raro.

Sí, porque aceptas un rol que no es por lo que juegas al fútbol. Eres futbolista por estar en el campo, competir e intentar ganar, y no solo entrenar aunque también es una parte. Notaba que se hacía corto, en los partidos pasaban demasiadas cosas, que el espacio es muy grande, distinto a un entrenamiento. Y también a los partidos de pretemporada, hay mucho más ritmo. Hay momentos del partido que entras en otros aspectos de manejar tiempos y te cuesta, pero se pilla muy rápido y lo disfrutas mucho más.

Le pide salir al Compos en el pasado invierno, ¿no?

Sí, surgió la oportunidad de que al Silva se le habían lesionado sus porteros. Lo comenté y me entendieron, tengo buena relación con el club y no pusieron muchos problemas. Sí que es verdad que hubo que retrasarlo un poquito, porque hubo una expulsión de última hora y tuve que quedarme un partido más para jugar, pero fue una muy buena manera de despedirme: ganando, jugando en casa y siendo capitán los últimos quince minutos. ¡Parece que la organicé yo!

¿Y cómo fueron los seis meses en el Silva? Ahí sí pudo disfrutar de jugarlo todo.

Le tengo muchísimo cariño al club y a la gente que conocí; me trataron muy bien desde el principio. Dentro del egoísmo que tenemos todos dentro del fútbol me sentí muy importante. Desde que llegué hasta los últimos cinco partidos que tuvimos un bajón bastante grande, competimos ante todos los equipos Es un club muy humilde pero que destaca por la exigencia y el nivel que imprime Iván, el entrenador. Un club serio con un mérito enorme.

¿Qué significó ese periodo comprendido entre que se despide del Compos y el final del buen tramo en el Silva?

Lo disfruté mucho. Al principio hubo cambios al pasar de entrenar en casa, a diez minutos, a desplazarme hasta Coruña.También pasar de entrenar de mañana a la noche. Ahí piensas: esto es totalmente distinto. Pero me gustó mucho la exigencia, como entrenábamos, como competíamos los partidos, que ya se vio en la pasada jornada que los 90 minutos están enganchados, da igual como vayan. Lo disfruté mucho, un fútbol muy distinto, más directo.

Le fichó el Boiro, ¿le parecía más atractivo el proyecto?

Tuve oferta del Silva y la agradecía muchísimo, pero por horarios y compatibilidad de vivir en Santiago se me complicaba mucho. Surgió la opción del Boiro, ya que Cardeñosa, quien ya me entrenó en el Compos, contactó conmigo muy temprano, me dijo que me quería y los jugadores que iba a intentar firmar y me pareció bastante atractivo. Jugar en Barraña me parece espectacular.