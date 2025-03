Baldomar: “El año pasado me costó un poco, pero he madurado”

Hugo Baldomar (Fisterra, 2004) es un jugador joven, pero cuando alguien fue capitán del Juvenil A de un equipo como el Deportivo, es una voz autorizada para hablar en el momento caliente de una temporada. Lo es ahora para un Silva que vuelve a estar inmerso en un pequeño bache de resultados.



Los coruñeses han sumado solo dos de los últimos quince puntos y han visto reducido su margen con la zona de descenso. La ven a cinco puntos tras una jornada en la que cayeron ante un rival directo como el Viveiro (2-0). “Creo que fue un muy buen partido del equipo. Estuvimos serios, haciendo todo lo que nos pidió el míster y hasta el minuto 70 fuimos muy superiores. Ellos tuvieron dos tiros y marcaron dos goles. Toca aprender y tener en mente volver a sumar ante el Noia”, valora Baldomar.



El mediapunta es optimista con el futuro del equipo. “Todo el mundo está enchufado y el rendimiento es bueno. Tuvimos un muy buen mes de enero y una buena parte de febrero y ahora seguimos trabajando igual. A veces solo es cuestión de que entre la pelota”, apunta.



Sus dos últimos cursos han sido ajetreados. El Deportivo le comunicó que no iba a seguir al término de la temporada 2022-23, algo que aceptó con entereza. “No es fácil irte de un club en el que has estado once años. Creo que los dos últimos de juveniles fueron los más bonitos y me llevo un muy buen recuerdo de todas las personas y momentos que viví. Fue duro, pero tal y como se acaba una etapa, empieza otra y no hay vuelta atrás, así que intentas quedarte siempre con lo bueno”, explica.



Tras ello recibió y aceptó la oferta del Bergantiños, que tenía la temporada pasada el objetivo de regresar a Segunda Federación, algo que no fue compatible con el grado de Ingeniería de Datos que cursa. “Los entrenamientos y mis clases de la Universidad coincidían a la misma hora, y mi prioridad siempre han sido los estudios”, indica.



“Decidí irme al Silva, que era uno de los equipos que me había llamado en pretemporada”, añade. Ahora entiende que ha elegido la opción correcta.



“Es un club humilde, con muy buen ambiente dentro y fuera del campo, gente joven y también con mucha experiencia de la que vas aprendiendo muchas cosas”, añade.



Ya ha superado el número de minutos de la temporada pasada, pese a que restan nueve jornadas para el final. “Creo que he madurado bastante a nivel futbolístico. El año pasado me costó un poco adaptarme a esta categoría, porque pasas de jugar con gente de tu edad a medirte a gente que te la dobla”, reconoce.



Buena parte de la culpa la tiene su entrenador, Iván Sánchez, de quien dice estar aprendiendo mucho. “Es muy intenso y siempre quiere sacar lo mejor de cada jugador. Te pide que seas trabajador y que tengas claro lo que quiere plasmar en el campo. He mejorado en aspectos que igual no tenía, como jugar a pocos toques, presionar, ir a por cada balón, manejar las transiciones, etc. Siempre va de cara y te dice las cosas como son de forma que sea positivo para el equipo”.

El análisis de los entrenadores

Iván Sánchez (Silva): “Hicimos un partido perfecto durante 70 minutos, generando muchas ocasiones y sin apenas sufrir. No tuvimos acierto en una acción fácil a falta de quince minutos, se ponen por delante y a partir de ahí nos entran las prisas. Hay que seguir insistiendo, porque a pesar de los resultados, las sensaciones son buenas”.

Juan Riveiro (Atlético Arteixo): “Son ya tres resultados positivos seguidos, con dos empates y esta victoria. Eso es lo que nos va a hacer salir de ahí, puntuar es clave en esta lucha. Este —Valladares— era un partido importantísimo y lo hemos sacado adelante con algo más de sufrimiento de lo que deberíamos por no haber concretado muchas ocasiones”.

Claudio Corbillón (Betanzos): “Fue un mal partido por nuestra parte. No salimos lo suficientemente concentrados y mentalizados para la importancia que tenía vencer al Boiro de cara a reengancharnos a la pelea por la salvación. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos 0-2 y a partir de ahí nos faltó claridad para generar ocasiones de gol y remontar”.