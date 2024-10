Vic-Liceo, un partido que destila historia

El Liceo termina el maratón de tres partidos en siete días en Vic (Pavelló Olimpic, 19.30 horas), una cancha histórica que vuelve a la OK Liga. De momento el balance del equipo coruñés es de dos victorias: el domingo pasado se impuso en casa al Alcoi y el miércoles asaltó el feudo del Lleida. Ahora busca un tercer triunfo ante un recién ascendido que lleva una trayectoria completamente contraria a la verdiblanca, con dos derrotas en dos jornadas (0-4 contra el Lleida, 4-1 en Noia). Pero se espera día grande, siempre lo es cuando el Liceo visita una pista en Cataluña. Por lo que los jugadores de Juan Copa no se podrán reservar ni un ápice y tendrán que terminar de vaciar el tanque. Sin pensar, ni de lejos todavía, que dentro de una semana les vuelve a esperar el Barça.



No marcó frente a los azulgrana en la Supercopa Arnau Xaus, de hecho no vivió su debut soñado, pero desde entonces está siendo la mejor noticia del inicio de la temporada. El jugador, una de las incorporaciones del pasado verano procedente del Calafell, lidera tras dos partidos la lista de goleadores del campeonato con cinco tantos. Se destapó especialmente en Lleida, con cuatro. Frente al Alcoi había anotado de directa a la segunda oportunidad. A la primera lo hizo en el Onze de Setembre, añadiendo otras tres variantes en su repertorio: disparo, primer toque y a la contra. Su adaptación al equipo ha sido rápida, también de los que llegaron es el que más experiencia tenía en la liga y ya venía con una trayectoria clara de menos a más.



Martí Serra y Dava Torres son otras dos de las garantías liceístas en el inicio del curso. El portero, el capitán, Xaus y César Carballeira son, precisamente, los inamovibles de Juan Copa, tanto al principio, en el quinteto inicial, como en el final, los minutos decisivos. El quinto ha ido rotando. En la Supercopa entró Tato Ferruccio, que dejó su sitio en el siguiente partido, contra el Alcoi, a su compatriota Fabrizio Ciocale mientras que Nil Cervera fue el escogido en Lleida, aunque solo estuvo 38 segundos de inicio en pista, lo que tardó en recibir una tarjeta azul.



Las amonestaciones son uno de los puntos negros. Lo repite una y otra vez el técnico. Dos contra el Alcoi, en este caso solo separadas por un minuto. Dos frente al Lleida. No solo cuestan una falta directa en contra, también dos minutos en inferioridad (en caso de no encajar gol). Un esfuerzo extra teniendo en cuenta la sobrecarga de partidos y cansancio por los complicados viajes para los que cuenta con un efectivo menos de lo esperado por la grave lesión de Pablo Cancela, recién operado de ligamento cruzado.



De todas formas, no le está penalizando en exceso las azules, sobre todo a bola parada, donde Martí Serra tiene una estadística de dos goles encajados en cinco intentos en liga, si se tiene en cuenta la Supercopa, dos de ocho. El portero liceísta, de hecho, protagonizó una de las imágenes de la jornada intersemanal. En una directa que iba a lanzar Darío Giménez, el del Liceo se la jugó, se puso de pie y salió de su portería para sorprender al argentino, que pese al shock de verse con el portero encima reaccionó con brillantez consiguiendo darse la vuelta y lanzar, pero su bola se estrelló contra el palo y con él, las opciones de remontada del Lleida.

Una bestia negra



El Vic vuelve a la OK Liga pero no es nuevo. Ya se cruzó muchas veces en el camino del Liceo. Incluso durante varias etapas se convirtió, liderado desde el banquillo por un ex como Fernando Pujalte, en una especie de bestia negra de los verdiblancos. Hasta le daban suerte sus visitas a la ciudad, como cuando se proclamó campeón de la Copa del Rey en 2009 con un equipo en el que defendía la portería Sergi Fernández y jugaban como delanteros unos tales Marc Torra y Jordi Adroher. Los tres se marcharían después al Barça y seguirían martirizando a los coruñeses, pero con otros colores. El meta, todavía continúa en ello. Torra es uno de los máximos goleadores históricos en contra del Liceo y Adroher, en cambio, se ‘redimió’ con dos cursos de verdiblanco en los que contribuyó a ganar tres títulos.



Aquel 2009 el Vic apeó al Liceo en las semifinales de la Copa del Rey (1-2, tantos de Pablo Álvarez para los locales y de Torra y Adroher) y en las semifinales de la Liga Europea (1-4, marcó Payero para el Liceo y Torra (2), Bancells y Titi Roca para el Vic), aunque los verdiblancos se tomaron la revancha en las semifinales de los playoffs eliminando a los catalanes por 3-1 para jugar la final (y perder) contra el Barça. Se repitió este maleficio en la temporada 2014-15, la que jugó precisamente David Torres allí junto a Carles Grau, Jordi Burgaya (después también compañeros en el Liceo) y Ferrán Font. Se cruzó en el camino del Liceo en las semifinales de la Liga Europea y de la Copa del Rey con derrota coruñesa en ambos casos con sendos goles de oro en la prórroga.



El equipo ha perdido potencial desde entonces, pero está formado por jugadores con mucha experiencia. Desde la portería con Xevi Puigbí, internacional, dos décadas en la élite, con paso por Voltregà, Noia, Vendrell y Oliveirense, aunque tras su regreso de Portugal, con un perfil más bajo en Palafrugell, Taradell y ahora Vic. También tiene su cupo de exliceístas con Oriol Vives (2014-2016) y más veteranía con Víctor Crespo y Roger Font, autor del único gol vigatá en los dos primeros partidos. Aunque uno de sus hombres con más peligro es Litus Sánchez.