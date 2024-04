Unión, motivación e ilusión: tres palabras que definen al HC Coruña

Viki Caretta y Alba Garrote son dos de los pilares que sostienen al Hockey Clube Coruña Femenino. Una lo hace desde la portería y otra desde la delantera.



Ambas ayudaron a que la entidad herculina dispute una cita histórica para el hockey patines femenino gallego: la Final Four de la Champions.



Además, jugarán el partido de sus vidas en un territorio muy conocido: el Palacio de los Deportes de Riazor.



“Jugar en casa es una ventaja porque no duermes en un hotel y puedes hacer tu rutina diaria”, empieza Viki Caretta y añade que “poder hacer eso da mucha tranquilidad para afrontar un partido muy importante”.



Alba Garrote, por su parte, indica que “jugar aquí también nos permite no tener esos nervios y esa saturación por estar pensando todo el rato en el partido, pero también nos hace estar más ansiosas e ilusionados”.



Y es que para la asturiana, estar en la Final Four supone “un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho desde que se formó el club. Si me dices que después de pasar todo lo que pasamos, íbamos a estar peleando por ganar la Champions no me lo creo”, confiesa.



La portera italiana suscribe lo que dice su compañera y agrega que “todo ese trabajo que hemos puesto para llegar hasta aquí, nos hace ser más conscientes de todo lo que hay en juego y saber que no va a ser fácil ganar, pero vamos con toda la ilusión del mundo para intentarlo hasta el final”.



Asimismo, tanto Viki como Alba se sacuden la presión por el momento que está viviendo el deporte coruñés, con una temporada en el que casi todos los equipos de la ciudad se están jugando cosas muy importantes.

“Si tienes presión significa que estás jugando por algo realmente importante” (Viki Caretta)



“No creo que tengamos ningún tipo de presión. Es un premio al trabajo que hicimos. Llegar hasta aquí no ha sido un paseo. Al final, tienes que pasar por muchas cosas para llegar. Es un premio al esfuerzo y al trabajo, pero no tenemos presión. Obviamente venimos a ganar la Champions. Vamos a darlo todo para conseguirlo”, asevera Garrote.



“La presión es un privilegio. Si estás viviendo un momento de presión en el deporte es porque estás viviendo algo realmente importante” dice Caretta y argumenta que “hay muchas jugadoras que desearían estar en nuestro lugar y tenemos que sentirnos honradas y afortunadas de vivir esto, pero queremos ganar”.

Un viejo conocido

El primer paso para llegar a pelear por el título será derrotar a un viejo conocido, el Fraga (sábado 27 de abril, a las 19.30 horas), que ya jugó en el Palacio de Riazor el pasado 9 de abril y que se marchó con una derrota debajo del brazo (2-1).



Debido a esa cercanía entre ambos encuentros, tanto Alba como Viki consideran que no va a cambiar la forma en que se jugará el encuentro.



“Va a ser un partido muy parecido al que jugamos hace dos semanas. Es verdad que al ser una semifinal de Champions, puede variar alguna cosa por ambas partes, pero por lo general va a ser un encuentro muy difícil y bonito de jugar”, apunta la delantera.



Mientras tanto, la portera, que coincide con la asturiana, apunta a que la parte física y mental puede ser un factor fundamental ya que el conjunto oscense viene de disputar y perder las semifinales de la Copa de la Reina contra el Palau de Plegamans –equipo que también estar en A Coruña para jugar la Final Four–.



“Al final, jugar un partido más influye mucho en el aspecto físico y mental. Llegas a una semifinal y pierdes, entonces puede ser que vengas más cansada”, arguye y agrega que “al ser otra competición, seguro que todas resetean y darán su máximo nivel”.



Asimismo, el Fraga también se tendrá que enfrentar a una pista que no conocen bien y al apoyo del público herculino hacia el HC Coruña.



Respecto a esto, Alba asegura que “las jugadoras no van a pensar en el factor pista o en el público, sino que tratarán de hacer las mismas cosas que las llevaron hasta aquí y así complicarnos la vida”.



Aun así, puede que les asalten esos recuerdos de hace dos semanas, cuando empezaron ganando el encuentro y acabaron cediendo en un ejercicio de resistencia y remontada de la escuadra coruñesa.

Este equipo tiene mucha confianza, tanto de forma individual como de forma colectiva (Alba Garrote)



“Este equipo tiene mucha confianza, tanto de forma individual como de forma colectiva, y eso nos permite dar lo máximo en cualquier situación como pasó contra el Fraga. Sabemos que los partidos duran cincuenta minutos y que tenemos que apretar durante todo el tiempo”, argumenta Alba Garrote.



Asimismo, la ovetense destacó la importancia de ganar esos minipartidos que pueda haber en este duelo tan trascendental para la historia del HC Coruña.



“Ganar los minipartidos te motivan. Si en una parte del partido sabes que estás dominando al rival, marcas un gol y tu defensa está muy bien, te hace crecerte más. Tenemos que pensar en ganarlos todos. Que pasen los minutos e ir superando a tu rival, te da un plus para afrontar el resto del partido”, comenta.

Importancia del equipo

En un choque como este, es crucial que la plantilla esté unida, pues juntas son más fuertes y pueden proporcionar un impulso de energía extra cuando empiezan a fallar las piernas y sientas que no puedas más.



En este sentido, tanto Alba como Viki, , sienten que las acciones defensivas repercuten en el ataque y viceversa.



“Pienso que desde la portería tenemos que guiar a la defensa para que mantenga un ritmo alto, puesto que las palabras motivadoras te ayudan a que puedes dar más y eso repercute en que se ataque mejor”, aporta la italiana.

El HC Coruña celebra la clasificación para la Final Four | Quintana



La asturiana, por su parte, comparte al cien por cien estas palabras y añade que “a mí me motiva mucho que tanto Viki como Ari (Escalas) me hablen para corregir algo o para felicitarme en una acción defensiva. Eso nos ayuda mucho a recuperarnos y a dar ese extra que necesitas para seguir rindiendo al máximo”.



Además, ese compañerismo también ayuda a que en los momentos de tensión, todas puedan controlarse y no distraerse de lo importante.



“Yo, por mi parte, estoy trabajando en no frustrarme tanto cuando cometo un error defendiendo o atacando, pero aun me queda mucho para que eso no pase”, reconoce Alba.



“A parte de ser un trabajo individual, también tiene que ser un trabajo grupal, porque el estado de una puede hacer afectar a todas. Entonces, tenemos que trabajar en no reaccionar en los momentos calientes”, interviene Viki.

Los otros rivales

Cómo dicen, si controlan esas emociones y ponen en práctica todo lo que trabajaron en estas semanas tanto en el parcela ofensiva como en la defensiva, podrán superar una vez más al Fraga y plantarse en una final que promete ser muy dura, pero muy emocionante.



En ella, le van a esperar dos de los mejores equipos del mundo, el Palau de Plegamans –que viene de ganar la Copa de la Reina al Telecable Gijón– y al Vila-sana –verdugo del HC Coruña en el torneo del KO–. Con todo, a pesar de esa supuesta superioridad por plantilla y palmarés, ni Garrote ni Caretta no ven a ningún conjunto como favorito.



“Los cuatro equipos que estamos en la Final Four somos favoritos a ganar. No nos vamos a mojar a decir quien es el favorito, pero tanto el Vila-sana como el Palau tienen unas plantillas muy buenas. Entonces, cualquiera puede vencer, pero sólo queremos que haya un buen espectáculo”, sentenciaron ambas jugadoras.



Como afirmaron, lo importante es que haya un buen espectáculo este fin de semana en A Coruña y que todo el mundo se anime a ir al Palacio de Riazor, porque pueden ser testigos de algo histórico a nivel gallego.