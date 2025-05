Trey Thompkins: "No lo siento como una despedida, puede que vuelva”

Trey Thompkins (New York, 1990) cumple 35 años. Dice que tiene un par de minutos antes de citarse para celebrarlo con su familia, pero la charla se prolonga durante media hora. Se define como una persona de mente abierta. Quizá por eso responde a todo, aunque con cierta cautela, desde la experiencia que le dan los años en el baloncesto profesional, de su frustrado paso por la NBA, marcado por las lesiones, hasta A Coruña, la última parada de una exitosa carrera en Europa.

Ya recuperado de un esguince en el ligamento lateral de su maltrecha rodilla izquierda, este viernes volverá a la pista del Coliseum para disputar el partido contra el Baskonia (18.30 horas, Movistar+ Deportes 3), último del Leyma Coruña en la Liga ACB una vez consumado el descenso matemático hace tres semanas en Bilbao. El ala-pívot estadounidense evita la palabra fracaso, aunque asume su parte de responsabilidad pese a una gran temporada individual en ataque: 12,4 puntos por partido y la sensación personal de haber recuperado el hambre por el baloncesto.

La lógica dice que la etapa de Thompkins en A Coruña se acaba, pero el jugador se dice tan a gusto en el club y en la ciudad que no descarta volver después del verano para liderar el proyecto en Primera FEB. El jugador de New York criado en Lithonia (Georgia) admite que hay conversaciones y que las seguirá habiendo, pero primero necesita volver a casa con los suyos y tomarse un descanso. Trey sopla una vela, sonríe y se despide con ese flow que le caracteriza. "Puede que vuelva".

¿Está recuperado para jugar este viernes contra Baskonia?

Sí, voy a jugar y voy a intentar disfrutar del partido con mis compañeros. Estoy ahí para ellos y lo saben. Me hubiera gustado estar en los últimos partidos, pero ha sido un viaje increíble compartir pista con esta gente, dar lo mejor de mí mismo y ponerme de nuevo donde personalmente creo que debo estar. Me siento afortunado.

Es el último partido de la temporada y del Básquet Coruña en la ACB, ¿se siente como una despedida?

Sinceramente, en A Coruña no lo siento como una despedida. Lo siento como que voy a ver a esta gente de nuevo. Esta ciudad ha sido increíble, mi familia está muy a gusto. El barrio es increíble, tengo una playa a veinte pasos de donde vivo ahora mismo. Tengo una gran sensación sobre este lugar y puede que vuelva.



¿Existe la posibilidad de que se quede la próxima temporada?

Nunca digo nunca, tengo que pensar todo un poco, mirar todas las opciones y hacer los que tenga que hacer por mí. Luego, volveré a valorar eso, pero de momento quiero que llegue el verano y relajarme un poco.

Se le ve a gusto en A Coruña.

Sí, me encanta, es increíble. La comida es buena, la gente es maja y está dispuesta a ayudar.

¿Su familia está cómoda?

Sí, mi familia ha disfrutado este año y se han adaptado bien. Mi prometida habla muy bien español y ha disfrutado de la ciudad. Mis hijos están encantados con el colegio. Ha sido una buena experiencia.

Entonces, podría ser interesante seguir su carrera aquí.

El verano es importante. Mi cabeza está lista para llegar a eso y volver a valorarlo, pero necesito ver a mi padre y a mi hermana y tomar un poco de aire. Cuando todo eso vuelva a fluir, habrá muchas conversaciones, estoy seguro. Veremos.

¿Qué planes tiene para el verano?

Volver a Estados Unidos un par de semanas a ver a mi padre y mi hermana. Estaré de relax tres o cuatro días y volveré al trabajo en Atlanta. Después, volveré a España, a mi casa en Madrid.

¿Es el descenso un fracaso?

Siempre que no consigues tu objetivo, no puedes estar satisfecho con el resultado. Pero lo hemos dado todo este año y no podemos olvidar eso. Ha sido una temporada y una experiencia increíbles en la ACB para la ciudad, jugando en el Coliseum. Creo que ha sido un gran paso hacia delante para el club.

¿Qué cree que ha fallado?

Sinceramente, no lo sé. Creo que se lo deberías preguntar a la gente de arriba, puede que ellos tengan una buena respuesta. Desde mi punto de vista, nos hemos esforzado cada día y eso es todo lo que podemos hacer.

¿Cree que las lesiones les han lastrado?

Creo que fue complicado. Creo que tenemos que mirarnos los unos a los otros como grupo y entender que no importa cómo lo veamos, no hemos conseguido nuestro objetivo. Para mí no ha sido fácil no conseguir mantener a este equipo en la ACB, pero sé que lo he dado todo y mis compañeros también. Desafortunadamente, no ha salido como queríamos. Es baloncesto, es deporte.

¿Cómo valora su temporada a nivel individual?

Creo que lo he hecho bien. Soy muy duro conmigo mismo y siempre quiero mejorar, incluso ahora. Pero creo que ha sido un paso en la dirección correcta, ahora puedo seguir trabajando duro en verano. Sentía que estaba jugando bien y me gustaría seguir jugando de esta forma y mantenerme en forma. Quiero trabajar en verano y ver qué es lo siguiente.

¿Cuál cree que ha sido su mejor partido?

No sabría decirte. Afronto todos los partidos igual, con la misma mentalidad. A veces sale de una manera y otras de otra, pero hay días buenos y malos. A veces anotas, a veces no, pero el esfuerzo y el poder estar sobre la pista jugando a mi mejor nivel, eso creo que sí lo he conseguido.

¿Un momento de esta temporada del que siempre se acordará?

El año entero. Ni Real Madrid ni Barça, fueron grandes victorias para la ciudad, pero la experiencia de haber jugado aquí y ser parte de algo especial… El ser el primer año y pasar por momentos buenos y malos, teniendo experiencias y un nuevo capítulo en mi historia es lo mejor que me puedo llevar.

Casi siempre ha formado parte de dinámicas ganadoras, ¿cómo ha gestionado a nivel mental tantas derrotas?

No diría que fue duro, más bien diferente. Tienes que aprender a perder igual que lo haces a ganar. Es más el esforzarse y ser consistente, disciplinado y hacer lo mismo cada día.

¿La ACB es más física ahora que en sus años con el Real Madrid?

Creo que ha cambiado. Para mí el físico nunca ha sido un problema, siempre me he preparado para hacer de todo. He jugado duro al baloncesto toda mi vida.

¿Cómo recuerda su vuelta a Madrid?

Fue especial. Vi caras familiares y gente que me apoyó durante todos los años que pasé allí. Quería jugar bien por ellos, pero también por mí. Fue una buena sensación.

Cumple 35 años. ¿Ha pensado en qué hacer después del deporte?

Tengo algunas opciones sobre las que he pensado, pero ahora mismo tengo un hambre y amor renovados por jugar de nuevo a baloncesto. Estoy sano, estoy fuerte y quiero seguir jugando mucho tiempo. Me siento mejor ahora de lo que me sentía hace dos o tres años.

¿Cómo fue llegar a un equipo que tenía un grupo ya formado?

Estuvo bien. Los primeros días aprendí mucho de ellos, la forma en la que hacían las cosas y cómo funcionan. Solo quería acoplarme tanto como pudiera y aportar. Cuando aportas, todo el mundo se da cuenta y te aceptan.

¿Fue sencillo?

Sí, pero todos los grupos nuevos tienen sus días donde necesitas pasar más tiempo en un sitio o en otro para conocer a tus compañeros. Creo que hemos creado buenas relaciones y me siento parte de la familia.





Su relación con Brandon Taylor era algo más estrecha, sus familias estaban muy unidas. ¿Fue difícil la despedida?

Cuando creas relaciones reales, nunca se rompen. Estaba muy entusiasmado por su salida. Mis hijos estaban tristes por los suyos, eran amigos y se pusieron tristes cuando se fueron. Pero yo estaba contento por que Brandon diera este salto en su carrera. Creo que tiene el talento y la fortaleza mental necesarias para jugar a ese nivel y era el momento de dar ese paso.

¿Cómo es su relación con Diego Epifanio?

Siempre estamos en buenos términos. No tenemos que hablar demasiado sobre baloncesto porque yo entiendo lo que él quiere hacer o él entiende lo que quiero hacer yo. Cuando me necesita, estoy ahí. Puede ser duro conmigo si quiere, él lo sabe. Estoy aquí para aprender.

¿Cómo ha sido volver a compartir vestuario con Thomas Heurtel?

Para mí ha sido genial. Hemos jugado juntos en varios sitios y tenemos una amistad. Ha estado bien verle la cara. No hace falta decir que es un gran jugador, así que ha estado bien.

¿Hablan o bromean sobre el incidente con el Real Madrid?

A veces, pero ahora mismo tenemos muchas más cosas sobre las que hablar.

¿Qué opina de las palabras del presidente donde dice que Heurtel es un jugador complicado de gestionar?

Mi relación ha sido buena con todo el mundo. Cada uno se siente como se siente. Para mí, ha sido todo positivo. Hay momentos que pueden ser más duros y se dicen cosas que pueden ser complicadas de asumir, pero el baloncesto conlleva emociones y, a veces, se pueden digerir de mala manera.

¿Es complicado mantener la buena vibra en el vestuario con tantas derrotas?

No es difícil. Nadie ataca a nadie o algo por el estilo. Solo que todos queremos ganar y a veces la gente tiene perspectivas diferentes.

¿Qué le han parecido el ambiente en el Coliseum y el apoyo de la afición?

Ha sido genial. El apoyo que nos han dado todo el año ha sido increíble. Se merecen buen baloncesto y espero que en los próximos años puedan disfrutar de buen baloncesto.

¿Es posible mantener esa atmósfera en Primera FEB?

No sé mucho sobre la competición, pero sí, seguro. Creo que podrán mantener el apoyo, la idea es seguir creciendo y la única manera es manteniendo el apoyo.

¿Podría volver este equipo a la ACB?

La gente lo hace sonar fácil, pero no lo es. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Hay muchos clubes luchando por lo mismo y todos tienen que estar preparados.