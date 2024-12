Diego Epifanio: "No pensemos que Thompkins es el salvador del Básquet Coruña"

Diego Epifanio pone freno a la euforia alrededor de Trey Thompkins tras su explosión anotadora la pasada jornada en Lleida (32 puntos y MVP de la jornada con 36 de valoración). "No pensemos que es el salvador del Básquet Coruña", destaca el técnico, que atiende a los medios de comunicación en el Coliseum dos días antes de recibir al Manresa (sábado, 21.00 horas), un histórico de la ACB y matagigantes, que esta temporada ha ganado a Unicaja, Valencia y Barça. El entrenador tiene a todos los jugadores disponibles, pero desvela que hay un virus en el vestuario. "Dos jugadores han mostrado síntomas".

►La energía de Manresa. "Siempre es un rival muy difícil, venga de un momento de victoria o de derrota. Nosotros jugamos en casa, venimos de lograr la primera victoria fuera del club en la ACB. A nivel de sensaciones llegaremos los dos con muy buen feeling. Manresa exige mucho, no tanto a nivel baloncestístico y táctico, sino a nivel de energía y concentración. Desgasta mucho a los rivales, como se ha visto desde el principio de la liga. Vamos a ver si somos capaces de competir con su propuesta. Mentalmente tenemos que ser muy duros".

►Thompkins, cocinado a fuego lento. "Cuando lo fichábamos sabíamos que teníamos que apostar y arriesgar, igual que hicimos el año pasado con Beqa [Burjanadze] y ellos han apostado por venir con nosotros. Son casos parecidos, pero no iguales. El club ha demostrado que no ha tenido prisa en la propuesta de incorporar jugadores que estuviesen desde el primer día en el vestuario, pero no en la pista. Es un proceso, pero lo que es verdad es que nadie va a descubrir la calidad que tiene Trey. Vamos a ver si a nivel físico está cada vez un poco mejor. Su talento es brutal y desde el primer día ha demostrado sus ganas de trabajar. Su trabajo y adaptación a la hora de cambiar un club de Euroliga por un recién ascendido también están ahí. Tiene que seguir trabajando para aportar a nivel defensivo. Tampoco pensemos que es el salvador del Basquet Coruña ni le pongamos la presión de ser el MVP de la liga cada jornada. Es un jugador importante para nuestro proyecto y sabe las responsabilidades que tiene, pero no necesitamos que sea el mejor cada día"

►Thompkins y Taylor se reivindican. "Son dos jugadores que tienen un rol determinado dentro del equipo. Es verdad que el camino de Trey ha sido más tortuoso. Brandon, aunque llegó más tarde, ha podido hacer todo con el equipo desde que aterrizó en España. Han venido a reivindicarse, no estadísticamente de manera individual. Trey apenas jugó el año pasado y Brandon no tuvo el rol que tuvo en su carrera con tanto balón. Es su segundo año en ACB. Son situaciones distintas. Está claro que son dos jugadores que tienen mucha calidad, son muy entrenables y es fácil trabajar con ellos, pero tienen que entender que esto es un colectivo y a veces tienen que dar un paso al lado. No tienen que bajar su concentración ni su intensidad".

►La titularidad de Olle Lundqvist. "Nos vino un poco bien para equilibrar quintetos de otra manera que no podíamos haber equilibrado. Puede que lo sigamos haciendo, puede que no, la idea es ser competitivos los 40 minutos. Hubo un momento, cuando Olle volvió, que no se sentía muy cómodo. Aprovechamos las ventanas FIBA, que estuvo con su selección, y cada vez está mejor".

►Derrick Alston Jr, top de la ACB. "Es un todoterreno que hace de todo. Está en el sitio perfecto, con un entrenador que quiere correr mucho y potencia el talento individual. Se está sintiendo muy a gusto. Para nosotros no es un partido fácil para ayudar tácticamente a los jugadores. En otros partidos meten putnos de trabajo y situaciones colectivas. Manresa tiene muchas opciones para potenciar su talento. Y en eso Alston lo está haciendo muy bien. Hace de todo. Al '3' y al '4': traslada el balón, puede tirar de tres, jugar en bloqueos directos como manejador o como tirador, en el block out… Cuando te enfrentas a jugadores así es más importante el trabajo mental para defender, pero no solo a Alston, sino al resto de los jugadores. No podemos lamentarnos ni pararnos, es un equipo que no para, roba balones y mete canastas cuando no lo esperas, por eso pasaron por encima a Málaga, ganaron al Valencia y al Barça".

►Mario Saint-Supery, el talento que viene. "Mario viene de una cantera como Unicaja, el año pasado tuvo un impacto muy grande en la Primera FEB, ahora ha ido con la selección, está demostrando su talento natural y tiene un físico brutal. Ha coincidido con Diego [Ocampo], que es un entrenador capaz de sacar lo mejor individualmente de los jugadores y en ese proceso de aprendizaje le está viniendo muy bien. Es uno de los referentes del baloncesto nacional del futuro. También tiene la suerte de estar con Dani Pérez, uno de los mejores bases nacionales, que también le ayudará en su aprendizaje a entender cosas de timing, spacing, control de juego… Seguro que todavía tiene que aprender muchas cosas y le va a venir muy bien para su progresión. No me la quiero jugar del todo, pero posiblemente Manresa tenga la mejor pareja de bases nacionales en la competición".