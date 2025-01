Diego Epifanio: "No quiero poner excusas, hay que seguir creyendo"

Diego Epifanio aparaece cariacontecido. Las derrotas pesan. Y van seis consecutivas. El técnico del Básquet Coruña analiza las claves del tropiezo ante UCAM Murcia (78-86), pequeños detalles que han apartado al equipo naranja de romper la mala racha. Epi sigue creyendo en sus jugadores. No pone excusas.

Valoración general del partido. "Creo que hemos competido realmente bien durante muchos minutos, pero hay un par de situaciones que nos han lastrado mucho: después de cuidar muy bien el balón, ha habido un par de pérdidas que nos han descentrado, y de hacer un muy buen trabajo en el tema del rebote, en la segunda mitad teníamos que haber hecho más. Nuestros porcentajes de tres tampoco ayudan. Murcia ha hecho muchas cosas bien a nivel de desgaste físico, de bloqueos... Hemos intentado varias cosas defensivamente y hemos estado bastante cómodos, pero en el último cuarto nos ha costado bastante".

El potente físico de UCAM. "Creo que el nivel físico de ellos ha sido de mucho desgaste durante todo el partido. Durante muchos minutos hemos controlado un poco cómo nos querían defender. Ha habido un momento que hemos sacado muchos tiros liberados, pero creo que Murcia ha ajustado y ha defendido bien y eso nos ha perjudicado. No hemos sido capaces de anotar y ellos nos han hecho mucho daño en el rebote ofensivo ".

El cuidado del balón y la concentración. "Hemos hecho muy buen trabajo contra el segundo equipo que más balones recupera de la liga con solo nueve pérdidas. Tenemos que entender que cada posesión es importante. No nos tiene que descentrar el arbitraje o el error de un compañero. Cada ataque y cada posesión son muy importantees y tiene que ser el mejor tiro posible como equipo".

Se acaba la primera vuelta: 4-13. "Cualquier cosa que explique ahora puede sonar como excusa y no somos un club o un vestuario que ponga excusas. Nuestro planteamiento fue fichar a cinco jugadores que nos ayudasen a seguir construyendo el bloque y de esos cinco no sé cuántas jornadas hemos podido disponer de ellos: primero la recuperación de Thompkins, luego las lesiones de Gus [Lima] y Phil [Scrubb], después la salida de LJ [Figueroa]...".

"Creo también que hemos podido sacar mejores resultados en partidos contra equipos como Granada y Breogán, pero no fuimos capaces de tomar buenas decisiones ni estuvimos acertados. Esto es lo que pasa: una victoria te pone en una situación en la que parece que tu trabajo es mejor y una derrota hace que parezca peor. Teníamos todos más ilusión de estar un poco más arriba, pero las circunstancias nos han venido así y en la mochila van pesando las derrotas".

¿Presión por ganar? "Creo que no. Jugamos en un campo que es una pasada. Delante de tantos aficionados, con la ilusión del club por su primera temporada en la historia en la ACB. Sabíamos que había que sufrir y hay que intentar no poner excusas y disfrutar de este momento que está viviendo la ciudad por el baloncesto. No nos puede pesar jugar en nuestra casa. Tendré que ver el partido y ver por qué se han dado esos errores continuados en el rebote. Las derrotas siempre pesan, más en el entorno y en el ambiente, que en el vestuario. No nos tiene que pesar la responsabilidad. Tenemos una ciudad y una familia naranja detrás, pero eso no nos tiene que pesar cada vez que los jugadores hagan un tiro. ¿Con un par de victorias más estaríamos mejor de ánimo? Seguro, pero hay que seguir creyendo y disfrutando porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí".