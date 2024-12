Stanis: “A la vuelta nos jugamos la Copa de la Reina”

El HC Coruña (OK Liga) y el Resa Cambre (OK Plata) disputarán mañana a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor un partido solidario que será la fiesta navideña del club blanquiazul y que a la vez servirá para recaudar productos para el Banco de Alimentos Rías Altas.

Balrial ha sido una entidad con la que el club coruñés ya ha colaborado con anterioridad. El pasado 6 de noviembre, con motivo de la DANA en Valencia, las coruñesas ya recogieron alimentos para enviar a los damnificados.

El partido abrirá las puertas al público a partir de las 19.15 horas de la tarde y la entrada será gratuita siempre y cuando el aficionado traiga alimentos no perecederos a cambio. Entre las preferencias se encuentran productos típicos de desayuno (cacao, galletas y leche), latas de conserva y legumbres cocinadas.

Desde el Hockey Club Coruña aseguran en un comunicado que quieren “agradecer tanto a Balrial como al Hockey Club Cambre por su colaboración y participación en este partido especial navideño”.