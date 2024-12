Bea Gaete: “El equipo tiene un toque chileno”

Era el año 2006 cuando las Marcianitas, el nombre con el que se conoce a la selección chilena femenina de hockey, se proclamaron campeonas del mundo. Un éxito que supuso un boom en el país de niñas que se lanzaron a ponerse los patines. A esa generación pertenece Bea Gaete (Peñaflor, 1996), que poco después ya capitaneaba a ese combinado y mientras terminaba sus estudios de Sociología (con un breve paso, de Erasmus, por Las Rozas), no tenía prisa para cumplir con su destino de jugar en España. Eso sí, llegó a A Coruña para tres meses, una apuesta del Liceo para subir a la OK Liga, y ya va por cuatro intensos años, dos en las filas verdiblancas, otros tantos en su heredero, el HC Coruña, con un máster (Método de Investigación) y otro en camino (Políticas Sociales e Intervención Comunitaria) también en su curriculum en una ciudad que ya siente como propia. “Ahora como tortilla de patata, digo ‘vale’ o ‘tía’ y cuando vuelvo a casa, tengo morriña del mar”, confiesa. Aunque también le gusta creer que el equipo tiene su toque chileno. Por lo que el vaso está medio lleno.



“Yo intento mantener el chileno”, se ríe, “pero a veces es difícil”. Desde el curso pasado tiene la ayuda de Efe Muñoz, pero también de otras jugadoras chilenas que juegan en Galicia e incluso Vicente Soto, que acaba de unirse al Compañía de María. “Nos unimos bastante y quedamos para hacer completadas, que es una comida típica chilena. Las chicas del equipo ya la conocen y siempre hacemos eso para compartir”. Una unión necesaria cuando se está a miles de kilómetros de casa, a donde no puede volver ni por Navidad. “Hace ya años que no puedo pasarla con la familia. Aquí tengo a las chicas y me ayudan a no tener tanta morriña. Es algo que ya sabes que va a pasar cuando estás allí, ya lo traes aprendido”, apunta. Este año ni siquiera tuvo vacaciones de verano. “Terminé la temporada pasada y ya me marché directamente a Chile para entrenar con la selección y era invierno. Fui al Mundial, volví aquí y era otra vez invierno”, bromea.

Temporada en el HC Coruña



La segunda temporada en el HC Coruña, después de un gran estreno el curso anterior, no está de momento a la altura de lo que se esperaban. Un ejemplo son los últimos cuatro partidos que tuvieron que jugar en diez días, con victoria sobre el Bembibre, empate en Manlleu y derrotas ajustadas contra Telecable Gijón (en los últimos 30 segundos) y el Palau. “Los resultados no fueron lo que queríamos, pero nos hemos sentido mejor en términos de juego, así que con esperanza en que lo que estamos trabajando pronto va a traer las victorias que estamos buscando”, analiza. “En Gijón quedamos bastante desanimadas”, profundiza, “más que nada por las decisiones arbitrales, pero bueno, esos son temas que escapan a nuestras manos, y con Palau esperábamos ganar, como siempre, así que perder no nos puso felices, pero tenemos que quedarnos con que estamos peleando contra los equipos de arriba”.



También de la parte alta es su próximo rival, un Vila-sana al que visitan el sábado y que esta temporada ya levantó el título de la Supercopa y que está formado por media selección argentina. “Es un rival complicado y que viene muy bien en la liga, entonces nuestra idea es sumar puntos y por supuesto vamos con la idea de ganar y lo bueno es que venimos de Gijón y Palau, al menos estamos con un buen ritmo. Así que esperamos que se den bien las cosas y poder ganar allí. Es un equipo muy potente. Pero los partidos hay que jugarlos”, valora.

Balance ataque-defensa



El equipo está mejor en defensa que en ataque. “Es un problema que tenemos desde el año pasado. El déficit de gol siempre ha sido nuestro hándicap, aunque también sentimos que la suerte no está de nuestro lado, hemos hecho goles que no nos han cobrado. Pero sin duda es una deuda que tenemos como equipo. Estamos trabajando en el entrenamiento y ojalá tengamos buenos resultados pronto”, incide. Las coruñesas siempre se han mostrado más sólidas en defensa, pero también les costó al inicio del curso. “Nos encontramos un poco perdidas, pero creo que hemos logrado estructurarnos nuevamente. Stanis ha hecho un gran trabajo ahí. Y bueno, también tenemos a Viky (Caretta) y Ari (Escalas) en la portería, que eso siempre es un gran respaldo”, añade.



Gaete es también la máxima goleadora del equipo con cinco tantos y cuando falta Luchy Paz, porta el brazalete de capitana. Con 28 años, está en plena madurez deportiva una vez olvidados ya los problemas en los tibiales que le lastraron durante toda una temporada. “Ahora solo tengo lesiones típicas de la edad, pero nada grave”, sonríe. “Fue terrible la verdad”, admite y recuerda que no podía casi ni sentarse en el banquillo en los partidos, se quedaba de rodillas, esperando a volver a la pista, “pero la cirugía fue un éxito, nunca más tuve dolor y no tengo problemas para patinar, porque antes era un sufrimiento físico y mental, sin la cirugía yo creo que era inviable seguir jugando”.