El HC Coruña se gusta en el derbi

Día de fiesta en el Palacio de los Deportes de Riazor, que acogió su primer derbi gallego femenino de hockey patines (los anteriores, entre el Borbolla y el Traviesas, habían sido en Monte Alto). Y día de goles, pero solo para un equipo. El HC Coruña, muy superior, marcó los ocho tantos del partido ante un Raxoi, recién ascendido, que pagó la novatada y la inexperiencia (8-0). Laia Juan, con tres dianas, lideró la ofensiva, pero también el juego, celebrando que la semana que viene tendrá la oportunidad de demostrarlo en la selección española. Tres importantes puntos para el HC Coruña, que noveno con 11 puntos, se acerca a la Copa de la Reina, el objetivo de la primera parte, ya a solo un punto de la octava plaza que ocupa el Voltregà, aunque el desenlace no se vivirá hasta 2025. Ahora, parón de casi un mes para las vacaciones de Navidad.



Se irá con buen sabor de boca el equipo coruñés, que le había tocado un tramo complicado del calendario y había encadenado tres derrotas que si bien no habían hecho aparecer las dudas, porque salvo al Vila-sana, plantaron caro a favoritos como Telecable y Palau, sí le alejaron de la cabeza de la tabla e incluso del tren de la Copa. Ante el Raxoi, con el que habían jugado en pretemporada partidos muy igualados, el conjunto dirigido por Stanis García se gustó y se desató en ataque, dejando sin recursos a un rival que tuvo en su portera, Sara Canabal y a la argentina Mili Carrera a sus mejores efectivos.



No tardó el HC Coruña en ponerse por delante en el marcador. Con una presión alta, intentó jugar todo el tiempo en el área visitante y por mucha resistencia que haya, las probabilidades de marcar aumentan sin parar. Y más cuando Laia Juan está de exhibición, como sucedió en el derbi. Jugó a placer. Hizo lo que quiso. Ella se lo guisaba y ella se lo comía como demostró en el primer gol en el que se internó en el área, chutó, cogió su propio rechace y marcó. Un gol que sirvió para asentar a las locales, que a partir de ese momento jugaron más cómodas.



Incluso más de lo que le gustaba a Stanis, que pedía tiempo muerto para recriminarles que jugasen, que no dejasen pasar simplemente los minutos. Eso se tradujo en un acoso a la portería del Raxoi. Sara Canabal se defendía como podía, como pasó en la jugada del segundo gol, en el que Inês Severino remató hasta en cuatro ocasiones seguidas. Tres las atajó la portera santiaguesa, a la cuarta, 2-0. Antes del descanso todavía llegaría el tercero, una genialidad de Laia Juan, que entró en el área dejó a cuatro rivales atrás. A dos se las quitó de encima con un gancho, a otras dos picando la bola para un autopase, y aún tuvo tiempo de otro gancho frente a la portera. Enorme superioridad.

Segundo tiempo



No cambió el partido en el segundo tiempo, aunque el Raxoi, pese al marcador, no dejó de intentarlo sobre todo con Mili Carrera, aunque también con las hermanas Yáñez, Lucía y Lara, Naiara Vaamonde o Marta Vilas, las más experimentadas. El HC Coruña estaba cómodo atacando, pero también esperando, porque hizo mucho daño cuando tiró de contras. El cuarto llegó así, un tuya mía e un dos para uno que culminó Cris Diz, frenando cualquier esperanza de las santiaguesas de soñar con la remontada.



Quedaban veinte minutos, tiempo suficiente en otras circunstancias para pensar que no estaba todo hecho. Pero es que el HC Coruña estaba superando en todo a su rival así que no solo no menguó la ventaja sino que aumentó. En realidad, se duplicó, con otros cuatro goles hasta el final del partido viviendo de las contras.



La siguiente en dejar su huella en el partido fue la chilena Efe Muñoz, otra transición de tiralíneas en la que solo tuvo que empujar la bola en el segundo palo. El turno a continuación fue para Anna Bulló, que definió perfecto a la escuadra. Después llegó el triplete de Laia Juan, otra vez con una jugada individual. Se fue de todas las que se atrevieron a salir a su paso y definió con maestría y sangre fría. Para cerrar el marcador, otra de las locales que destila clase, Alba Garrote, que también encontró la escuadra para definir un pase al área. El marcador no miente. Un 8-0 es el reflejo de una enorme superioridad. El derbi es coruñés.