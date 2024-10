El Liceo, el trabajo y el proceso

Trust the process. Confía en el proceso. Es el eslogan deportivo por excelencia para creer en algo tan intangible como que el trabajo acabará dando sus frutos. El Liceo se convierte a esta religión ante la apertura de la OK Liga en la que recibe al Alcoi en el Palacio de los Deportes de Riazor este domingo a las 12.00 horas, nuevo horario como local para este curso. No le quedó buen sabor de boca tras la derrota contra el Barça en las semifinales de la Supercopa de la semana pasada. Y los verdiblancos son los primeros exigentes con ellos mismos. Por eso no pierden de vista el objetivo final. “Soy súper optimista y creo que este equipo va a crecer muchísimo”, sentencia Juan Copa. “La ilusión no la vamos a perder. Somos un equipo todavía en formación y tenemos que trabajar muy duro”, añade.



Aunque quieran pasar página, el partido contra el Barça sigue haciendo herida. “Cuando recibes un palo así solo queda ponerse a trabajar el lunes”, dice el entrenador coruñés. Y eso es lo que hicieron. Pasando revista en primer lugar a lo que falló hace siete días. “Lo normal hubiese sido llegar igualados al descanso e incluso por delante si hubiésemos tenido un poco más de tranquilidad en las contras”, analiza. “La segunda parte me sorprendió porque hablamos en el descanso de lo que nos estaba pasando y los ataques nos duraron muy poco, el equipo no estuvo estructurado... Yo tengo ahí mi parte de culpa. Diría que incluso una de las claves es que noté al equipo sobrexcitado”, añade Copa.



Pero no todo fue malo. “Vi muchas cosas buenas. El final del partido nos pudimos volver a meter, con dos ocasiones y un penalti que no se pitó. Eso indica el potencial que tiene el equipo y ahora queda construir desde la confianza. Eso es lo que estamos haciendo. Esta semana ha sido muy buena de trabajo y quiero verla reflejada en el partido”, indicó el preparador de los verdiblancos.

Un rival “valiente”



Por delante, 34 jornadas de liga regular. Al ecuador, los ocho primeros se clasificarán para la Copa del Rey. Al final, también serán los ocho mejores los que pasarán a los playoffs en los que se luchará por el título. Y todo empezará contra un Alcoi que, dirigido por Lorenzo Pastor, no quiere pasar los apuros del año pasado, cuando tuvo que jugar el playout de descenso. “Es un equipo con una columna vertebral importante, con Guiri [portero], Gonzalo [Pérez, ex del Cerceda y hermano de Toni Pérez] y Formatjé, que son peligrosos”, valora el entrenador local. “Un equipo valiente, que siempre va a buscar el partido. Seguramente esperarán su oportunidad, trabajando bien a nivel defensivo para cogernos contras”, opina.



Pero el Liceo está bien. “En mis ocho años aquí siempre he aprendido más de las derrotas”, reflexiona Copa, que mira hacia adelante. “La idea ahora es ganar partidos, sumar de tres. Y eso se hace primero desde la solidez defensiva, tenemos que volver a trabajar en eso. Y a partir de ahí aprovechar la calidad individual que tenemos, que llegaremos a portería. Estos partidos se van a las áreas y quien esté más acertado gana”, predice.



La Copa del Rey es desde ya el primer objetivo de la primera parte de la liga, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado un mal inicio les dejó fuera: “Tenemos que sumar de tres puntos para estar lo más arriba posible. Venimos de un año en el que nos quedamos fuera de la Copa del Rey y de aquí al parón de diciembre vamos a jugar once partidos de liga y podemos dejar la clasificación hecha. Ese tiene que ser nuestro objetivo”.