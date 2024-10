Pablo del Río y el ‘gafe’ en el Palacio

Es coruñés. Estudió en el Liceo. Marcó goles con la camiseta verdiblanca hasta los 14 años, cuando se marchó al Compañía de María hasta la mayoría de edad. Y sin embargo, se le resiste el Palacio de los Deportes de Riazor. “No sé qué pasa que cada vez que me tocaba ir allí, al final no jugaba”, se ríe Pablo del Río (A Coruña, 2000). Lleva seis temporadas fuera de casa, cuando se marchó a estudiar Fisioterapia . “Y al final solo jugué el partido con el Vilafranca... y supuso el descenso de mi equipo”. Ni con el Reus, ni con el Vendrell ni con el Saint Omer se dio la oportunidad. Pero ahora que volvió a España para enrolarse en el Alcoi después de su experiencia en Francia el curso pasado, el destino le sirvió la ocasión en bandeja. Primer partido de liga y le toca visitar su ciudad. “Yo prefería que fuera así a mitad de año, que ahora no hace tanto que estuve ahí... pero al final toca como toca”, dice.



“Mi primer año en la Liga, con el Reus, tení­a que jugar tres partidos seguidos en Coruña. La liga terminaba con un Liceo-Reus, la jornada siguiente jugábamos la Copa del Rey, que habí­a tocado el cruce de Liceo-Reus. Y en Europa lo más lógico era que tocara un Liceo-Reus en cuartos de final. Iban a ser tres partidos seguidos allí... y al final llegó el Covid y se canceló todo”, empieza a explicar. “El año siguiente la ida la jugué con el Reus, pero a la vuelta estoy cedido en Vendrell, entonces tampoco”, continúa. “El siguiente en el Reus, había plantilla de nueve y no fui convocado. Solo jugué el año de Vilafranca, que justamente es el partido en el que descendimos de categoría. Así­ que bueno, está como un poco maldito el Palacio, a ver si este año le cambiamos las tornas a la pista”, dice. Aunque históricamente el Liceo no se le da mal. Marcó cuando jugaba en el Vilafranca y también dos goles en un partido en Vendrell en el que el Liceo se dejó los puntos.

Pablo del Río, de pequeño con el Liceo



El domingo será otro jugador koruño en la cancha que se sumará a los que ya hay del Liceo. “Para el hockey de Coruña yo creo que es muy bueno. Pero también para que se vea que no solo es el equipo lo que hay en la ciudad, que también hay jugadores de calidad y muy buenos”, comenta sobre el hecho de enfrentarse a un Liceo tan coruñés enumerando a Ignacio Alabart, Eduard Lamas, Jacobo Mantiñán o Chino Miguélez entre esos talentos que, como en su caso, en su día tuvieron que emigrar porque no había un proyecto intermedio que les sirviera para crecer como sí han tenido, por ejemplo, Copa y Saavedra en el Dominicos.



“Supongo que como cualquier jugador gallego y sobre todo de Coruña, a todos nos gustaría jugar en el Liceo en algún momento. Por ahora no se ha dado la situación, por las circunstancias que sean, veremos lo que depara el futuro. Yo no te voy a decir que no me gustarí­a jugar en el Liceo”, responde sobre si podría ser el siguiente en aumentar la nómina local. Con uno de los koruños del Liceo coincidió el año pasado en el Saint Omer francés. “Tenía muy buena relación con él y su pareja y me pasaba muchas horas con ellos”, recuerda. Tenía una mini patria allí ya que en el equipo también jugaba, y sigue haciéndolo, Jacobo Mantiñán. “Con él ya era un poquito diferente, porque claro, Manti ya es más mayor, también tenía un hijo... Y ya es medio francés también”, bromea Del Río.

Experiencia en Francia



La experiencia gala fue positiva. “Vivir fuera de España es muy diferente, la verdad, el nivel, tipo de vida, la forma de vivir, las costumbres, todo es muy diferente y por esa parte, como persona fue una experiencia muy enriquecedora”. Pero le faltó un poco en el plano deportivo. No por el equipo. “En el club estuve muy bien, contento. Pero sí­ que querí­a volver otra vez a España o incluso a Portugal o Italia, porque sí que es verdad que el nivel de la liga francesa igual es un poquito inferior”, reconoce. Aunque allí tuvo la oportunidad de jugar la Champions. “Hicimos un buen papel y lo peleamos mucho”, apunta.

Pablo del Río



Un nuevo capítulo le llevó hasta Alcoi. “Salió esta cosita aquí­ en Alcoy, que es un proyecto, la verdad, que me gustó mucho. Ahora estoy metido en él y la verdad que con muchas ganas de que este año salga bien, con el objetivo de hacer una muy buena temporada tanto individual como colectivamente para seguir creciendo como jugador”. Y con visita incluida a A Coruña para empezar. “A priori el Liceo es un poquito favorito y más jugando ahí, pero bueno, afrontamos el año con muchas ganas y vamos a ir a por todas”, anuncia.

Verano largo



El Liceo ya jugó la semana pasada la Supercopa. “Se vio mucho nivel y partidos muy igualados”, valora. Una ligera ventaja, aunque el hecho de tener que esperar una semana más para empezar incrementa sus ganas, que ya son enormes. “Este verano se ha hecho eterno. Lo de que el Mundial haya sido tan tarde, yo creo que para los que lo han jugado pues está muy bien, pero para lo que es el resto ha sido terrorífico”, indica, “porque al final la temporada pasada terminó en mayo o principios de junio y es que estamos a mediados de octubre”. Un calendario complicado. “Yo no sé en qué fechas poner el Mundial, pero para mí de verdad el verano se ha hecho muy, muy largo”, insiste.

Aunque no hay mal que por bien no venga, como dice el refrán: “Fue el verano que más tiempo he estado en Coruña de los últimos seis, desde que vivo fuera de casa, porque he estado diría que dos meses en Coruña enteros y eso era impensable. Un año normal, las pretemporadas siempre empiezan a primeros de agosto y esta no he empezado hasta la última semana de agosto”.



Comienza una liga en la que considera que el Barça es el favorito, pero no tanto como otros años. “Tiene muy buen equipo, pero ha perdido un poco, creo. Pero va a ser un equipo muy fuerte igualmente, ya lo ha demostrado en la Supercopa, que ya ha ganado, que ya lleva un título”, dice. Pero la igual es máxima. “Ahora mismo, puedes ir a cualquier pista y ganar. Si no juegas un partido al 100% lo tienes complicado. Eso es súper bonito”.