El Liceo termina la primera vuelta en la segunda plaza tras ganar al Voltregà y la derrota del Reus frente al Barça

El Liceo termina la primera vuelta en la segunda posición de la OK Liga después de ganar al Voltregà por 1-3 en el exilio de Mollet del Vallés y aprovecharse de la derrota del Reus contra el Barça (1-2). Los coruñeses se adelantaron en la primera vuelta con una directa de Arnau Xaus y aunque los locales igualaron con un disparo lejano de Aleix Molas, César Carballeira mandó a los suyos por delante al descanso y en la segunda parte aguantaron para sentenciar a puerta vacía en el último minuto. Ya clasificadoa como cabezas de serie para la Copa del Rey, los verdiblancos esperan rival para cuartos de final en el sorteo que se celebrará este lunes en Calafell.

Venían los coruñeses de disputar el jueves un intenso partido contra el Benfica y con apenas dos días de recuperación de por medio, uno de ellos para el viaje. Eso pesó en el inicio del duelo, con el añadido de que al tratarse de una pista completamente nueva, en la que los verdiblancos nunca habían jugado, necesitaban unos minutos de adaptación.

Tampoco había que volverse locos. Era un duelo en el que, con tantos condicionantes y antecedentes, había que jugar con cabeza. No cometer errores y, con paciencia, esperar el mejor momento para lanzar el ataque. Juan Copa tenía muy claro dónde estaba el peligro local. Más que nada porque lo conoce bien de haberlo dirigido tres años en A Coruña. Así que el Liceo, sobre todo, se dedicó a atar en corto a Álex Rodríguez, que siempre tenía encima a un jugador de verde, cuando no, dos.

Pasaban los minutos y el partido fue entrando en calor. En la grada y en la pista. Los dos equipos, cada vez más entonados, empezaron a rondar las áreas. Martí Serra aguantó el tipo en un uno contra uno en una buena jugada individual local. Después Arnau Xaus se estrelló contra el palo. Y Bruno Saavedra y Dava Torres protestaron un gol fanstama del primero, que acababa de entrar en la pista.

Los verdiblancos estaban mejor y abrieron el marcdor a bola parada. Arnau Canal, también ex del Liceo, vio tarjeta azul. Su tocayo Arnau Xaus, que se había sentado justo en ese momento en el banquillo, volvió a salir como especialista en las directas. El liceísta movió bien a Oriol Codony y lo batió. 0-1. Era el minuto diez de la primera parte.

Y ni medio minuto tardó en reaccionar el Voltregà con un disparo desde el centro de la pista de Aleix Molas, un obús que además entró por la escuadra acabando con más de sesenta minutos de imbatibilidad de Martí Serra. Pero si rápida fue la respuesta blanquiazul, no la fue menos la verdiblanca. Los capitanes presionaron arriba, provocando el error en la salida de la bola. Carballeira protegió con su cuerpo, se dio la vuelta y con un disparo raso cruzado volvió a poner al Liceo por delante (1-2).

Álex Rodríguez intentó seguir con el carrusel de goles, pero su disparo se estrelló contra el palo mientras el exverdiblnco se lamentaba con los brazos en alto. El Liceo tenía que volver al plan de jugar con la cabeza. Durmió un poco el partido. Se trataba de no cometer errores y esperar su oportunidad a la contra. Se fue cargando, no obstante, de faltas, terminando el primer tiempo con siete por las tres de su rival, que no obstante, le dobló en azules cuando a diez segundos para el paso por vestuarios, Aleix Molas vio otra. Arnau Xaus no pudo aprovechar esta vez la directa. Y ambos se fueron al descanso a prepararse para el segundo acto.

Al Liceo se dedicó a resistir y tuvo un papel destacado en ello Martí Serra, que paró dos directas, una por la azul a Bruno Saavedra (con los verdiblancos también aguantando en inferioridad) y otra por la décima, ya en la recta final. El marcador en contra obligó al Voltregà a arriesgar quitando al portero para jugar con cinco. Y lo aprovechó el conjunto coruñés para sentenciar con un tiro de Nil Cervera.