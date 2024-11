El Leyma encara la primera gran opción para ganar fuera

El Leyma Básquet Coruña encara este sábado (18.00 horas) el principio de su particular liga, la que tiene como objetivo la permanencia, el mismo que persigue el octavo rival de su curso de debut en la ACB, un Fundación CB Granada que llega a la cita como farolillo rojo.



Una victoria separa a los de Pablo Pin de los de Diego Epifanio. Aunque las sensaciones están siendo mejores en el bando naranja, aun a pesar de las dos últimas derrotas, ambas abultadas, a domicilio contra el Barça (106-80) y en el Coliseum ante el Tenerife (62-87). Es decir, el líder de la Euroliga y el segundo clasificado de la ACB.



Los de Epi inician este periplo más suave –entre comillas– del calendario con menos carga en la mochila de la esperada, porque si bien el triunfo frente al Zaragoza podía entrar en las previsiones, el inaugural contra el Real Madrid no figuraba ni entre las de los aficionados con más moral.

El conjunto nazarí también tiene triunfo sorpresa. Su único éxito. En su caso no por la entidad de rival, un Girona que no ha arrancado bien, sino porque fue en Fontajau y por un tremendo 52-82. Una victoria que podría cobrar valor doble a final de curso si el club que preside Marc Gasol sigue en el grupo de los apirantes a colntinuar en la ACB.

Más que un partido

Por ese mismo motivo es mucho más que un partido el de hoy en el Palacio de los Deportes de Granada. Muy importante, aunque no vital dado el número de compromisos que quedarán por delante. No obstante, para el Leyma ganar sería mucho más que el oxígeno que representaría para el equipo que desde hace 12 años gobierna Pablo Pin, quien ya ha soportado la presión que genera el peligro del descenso en las dos campañas precedentes. Y con él, varios de sus actuales jugadores. El hecho de haber afrontado ya numerosos partidos contra rivales directos podría representar un plus para el conjunto rojinegro.



Siguen en nómina Scott Bamforth –quien ha empezado muy mal la temporada–, Jonathan Rouselle, Elias Valtonen, Jacob Wiley y Pere Tomàs. Se fueron los cuatro referentes ofensivos del pasado curso, Lluís Costa, Joe Thomasson, Cristiano Felicio y Kwan Cheatham. Una reconstrucción a medias en la que el cuadro nazarí, que el pasado 12 de mayo se salvó gracias a un triple empate, parece haber salido perdiendo. En calidad y, por supuesto, a la hora de cohesionar el equipo.



Los referentes ofensivos esta temporada están siendo Amine Noua (13,4 puntos y 4,7 rebotes), un ‘cuatro y medio’ algo justo de talla pero sobrado de físico, y un anotador exterior como Gian Clavell (10,9 y 2,7).



Además de pérdida de talento, este Granada adolece de falta de centímetros y efectivos en el poste bajo, donde Pin coloca en ocasiones a Noua (2,02 metros). Su interior más alto, Rubén Guerrero (2,13), apenas aporta en ataque y es el que menos juega de los tres. El otro ‘cinco’, Wiley, mide 10 centímetros menos que el exobradoirista. Lima, Diagne, Huskic y Thompkins superan en estatura Noua y a Wiley.



El Granada es el segundo equipo que menos rebotea de la ACB, aunque el séptimo mejor en capturas ofensivas, faceta en la que el Leyma es top-3. Así pues, esta batalla se presenta como la, posiblemente, más relevante de un duelo donde los de Epi necesitan mejorar la puntería desde la larga distancia exhibida la semana pasada; no lo tienen difícil, ya que firmaron un terrorífico 3 de 22.



Diego Epifanio tienen a su plantilla al completo, mientras que en la filas locales faltará –según ACB– el base Sergi García, para el compromiso previo al primer parón de la temporada –el segundo será en febrero– de las ventanas FIBA. El preparador burgalés deberá hacer un descarte, que casi con total seguridad será nuevamente Alex Hernández.