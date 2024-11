Epi: "El Granada está acostumbrado a jugar contra los equipos de abajo"

Diego Epifanio habló de muchas cosas en la rueda de prensa previa al partido de este sábado (18.00 horas) en Granada, entre ellas de las ventanas FIBA, contra las que cargó muy duramente. Sin compasión.



En primer lugar, y tocando la madera de la mesa que tenía delante, confirmó el perfecto estado físico de sus trece jugadores, que realizaron un un último entrenamiento matinal antes de poner rumbo a la capital andaluza.



Respecto a si el compromiso de este sábado es distinto a los demás, el burgalés apuntó que "todos los partidos son importantes, pero está claro que nos enfrentamos dos equipos que estamos en la zona baja de la clasificación. Vamos a ver si somos capaces de revertir nuestra racha de derrotas; ellos, a ver cómo lo gestionan. El Granada está acostumbrado en las últimas temporadas a jugar partidos como local contra los equipos de abajo en la clasificación. Creo que no va a ser definitorio para lo que pueda pasar en el futuro a los dos equipos, pero sí es verdad que para que el que se lleve la victoria puede ser un poco de oxígeno para el proyecto".

Leyma y Granada se midieron en verano en un amistoso, pero Epi no cree que sirva de referencia "ni a ellos ni a nosotros. Nos sirven algunos detalles: cómo pensamos defender nostros, cómo nos defendieron ellos... No creo que sea una realidad ahora de los dos equipos. Entonces estábamos en pretemporada, donde no te juegas nada, el minutaje es distinto que en liga, a nosotros nos faltaban Thompkins y Lundqvist, ellos no jugaron como están jugando ahora... Las pretemporadas sirven para ponerte en forma y para cohesionar cosas. En ese torneo perdimos [89-90] contra un equipo [el Flamengo] que al día siguiente perdió con Granada de más de veinte puntos. No creo que tengamos que coger ese partido como válido para poder tomar muchas decisiones, aunque sí hemos visto las situaciones de ventaja y de desventaja que se produjeron en aquel partido. Además, ahora jugarán en su casa [el amistoso fue en la localidad granadina de Armilla], ante un público que aprieta mucho. Y el runrún que hay ahora sobre el partido no es el mismo que hubo en pretemporada".



A la pregunta de si el staff técnico y la plantilla ya se han adaptado a los cambios de cancha de entrenamiento este semana volvió a ser la Polideportiva de Riazor 2-, Epi detalló que "todos los equipos tienen problemas. Yo sé los del mío. Desde el primer día he dicho que en el Coliseum estamos muy a gusto. Cuando tenemos que salir de allí hay muy buena predisposición por parte de todos, pero la realidad del día a día es peor, casi todo es más difícil. Son diferentes circunstancias, que seguro que pasan en muchos equipos, pero que cuando nos pasa a nosotros no nos gusta. En el trece por cien de triples de la semana pasada [ante el Tenerife], a lo mejor no tuvo nada que ver, pero todo afecta. Pero no quiero que estemos todos los días hablando eso, ni que sirva como excusa. Es cierto que estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones para que el equipo entrene mejor, porque la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos ahora, únicamente es que entre todos conseguimos estar en esta categoría, y hay que hacer lo máximo posible para que sigamos. Y para ello hay que hacer que nuestro día a día sea bueno. No digo que el club y las instituciones no estén poniendo todo de su parte y ayudando en todo, pero sí que es verdad es que hay que buscar la manera de que el día a día sea mejor".

Scott Bamforth, unos de los anotadores del Granada, no ha empezado bien la temporada. Epi volvió a tocar madera cuando se le preguntó por él. "Granada tiene dos jugadores exteriores, Clavell y Bamforth, que aglutinan mucho balón, que son capaces de generar canastas por talento individual y por la propuesta ofensiva de Pablo [Pin]. Y luego esta Noua, que está siendo su referencia interior. No me preocupa tanto esto como que todos los jugadores de esa plantilla jugaron la temporada pasada en la ACB y han estado en proyectos que saben qué significa jugar partidos como el de este fin de semana. Me preocupa más Granada como equipo que sus individualidades. Poner el foco de atención en tres jugadores no nos tiene que generar descompensación en el rebote defensivo. Vamos a ver si somos capaces de focalizar bien sobre esos jugadores, pero sin menospreciar a Rousselle o a Sergi García, que tienen la capacidad de encontrar a esos tres en los momentos importantes".

El equipo coruñés y el nazarí presentan unas cifras reboteadoras muy peculiares, casi opuestas, con clara ventaja para el Leyma, aunque tan poco era un gran reboteador el Tenerife y en el Coliseum capturó 14 en el aro naranja. "Todos los entrenadores entendemos que para tener un buen ritmo de partido, el control del rebote ayuda mucho. Vamos a ver si somos capaces de seguir castigando con el ofensivo, con buenas decisiones que nos castiguen en el balance defensivo, pero vamos a ver también cómo son nuestros tiros. Cuando juegas fuera de casa, a veces tu feeling es peor. Cuando hacemos buenos tiros tenemos mejor capacidad para ir al rebote ofensivo. En el defensivo sufrimos mucho el otro día en la segunda parte, después de hacer buenas defensas. Tenemos que focalizar en las situaciones en que fueron: jugadores del lado contrario y, sobre todo, en determinadas posiciones".



También habló el técnico del Leyma del proceso electoral abierto en el club por la marcha de Roberto Cibeira. "A nivel personal ya lo dije: no es la mejor noticia que me han dado esta temporada. Pero entiendo que la vida sigue y eso es algo que no me preocupa para el día a día, porque estamos en buenas manos y seguro que, pase lo que pase, será bueno para el club", concluyó.